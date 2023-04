Red Feniks Montenegro

Вдохновленные островной горой Zuma rock в Северной Нигерии, мы основали Zuma Real Estate International Ltd – международную и признанную на местном уровне организацию. Zuma Real Estate International Ltd предлагает комплексные услуги в сфере недвижимости, в том числе: – продажа роскошной частной и коммерческой недвижимости, – консультирование по вопросам собственности, – маркетинг недвижимости, – оценка недвижимости, – партнерство в сфере недвижимости, – информационные технологии в сфере недвижимости, – опросы – исследования, а также широкий спектр специализированных услуг по требованию клиентов. Наша профессиональная и преданная своему делу компания ценит корпоративную прозрачность и стремится удовлетворить потребности своих многочисленных и потенциальных клиентов, благодаря прекрасной платформе для бизнеса в сфере недвижимости. Zuma Real Estate International Ltd может похвастаться филиалами по всему миру, которые обеспечивают готовые решения в сфере недвижимости для своих клиентов. Zuma Real Estate International Ltd — компания с регистрационным номером 1844642, зарегистрированная в установленном порядке в соответствии с Законом Нигерии 2020 года о компаниях и смежных вопросах, принятым Комиссией по вопросам государ