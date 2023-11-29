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Realting.com
Черногория
Жилая
Община Тиват
Жильё в Община Тиват, Черногория
Тиват
583
Крашичи
145
Радовичи
122
Donja Lastva
58
Лепетане
19
Градиошница
18
durasevici
7
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922 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
80 м²
Добро пожаловать в роскошный мир Порто Монтенегро! Это место, где совершаются мечты, где эле…
€680,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
77 м²
Красивая светлая, просторная, без мебели квартира у моря, расположенная на побережье залива …
€340,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
2
Роскошная квартира, расположенная в здании Ксения, Порто Монтенегро, Тиват. Эксклюзивная …
€650,000
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Дом 3 спальни
Крашичи, Черногория
3
129 м²
NUM 4876 Only a few steps from the shoreline of the Adriatic Sea is this exceptional arch…
€600,000
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
3
282 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
€3,50 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
32 м²
Описание Тиват. Новый жилой комплекс с бассейнами и частной территорией Дата ввода в экс…
€113,400
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
ID 1023 В продаже готовые квартиры в элитном комплексе в Тивате, Кавач Знаменитый Порт…
€181,500
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
ID 1022 В продаже апартаменты в жилом комплексе, расположенном в самом центре курортного …
€292,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
2
ID 1010 Продается эксклюзивная квартира в центре Тивата. Два спальни Площадь 62 кв. м…
€250,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
1
1
67 м²
Jasmin Residences stands as the ultimate chapter in Marina Village, offering premium propert…
€526,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€264,600
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
1
1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€156,600
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€102,600
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
2
152 м²
4/4
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниц…
€480,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
2
152 м²
6/6
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниц…
€290,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
1
1
36 м²
3/6
Жилой комплекс "Панорама" 1спальная квартира, полностью оборудованная всей мебелью и техн…
€135,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
3
199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 1…
€600,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
3
1
73 м²
Предлагаем на продажу 8 квартир в новом клубном доме в развитом районе Тивата — Донья Ластва…
€244,550
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
43 м²
Предлагаем на продажу 8 квартир в новом клубном доме в развитом районе Тивата — Донья Ластва…
€144,050
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First Realty
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Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, в центре города
Радовичи, Черногория
2
1
48 м²
Предлагаем к продаже апартмаент с двумя спальнями площадью 48м2, расположенная на последнем…
€145,000
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Агентство
First Realty
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Радовичи, Черногория
1
25 м²
Предлагаем к продаже студию площадью 25м2, расположенная на первом этаже четырехъэтажного жи…
€75,000
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First Realty
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Donja Lastva, Черногория
2
3
2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
€550,000
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Квартира
Радовичи, Черногория
45 м²
Роскошная квартира-студия с двором будет расположена на первом этаже совершенно нового здани…
€236,000
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Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
2
2
90 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с частичным видом на море будет расположена на первом этаже…
€430,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
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RECOM
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
3
2
125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
ID 998 Продается шикарный пентхаус с двумя спальнями в Тивате в ЖК Panorama Площадь 12…
€480,000
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Peters Group Real Estate
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
ID 997 Продается шикарный пентхаус с двумя спальнями в Тивате в ЖК Panorama Площадь 95…
€290,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
2
1
54 м²
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
€130,000
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RECOM
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
6
5
218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
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RECOM
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