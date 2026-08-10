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Жилье в Общине Тиват, Черногория

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Тиват
1405
Радовичи
333
Крашичи
141
Donja Lastva
129
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2 206 объектов найдено
Квартира в Donja Lastva, Черногория
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Квартира
Donja Lastva, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство …
$136,540
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
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Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Площадь: 152 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Гаражное пространствоПросторная двухэтажная кв…
$1,14 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 3 спальни в Радовичи, Черногория
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Квартира 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Luštica Bay - Ваш новый дом под лучами Адриатического солнца в окружении величественной крас…
$359,793
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Аталанта
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TekceTekce
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Мечтаете о доме у моря в Черногории? Эти стильные таунхаусы — идеальное решение для комфортн…
$296,014
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Квартиры на продажу в Тивате | Новый жилой комплекс в Каве, Тиват. Он расположен на земле пл…
$268,795
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Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Однокомнатная квартира с видом на море на продажу в Каве, Тиват - 51 м2Современная однокомна…
$234,713
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Площадь: 168 м2 (105 м2 + 31 м2)Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Зона храненияРоскошная, полно…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 39 м²
Доступные жилые площади: 26 м2 - 124 м2 Представляем новый жилой квартал, расположенный в ид…
$151,158
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Дом 4 спальни в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Дом 4 спальни
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла на первой линии к морю в Красичи, Тиват Главный вход в виллу находится с уровня улицы,…
$2,43 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Полностью меблированная однокомнатная квартира общей площадью 80 м2 в здании Ксения, Порто Ч…
$716,622
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новый комплекс в самом сердце Черногории Проект Dreams предназначен для эксклюзивного жилого…
$1,14 млн
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 46 м²
Эксклюзивный проект в Донья Ластве, недалеко от Порто Монтенегро Строительство этого красиво…
$196,493
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Комплекс из девяти современных вилл с видом на море в Донья Ластва, Тиват. Виллы включают та…
$705,064
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Квартира в Крашичи, Черногория
Квартира
Крашичи, Черногория
Площадь 29 м²
Этаж 3
Квартира на продажу в Nikki Beach Montenegro, Krašići, Tivat - 29 м2Элегантная квартира-студ…
$368,178
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Двухкомнатная квартира на продажу в Каве, Тиват - 59 м2 с частным садомСовременная двухкомна…
$345,166
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Двухкомнатная квартира на продажу в Тивате - 59 м2 Вид на мореСовременная двухкомнатная квар…
$373,930
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Квартира расположена в современном жилом доме, с бассейном и красивым ландшафтным садом. Пер…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Вилла на набережной на продажу, вилла на набережной Тиват в Опатово, Тиват, расположена всег…
$1,39 млн
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Квартира 2 спальни в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Квартира 2 спальни
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этот современный двухуровневый полуотдельный таунхаус расположен в спокойном месте Лустика, …
$288,938
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Дом 5 спален в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Дом 5 спален
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 516 м²
Премиум Вилла на морском фронте, Lustica Peninsular Вилла представляет собой здание каскадно…
$6,36 млн
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Квартира 2 спальни в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Квартира 2 спальни
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Двухкомнатная квартира площадью 116,6 м2 м2 доступна вне плана в Lustica Bay новая разработк…
$905,212
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Набережная, однокомнатная квартира в отеле Regent 5*. Квартира полностью меблирована до гост…
$797,531
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Площадь квартиры: 119 м2 (89 м2 + 30 м2 терраса) Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 этаж: 2-й Обог…
$497,012
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Дом 5 спален в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Дом 5 спален
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Представляем вам совершенно новую виллу, расположенную в одном из самых живописных и спокойн…
$1,50 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
В общей сложности 33 фирменных резиденции для продажи * Студия, апартаменты с одной и двумя …
$439,220
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых живописных районов Тивата. Совре…
$157,229
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Квартира 3 комнаты в Mrcevac, Черногория
Квартира 3 комнаты
Mrcevac, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Предлагаем к продаже квартиру с современной отделкой в новом жилом доме в Тивате, в районе а…
$311,347
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Откройте для себя просторную трехкомнатную квартиру в Мажине, Тиват, предлагающую щедрое жил…
$497,126
НДС
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Квартира в Радовичи, Черногория
Квартира
Радовичи, Черногория
Площадь 45 м²
Этаж 2
Квартира-студия на продажу в резиденции Чеди, залив Луштица - 45,44 м2Роскошная квартира-сту…
$517,750
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Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
1 Квартира-спальня на продажу в Сельяново, Тиват – 40 м2Современная однокомнатная квартира д…
$241,904
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Типы недвижимости в Общине Тиват

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