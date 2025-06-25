  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. Lastva Park Residential Complex

Lastva Park Residential Complex

Gornjalastvovskaja bb, 85320, Tivat
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Српски
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 19:05
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Черногории
Rada Shevchuk
Rada Shevchuk
Другие застройщики
Montenegro Sun Realty
Черногория, Бар
Новостройки 2
Наша компания на протяжении 15 лет занимается строительством в Черногории. Мы - инвестор, застройщик и продавeц в одном лице. Мы продаем построенную недвижимость напрямую. Наши клиенты получают полный спектр юридических услуг, рассрочки платежей и кредиты.   Все предлагаемые для продажи о…
Оставить заявку
Панорама Тиват
Черногория, Община Подгорица
Год основания компании 2009
Воплотим вашу мечту в реальность! Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки…
Оставить заявку
PRO Silver
Edelweiss Eco House
Черногория, Бар
Год основания компании 2020
Новостройки 3 Жилая недвижимость 4
Nord Grad - компания по развитию недвижимости премиум-класса, ориентированная на устойчивые роскошные проекты. Благодаря развитию Eco Club они демонстрируют опыт в создании жилых помещений, которые сочетают в себе высококачественные удобства с экологически сознательным дизайном. Компания спе…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English
Montenegro Luxury Hotels and Resorts
Черногория, Skaljari
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1
Консалтинговая фирма Apex Capital Partners Corporation специализируется на инвестиционном консалтинге и управлении частным капиталом состоятельных клиентов со всего мира. В перечень комплексных услуг APEX входит помощь в получении второго гражданства и иммиграция, управление частным капитало…
Оставить заявку
Alseir Properties
Черногория, Будва
Год основания компании 2010
Компания основана в 2009 году, работает на рынке недвижимости Черногории.  Сфера деятельности: - проектирование и строительство коммерческих и жилых объектов - реконструкция объектов  - управление инвестициями в строительство и недвижимость - продажа недвижимости
Оставить заявку
Назад Оставить заявку Показать контакты
Realting.com
Перейти