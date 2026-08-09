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Жилье в Улцине, Черногория

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квартиры
117
дома
16
133 объекта найдено
Студия 1 комната в Улцинь, Черногория
Студия 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Откройте для себя отличную возможность владеть функциональной квартирой-студией в самом серд…
$51,837
НДС
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Площадь 61 м²
Этот великолепный комплекс расположен в Ульцине, к югу от Черногории, на первой линии к морю…
$358,392
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/4
Квартира расположена на втором этаже нового жилого дома с лифтом и парковкой в районе Улцинь…
$102,285
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TekceTekce
Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Расположенный в спокойном районе Лимана Ульцинь, Oliva Park - это жилой комплекс премиум-кла…
$111,676
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Некретин Крна ГораПродается: однокомнатная квартира в современном жилом доме в Ульцине.Кварт…
$96,535
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Квартира в Bulevardi Sami Frasheri, Черногория
Квартира
Bulevardi Sami Frasheri, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
В центре Улциня продаётся квартира площадью 38 м2, расположенная на 1 этаже. Планировка вклю…
$65,582
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$626,060
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3
For sale is a one bedroom apartment in a new luxury residential complex under the management…
$406,370
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Дом 3 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Дом в престижном, тихом районе с развитой инфраструктурой города Ульцинь, в пешей доступност…
$345,941
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Продается однокомнатная квартира в новом роскошном жилом комплексе под управлением Karisma H…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Улцинь, Черногория
Студия 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences - это премиальная приморская застройка, управляемая …
$200,321
НДС
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Уникальная возможность: вилла мечты в Ульцине по специальной цене! Представляем вашему вним…
$1,55 млн
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$408,452
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Эта современная квартира площадью 51 м2, на завершающей стадии строительства, предлагает уни…
$133,702
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Расположенный в спокойном районе Лимана Ульцинь, Oliva Park - это жилой комплекс премиум-кла…
$178,681
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Кондо в Улцинь, Черногория
Кондо
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
Вашему вниманию предлагаем двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры в новом …
Цена по запросу
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в западной части города Ульцинь около пляжа Лиман II, совсем рядом с морем в …
$173,524
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Продается однокомнатная квартира в новом роскошном жилом комплексе под управлением Karisma H…
$237,579
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Продаётся уютная однокомнатная квартира площадью 44 м², расположенная в современном жилом ко…
$162,950
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$471,291
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2
Общая площадь квартиры: 70 м2. Структура: 2 спальни, кухня-гостиная, 1 ванная комната + гос…
$163,787
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная квартира в новом роскошном жилом комплексе под управлением Karisma H…
$229,486
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Площадь 39 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Отличная бизнес-инвестиция! Расстояние до моря 70 м  Всего …
$244,373
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Продается однокомнатная квартира в новом роскошном жилом комплексе под управлением Karisma H…
$332,321
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$382,851
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4
Продается однокомнатная квартира в новом роскошном жилом комплексе под управлением Karisma H…
$230,643
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$431,726
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
Новая квартира площадью 47 м2 в современном доме. Отличный вариант для отдыха у моря, сдачи …
$114,544
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 98 м²
К продаже предлагается двухкомнатная квартира с видом на море в солнечном городе, южной част…
$199,514
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
Новая квартира площадью 41 м2 в современном доме. Отличный вариант для отдыха у моря, сдачи …
$101,252
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