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Наша компания на протяжении 15 лет занимается строительством в Черногории. Мы - инвестор, застройщик и продавeц в одном лице. Мы продаем построенную недвижимость напрямую. Наши клиенты получают полный спектр юридических услуг, рассрочки платежей и кредиты.
Все предлагаемые для продажи о…
Воплотим вашу мечту в реальность!
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки…
Nord Grad - компания по развитию недвижимости премиум-класса, ориентированная на устойчивые роскошные проекты. Благодаря развитию Eco Club они демонстрируют опыт в создании жилых помещений, которые сочетают в себе высококачественные удобства с экологически сознательным дизайном. Компания спе…
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Консалтинговая фирма Apex Capital Partners Corporation специализируется на инвестиционном консалтинге и управлении частным капиталом состоятельных клиентов со всего мира. В перечень комплексных услуг APEX входит помощь в получении второго гражданства и иммиграция, управление частным капитало…
Компания основана в 2009 году, работает на рынке недвижимости Черногории.
Сфера деятельности:
- проектирование и строительство коммерческих и жилых объектов
- реконструкция объектов
- управление инвестициями в строительство и недвижимость
- продажа недвижимости