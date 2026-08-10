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Жилье в Баре, Черногория

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квартиры
566
дома
214
780 объектов найдено
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$219,621
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Квартира 1 комната в 2, Черногория
Квартира 1 комната
2, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Откройте для себя эту совершенно новую, никогда не занимаемую двухкомнатную квартиру в Баре,…
$1
НДС
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Квартира 1 спальня в 69, Черногория
Квартира 1 спальня
69, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
| 48,10 м² | 1 спальня | 1 ванная | 2–6 этаж | 600 м до моря | Предлагается современная к…
$158,095
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается зарегистрированный двухэтажный дом площадью 100 м², расположенный на участке 236 м…
$138,231
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
| 47 м² | 1 спальня | 1 ванная | 1–9 этаж | 4 лифта | современный комплекс | Продаётся со…
$124,654
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни в , Черногория
Дом 2 спальни
, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Площадь дома 44 м2, площадь земельного участка 103 м2. Планировка: 2 спальни, гостиная, объе…
$64,742
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Продается просторный семейный дом площадью 183 м² на участке 204 м², расположенный в тихом и…
$456,662
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Monteonline
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Квартира 3 спальни в 48, Черногория
Квартира 3 спальни
48, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
| 131,1 м² | 3 спальни | 3 санузла | 10 этаж | терраса 18 м² | подземный паркинг | новый дом…
$460,101
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Улица IV. пролетарской бригады, Черногория
Дом 5 спален
Улица IV. пролетарской бригады, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Дом с великолепным видом на море, расположенный всего в 200 метрах от пляжа. Зарегистрирован…
$138,733
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Дом 4 спальни в , Черногория
Дом 4 спальни
, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Общая площадь дома 88 м2, площадь земельного участка 227 м2 (два отдельных кадастровых участ…
$127,172
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
| 57 м² | 1 спальня | 1 ванная | 9 этаж из 10 | балкон 8 м² | 600 м до моря | Продаётся п…
$193,727
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9
Продается: однокомнатная квартира площадью 47 м2 в строящемся новом жилом комплексе в Баре, …
$155,461
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Предлагается к продаже отличный семейный дом в тихом районе Бара. Тупиковая улица. Отличные …
$368,498
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Monteonline
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 7
Недвижимость, Черногория Однокомнатная квартира 59,40 м2Апартаменты продаются в новом роскош…
$196,310
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Номер объекта: 538791. УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУ…
$70,044
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Дом 2 спальни в 36 a, Черногория
Дом 2 спальни
36 a, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Представляем вашему вниманию уникальную возможность обладать прекрасным домом на Барской рив…
$215,971
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MONTBEL D.O.O.
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/10
Бар. Жилой бизнес комплекс у моря и гор Стены окрашены в белый цвет. Электрические пр…
$115,679
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,16 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 комната в Бар, Черногория
Квартира 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 72 м²
A modern and spacious one-bedroom apartment of 72 m² is for sale in the exclusive Soho City …
$250,290
НДС
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира расположена в самом центре города в одном из лучших домов. Из окон спальни и гос…
$273,973
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 спальни в Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 5/5
Квартиры от застройщика в новом комплексе в Илино, Бар. Всего в 300 метрах от моря. Проект с…
$771,554
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Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Площадь 145 м²
🏡 Дом на полуострове Луштица: Ваш уголок уединения рядом с морем 🌊 Представьте себе уютны…
$159,143
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 4 спальни в Бар, Черногория
Квартира 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Площадь 99 м²
Номер объекта: 538807. УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУ…
$393,911
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$283,625
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Бар, Македонско Населье, двухкомнатная квартира в новом жилом комплексе в одном из самых при…
$256,958
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Представляется к продаже квартира в новом строящемся доме люкс-класса в городе Бар. Это отли…
Цена по запросу
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Агентство
Monteonline
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Квартира 4 спальни в Бар, Черногория
Квартира 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА/ Снижено с 449 000 евро до 409 000 евро Продается уникальный трехуровневы…
$472,702
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Представляется к продаже квартира-студия в новом строящемся доме люкс-класса в городе Бар. Э…
Цена по запросу
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Кондо в 3, Черногория
Кондо
3, Черногория
Количество этажей 10
Предлагаем к продаже квартиры в новом жилом комплексе в городе Бар — современном проекте, со…
$124,654
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Квартира 1 комната в Бар, Черногория
Квартира 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Brand new 1-bedroom apartment of 45 m², completed in October 2025, in a modern residential b…
$185,400
НДС
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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