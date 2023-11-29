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Жильё в Бар, Черногория
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595 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
1
58 м²
Уникальная возможность! Роскошная дизайнерская квартира в современном жилом комплексе в райо…
€159,500
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
2
86 м²
Квартира площадью 86м2, находится на восьмом этаже девятиэтажного современного дома. Перед д…
€226,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
2
1
72 м²
Квартира расположена в роскошном жилом комплексе с удобствами пятизвездочного отеля, на трет…
€143,160
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
4
2
170 м²
2
Новая вилла на продажу в районе Старого бара. Смотрите вид и вид на горы. Бассейн 6х4 метр…
€320,000
2
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бар, Черногория
1
33 м²
1/8
Студия площадью 20 м2 + 13 м2 терраса на продажу в новом доме в районе Шушань. ✅ 1. этаж …
€74,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с мебелью
Бар, Черногория
2
1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€131,500
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
2
71 м²
В центре Бара, в 300 метрах до набережной, продаётся полностью меблированная квартира с 2 сп…
€220,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
3
110 м²
В центре Бара, в 300 метрах до набережной, продаётся полностью меблированная квартира с 2 сп…
€270,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, новое здание
Бар, Черногория
5
3
200 м²
Продается уютный трехэтажный дом в самом сердце города Бар, Черногория. Этот дом расположен…
€165,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира
Бар, Черногория
Продажа квартиры-студии в Баре в элитном комплексе Soho City. Площадь 36 м2 и 47 м2 Цена…
€100,800
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, новое здание
Бар, Черногория
1
1
61 м²
Просторная квартира с видом на море на высоком этаже в комплексе. Престижный жилой комплек…
€170,800
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом новое здание, с видом на море, с парком
Бар, Черногория
930 м²
Виды на море и дворики с небольшим домиком перед проектируемым бассейном (бассейн строится …
€800,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни новое здание, с теплыми полами, с теннисным кортом
Бар, Черногория
2
2
92 м²
Большая квартира с двумя спальнями в новом доме в центре Бара (75 кв.м.), со своей закрытой …
€150,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
2
1
81 м²
Продажа: Квартира у моря 81 м2, 50 метров до пляжа В комплексе с бассейном и с гаражом …
€170,100
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 комната
Бар, Черногория
1
55 м²
Квартира с одной спальней в самом центре Бара. Площадь квартиры 55 м2 плюс террасы 8 м2, 8-й…
€150,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бар, Черногория
1
1
8
New apartments in Bar, Montenegro: New apartment building currently under construction in Ba…
€53,460
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бар, Черногория
2
1
57 м²
9
Потрясающая квартира в городе Бар. Расстояние до моря: всего 900 метров. Тихое место н…
€115,000
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RECOM
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бар, Черногория
4
2
210 м²
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
€330,000
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RECOM
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
4
2
150 м²
Изысканный дом с бассейном в Зеленом поясе Бара! Непревзойденное расположение! Всего 10 м…
€260,000
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RECOM
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Квартира 2 спальни с wi-fi
Бар, Черногория
2
2
70 м²
Привлекательная новая 2-спальная квартира возле моря в Баре: идеальное сочетание комфорта …
€176,500
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Бар, Черногория
1
1
63 м²
Прекрасная однокомнатная квартира в самом сердце города Бар! Представляем вам уникальную…
€150,000
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира
Бар, Черногория
33 м²
Квартиры в многоэтажном строящемся доме в центре Бара. Окончание строительства октябрь 2024 …
€71,000
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Дом 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Бар, Черногория
4
3
235 м²
Отличная возможность приобрести уютный дом на стадии строительства в живописном городе Бар,…
€350,000
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
2
1
99 м²
Прекрасный одноэтажный дом с привлекательным зеленым участком расположен в живописном район…
€120,000
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
2
80 м²
Квартира с двумя спальнями в многоэтажном здании в самом центре Бара. Площадь квартиры 80 м2…
€175,000
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Дом 1 комната
Бар, Черногория
1
99 м²
Одноэтажный дом с зеленым участком в районе Полье, Бар. Площадь дома 99м2. Площадь участка 3…
€120,000
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Квартира 1 комната
Бар, Черногория
1
53 м²
Квартира с одной спальней в новом малоквартирном здании в районе Белиши, Бар. Площадь кварти…
€95,000
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Дом 1 комната
Бар, Черногория
1
80 м²
Одноэтажный дом с участком в районе Полье, Бар. Площадь дома 80 м2, площадь участка 600 м2. …
€125,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бар, Черногория
2
1
57 м²
9
Потрясающая квартира в городе Бар. Расстояние до моря: всего 900 метров. Тихое место н…
€115,000
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RECOM
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бар, Черногория
4
2
210 м²
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
€330,000
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RECOM
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