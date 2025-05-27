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Жильё в Общине Котор, Черногория

Рисан
88
Доброта
463
Прчань
251
Котор
161
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1 826 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Столив, Черногория
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Столив, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дизайнерская квартира Duplex с 1 спальней в Столиве, Которский залив. Историческая часть гор…
$175,498
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First Realty
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Таунхаус в Кавач, Черногория
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Таунхаус
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Современный, архитектурно спроектированный новый великолепный таунхаус с беспрепятственным п…
$474,420
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
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Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
На продажу предлагаем уникальную стильную квартиру с двумя спальнями площадью 75 кв метров. …
$265,479
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
UP UP
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасный вид с балкона на голубые воды Боко-Которского залива и прекрасные деревушки на ег…
$141,028
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 комнаты в Муо, Черногория
Дом 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
На продажу предлагаем загородный дом с тремя спальнями в районе Муо, Котор. Площадь виллы…
$478,670
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$484,981
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$341,907
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First Realty
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Двухэтажная квартира с 3 спальнями в наиболее развитом районе пос. Доброты - идеальное место…
$246,943
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Monteonline
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Дом 8 комнат в Kostanjica, Черногория
Дом 8 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 8
Площадь 368 м²
Две виллы на первой линии в Боко-Которском заливе. Площадь участка 897 м2. Площадь большей в…
$1,34 млн
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Продается двухкомнатная квартира в Которе, Доборта, в тихом месте недалеко от моря. Квартира…
$349,250
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Дом 7 спален в Котор, Черногория
Дом 7 спален
Котор, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Уникальный дом 17 века на первой линии, с гаражом и причалом, общая площадь дома 370 м2. Хоз…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
Представляем вам однокомнатную квартиру площадью 51,19 м² в современном жилом комплексе в Ка…
$119,633
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Skaljari, Черногория
Студия 1 комната
Skaljari, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
ID 1936 Продаются квартиры в элитном жилом комплексе в Которе.   Локация: Котор, Шк…
$145,248
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Exclusive apartment in the prestigious Boka Gardens complex for sale. Boka Gardens is a p…
$483,303
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 спальни в Котор, Черногория
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Котор, район Табачине. Квартира с четырьмя спальнями в старинном реконструированном доме. Р…
Цена по запросу
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположение: пос. Доброта Площадь дома: 100 кв.м. Площадь дворика: 75 кв.м. + 25 кв.м. терр…
$676,408
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Monteonline
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Вилла в Доброте на 1 линии от моря, расположена в самом солнечном месте Боко-Которского зали…
$837,458
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Monteonline
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Вилла в Вишнево, Черногория
Вилла
Вишнево, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
wp:paragraph Мечта на берегу Адриатического моря! Продаётся вилла в закрытом поселке Крымов…
$415,075
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира в современном комплексе с бассейном в пригороде Котора, поселке Доброта. …
$279,287
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Новый роскошный дом на продажу в Прчани, Котор. Дом площадью 200 м2 имеет бассейн, джакузи …
$590,719
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Квартира 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Квартира 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Внимание новинка — квартира, которая покорит ваше сердце с первого взгляда! Поистине роск…
$521,697
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First Realty
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Комфорт и роскошь в одном из самых прекрасных уголков Черногории! Представляем вашему вниман…
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Квартира расположена в жилом комплексе на первой линии в Костанице, Которский залив Площадь …
$491,855
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Квартира 2 спальни в Радановичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радановичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2
В самом сердце природы Радановичей находится современный жилой комплекс, который предлагает …
$187,968
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CRASSULA Estate
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Дом 2 спальни в Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Продается одноэтажный дом в Которском заливе в Прхане, в тихом месте с видом на море. Город …
$212,452
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Квартира 3 комнаты в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 3 комнаты
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Продается квартира в курортном поселке Ораховац, в самом сердце Бока-Которского залива. Квар…
$341,022
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Квартира 4 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 4/2
А5-238. Three bedroom apartment in Kotor with sea view For sale Three bedroom apartment with…
Цена по запросу
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Red Feniks Montenegro
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Дом 7 спален в Муо, Черногория
Дом 7 спален
Муо, Черногория
Количество спален 7
Продаются два дома площадью 300м2 и 100м2 в Муо. Дома находятся всего в 30 метрах от моря и …
$1,53 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 5
В тихом местечке Кримовица, в 9 км от Будвы, продается вилла с прекрасным видом на море. Вил…
$2,73 млн
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Типы недвижимости в Общине Котор

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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