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Red Feniks Montenegro

Черногория, Jadranski Put bb, 85310 Budva, Montenegro (Черногория)
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Red Feniks Montenegro
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.luxestate-turkey.com
Описание

Компания RеdFеniks – международное агентство недвижимости в Турциис 2003 года. Имеет большой опыт работы с российскими и украинскими покупателями. Наше агентство недвижимости известно не только в Турции,но и на Северном Кипре, в Черногории, Испании и Италии. Мы неоднократные участники многих международных выставок и телепередач. Нас отличает от других компаний хорошее знание российских покупателей и их требований к недвижимости и местности, наша база недвижимости хорошо подобрана для российских покупателей.

Услуги

Приобретая через нашу компанию по недвижимости объекты застройщиковв Турции,  вы имеете возможность не только сравнить реальные достоинства и недостатки существующих аналогов на рынке, но и быть уверенными, что приобретаете квартиру по самой выгодной цене. Наша компания по недвижимости в Турции в этом вопросе достаточно компетентна, так как мы много лет работаем на этом рынке, и знаем, в каких пределах возможен торг.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы Вы нашли для себя именно то, что ищете, с идеальным соотношением цены и качества. Наши агенты с удовольствием покажут Вам не только лучшие предложения на рынке, но также расскажут об окружении Вашего нового дома и посоветуют, как решить тот или иной вопрос бытового характера.

Мы работаем с заботой о будущем и стремимся к тому, чтобы наши клиенты остались довольны своим новым приобретением, поэтому высокий уровень сервиса очень важен для нас. Наши сотрудники не оставляют наших клиентов ни на одном из этапов сделки. Послепродажный сервис нашего агентства включает полное юридическое сопровождение, включая юридическую консультацию и помощь в получении ипотеки.

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В отчете Sotheby's International Realty® «Глобальное благосостояние: новые потребители предметов роскоши» представлен обзор уверенности, моделей покупок и намерений в сфере элитной недвижимости высокооплачиваемых потребителей из США, находящихся на пути к традиционному статусу богатства, Соединенного Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, а также Китая.

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