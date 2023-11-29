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Жильё в Ульцинь, Черногория

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дома
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27 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Ульцинь, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4
Продается двухкомнатная площадью 56 кв. м. в новом доме. Кухня-гостиная, спальня, санузел…
€82,500
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RECOM
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 55 кв метров в Ульцине. Квартира на…
€85,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Дом 2 комнаты в Ульцинь, Черногория
Дом 2 комнаты
Ульцинь, Черногория
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Одноэтажный дом в центре Ульциня Площадь дома 70м2. Площадь участка 450м2. Структура дома: …
€95,000
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Дом 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 130 м²
НУМ 5555 Продается двухэтажный дом в поселении Donji Štoj недалеко от города Улцинь. Пло…
€170,000
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Дом 4 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 4 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 4
Площадь 142 м²
NUM 5229 Продается трехэтажный каменный дом с квартирой в Ульцине. Дом недавно отремонтир…
€340,000
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Дом 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 150 м²
NUM 5256 Новый дом в Ульцине, у подножия старого города. Площадь дома составляет 150 м2, а п…
€500,000
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Квартира 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 320 м²
NUM 5200 Пентхаус на продажу в самом центре Ульциня. Площадь 320м2, 5 этаж. Планировка кварт…
€525,000
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Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 98 м²
NUM 4849 Мы предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру с видом на море в солнечном горо…
€170,000
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Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 61 м²
NUM 4309 Продается квартира в Ульцине, недалеко от набережной. Квартира имеет площадь 61 м2…
€95,000
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Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 67 м²
NUM 4729 Квартира на продажу в Улцинь. Квартира имеет площадь 67 м2 и расположена на 3 этаже…
€135,000
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Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
NUM 4728 Квартира на продажу в Ульцине. Квартира имеет площадь 62 м2 и расположена на 4 этаж…
€120,000
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Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
NUM 4730 Квартиры на продажу в Улцинь. Апартаменты имеют площадь 39 м2 - 49 м2 и расположены…
€85,000
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Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 61 м²
NUM 4298 Квартиры на продажу в Улцинь. Площадь доступных квартир составляет от 27 м2 до 88 …
€150,000
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Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
NUM 3338 Продается квартира в новом шестиэтажном здании в Улцини. Апартаменты расположены…
€163,000
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Дом 9 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 9 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 9
Площадь 234 м²
NUM 3380 Продается двухэтажный дом в деревне Дони Штой недалеко от города Ульцинь. Площадь…
€280,000
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Дом 8 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 8 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 8
Площадь 358 м²
NUM 3851 Продается дом в районе Пиньес, город Ульцинь. Дом 358 м2 расположен на участке 3…
€309,000
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Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
NUM 4083 Квартиры на продажу в новом здании, Ulcinj Дом расположен недалеко от моря, старог…
€570,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
€980,000
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Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ульцине, Черногория. Очаровательные песчаные пляжи являют…
€55,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Продается квартира общей площадью 67 м2. Квартира расположена на втором этаже в новом доме в…
€90,000
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Квартира 2 спальни с террасой в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Отличная трехкомнатная квартира в новом доме в Ульцине. Расстояние до центра города 300 метр…
€118,000
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Квартира 1 спальня с террасой в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Прекрасная двухкомнатная квартира в Ульцине.Квартира расположена на втором этаже нового жило…
€78,400
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Квартира 1 спальня с парковкой в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Вашему вниманию предлагаем двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры в новом …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Вашему вниманию представляем прекрасные трехкомнатные квартиры с видом на Адриатическое море…
€138,000
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Квартира 2 спальни с видом на море в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни с видом на море
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эксклюзивная трехкомнатная квартира в прекрасном месте Пиньес, Улциньской Ривьеры.Здание рас…
€98,500
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Квартира 1 спальня с видом на море в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается элитная двухкомнатная квартира с видом на море в самом привлекательном поселке Пин…
€78,750
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Дом 3 спальни с террасой в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с террасой
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дом в престижном, тихом районе с развитой инфраструктурой города Ульцинь, в пешей доступност…
€300,000
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