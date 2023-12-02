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Жильё в Община Колашин, Черногория

Velje Duboko
51
Колашин
51
403 объекта найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€88,000
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€61,160
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€61,160
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€103,364
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€136,906
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Velje Duboko, Черногория
Дом 2 спальни
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 3
Площадь 80 м²
D5-244. House in Krasici For sale House in Krasici Area of the house 80 m2 House consist 2…
€250,000
в месяц
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Квартира 1 ванная в Колашин, Черногория
Квартира 1 ванная
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Ski Studio Apartment is part of a hotel, located directly on the slopes of Kolasin 1600 Ski …
€150,700
в месяц
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
This Ski Apartment is located in Kolasin Ski resort (Building R in the master plan), the lat…
€163,513
в месяц
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Площадь 28 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, подножие горы Беласица. Новй малоквартирный трёхэта…
€61,600
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на …
€950,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном скл…
€650,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном скл…
€350,000
в месяц
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Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
€950,000
в месяц
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
€650,000
в месяц
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
€350,000
в месяц
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже апартаменты в Mountain Retreat by Dukley – комплексе премиум-класса, состоящем из …
€350,000
в месяц
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Дом 1 спальня в Колашин, Черногория
Дом 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
ID 942 Продается дом в Веруше, Колашин Verusa, 10 минут езды до известного курортного …
€57,000
в месяц
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 спальни в Velje Duboko, Черногория
Дом 4 спальни
Velje Duboko, Черногория
Количество спален 4
Площадь 148 м²
Дом, расположенный на второй линии от моря, предоставляет уникальную возможность жить все…
€230,000
в месяц
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
A4-1616. Studio Apartment in PetrovacFor sale studio apartment 23m2 . Located on the ground …
€56,000
в месяц
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Velje Duboko, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Д4-412. Красивая вилла в ЛаствеПродается красивая вилла с бассейном в Ластва, Будва Новая в…
€600,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
А4-1592. Новый Жилой Комплекс в ТиватеПродается новый жилой комплекс в Тивате всего в 500 ме…
€174,000
в месяц
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Квартира 1 комната с парковкой, с террасой, с садом в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Старт продаж апартментов в новом кондо-отеле 4* с сервисом высшего класса в центре Кол…
€141,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Роскошные апартаменты- дуплекс лофт в MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в самом центре популя…
€350,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного гор…
€350,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€350,000
в месяц
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Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€320,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Горнолыжный курорт Колашин, национальный парк «Биоградска гора», южный склон горы Беласи…
€350,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
А4-1586. Одна Спальня Квартира в Будве Продается однокомнатная квартира в центре Будвы.  Пл…
€149,000
в месяц
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Velje Duboko, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Д4-406. Дом в Будве с видом на море и горыПродается большой дом в Будве с видом на море и го…
€900,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/3
А4-1584. Квартира-студия в Бечичи Продается квартира-студия в Бечичи всего в 200 метрах от м…
€59,000
в месяц
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Типы недвижимости в Община Колашин

квартиры
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Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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