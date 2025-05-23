Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилая

Жильё в Подгорице, Черногория

квартиры
130
дома
50
180 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Подгорица, Черногория
Квартира 5 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Новая, трехкомнатная квартира, 142 м2 в эксклюзивном поселении Горица С, Подгорица. Квартира…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 5 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Современная, современно оборудованная трехкомнатная вилла с бассейном и частным двором в ком…
$787,878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 6 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Современная, современно оборудованная трехкомнатная вилла с бассейном и частным двором в ком…
$900,836
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 492 м²
Предлагаемая на продажу новая роскошная вилла, площадь 492 м2, с бассейном, дополнительным в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 8 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 8 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 498 м²
Роскошно меблированная современная вилла в тихой части Подгорицы с открытым бассейном. Вилла…
$2,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Квартира 75 м2. В новом доме. В здании есть лифт. Структура: прихожая, две спальни, кухня-го…
$222,795
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Продается трехкомнатная квартира в Подгорице, в самом центре города. Квартира расположена на…
$384,065
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Продается красивая двухкомнатная меблированная квартира площадью 70м2, расположенная на втор…
$265,450
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 8/8
Квартира на 8 (последнем этаже) в здании с лифтом. В квартире: 3 спальни, гостиная, просторн…
$258,480
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Подгорица, Черногория
Дом 10 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 960 м²
Количество этажей 3
Продажа ID3705. Продается роскошная вилла в Подгорица. На участке площадью 1000м2 расположен…
$2,09 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Подгорица   Продается роскошная квартира площадью 103 м2 с тремя спальнями в доме Зета…
$396,729
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 6/6
Продается роскошная квартира в районе Zabjelo, высокая мансарда, площадь 126м2. В квартире: …
$178,452
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
На продажу квартира в новостройке в Подгорице. Квартира площадью 47,50м2 состоит из одной с…
$117,697
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Описание Подгорица, район Сити Кварт. Квартира с двумя спальнями в новом районе, по улице 1 …
$216,231
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4
Квартира расположена недалеко от здания, где находится Caffe Club Amfora. Квартира располож…
$134,110
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/5
Продается квартира 71м2, Сити кварт, Подгорица.  Квартира расположена в новостройке, готова…
$184,962
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 6/12
Квартира площадью 105м2 (по документам 88м2, плюс 3 терассы). На 6 этаже из 12-ти; два лифта…
$246,343
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2
Светлая квартира площадью 59 м² расположена в тихом районе Подгорицы — Момишичи, напротив Ar…
$136,273
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 2 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Двухкомнатная квартира площадью 58м2 Нет документа "Nema Dozvola" Планировка: гостинная с ку…
$107,950
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Подгорица, Черногория
Дом 3 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Уютный дом с участком 357 м² в Подгорице Площадь: 80 м² + подвал 18 м² 2 спальни, гостин…
$161,171
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4/10
Квартира площадью 88м2 (72м2 по листу, плюс терраса 16м2) на 4 этаже в здании с лифтом, в ра…
$158,985
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 3 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продажа готовых квартир в элитном доме, Подгорица Загорич Структура: Трехкомнатная кварт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 2 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Подгорица 90000е Старый Аэродром, дом Normal Company Квартира 40 м2 с мебелью, имеет одн…
$97,870
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Продается меблированная двухкомнатная квартира площадью 60м2, расположенная на третьем этаже…
$320,799
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Подгорица Новый дом в Маслине, Подгорица, сочетает в себе гармонию традиций и современного …
$79,332
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2
Продается просторная и светлый квартира с тремя спальнями общей площадью 93 м² на 2 этаже. И…
$182,779
Оставить заявку
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 40 м²
Подгорица, Забело. 70000 е квартира 40 м2 (приземле) Успейте купить квартиру в новом компл…
$72,616
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Подгорица, Черногория
Квартира 5 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Площадь: 142 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 2+1хранениеГараж: 3Новая трехкомнатная квартира, 14…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 2 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Подгорица Забело 48.4 м2 - 89540 е Продается квартира с прекрасной планировкой в ​​жилом к…
$93,147
Оставить заявку
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Представляем вам исключительный четырёхкомнатный дом в районе Толо́ши, тихом пригороде Подго…
$786,512
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Adria Stone
Языки общения
English, Русский, Crnogorski

Параметры недвижимости в Подгорице, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти