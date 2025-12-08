  1. Realting.com
  Агентства
  LIghtHouse Property

LIghtHouse Property

Черногория, Будва
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
3 года 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Hrvatski
Веб-сайт
Веб-сайт
lighthouseproperty.me/
Об агентстве

О нас

О нас

Ищете новый дом, выгодное вложение или надёжного партнёра для своих клиентов? Мы здесь, чтобы сделать процесс максимально простым и результативным.

Наши ценности
Наш приоритет — обеспечение исключительного опыта при продаже и покупке недвижимости.

Мы прекрасно знаем Черногорию и рынок недвижимости

Благодаря глубокому пониманию разнообразного рынка недвижимости Черногории, мы специализируемся как на элитных объектах на Адриатическом побережье, так и на выгодных инвестициях в городских районах. Независимо от того, ищете ли вы жильё среднего бюджета или роскошную виллу, наша команда с местным знанием и международным опытом поможет найти именно то, что вам нужно. Мы сопровождаем вас, чтобы вы могли принять максимально информированное решение.

Исключительное обслуживание и индивидуальный подход

Для нас недвижимость — не просто сделка, а важное решение в жизни. Поэтому мы строим отношения с клиентами, а не просто продаём объекты. Нашей задачей является достижение отличных результатов и создание превосходного опыта от начала до конца. Мы внимательно слушаем ваши уникальные потребности — будь вы покупатель впервые, международный инвестор или партнёр-агентство. Каждое взаимодействие настроено таким образом, чтобы вы чувствовали себя информированными, уверенными и поддержанными на каждом шаге.

Консалтинг по инвестициям для разборчивых покупателей

Мы предлагаем услуги стратегического консультирования, направленные на максимизацию долгосрочной стоимости вашей инвестиции. Независимо от того, хотите ли вы жильё в Черногории, ищете прибыльный проект развития или расширяете портфель цифрового кочевника, наша команда обеспечивает экспертное руководство. От анализа рынка до оценки рисков — мы помогаем клиентам оценивать свои варианты, выявлять объекты с потенциалом роста и выстраивать инвестицию для долгосрочного успеха.

Услуги

Наши услуги
Мы предоставляем полный спектр услуг в сфере недвижимости, обеспечивая вам уверенность на протяжении всего процесса покупки или продажи.

  • Подобранный выбор объектов. Наш портфель — тщательно отобранные лучшие предложения Черногории: дома, виллы и поместья, каждый из которых выбран с особой тщательностью.

  • Проверка «due diligence». Мы тщательно проводим юридическую и финансовую проверку, чтобы убедиться в отсутствии обременений и потенциальных проблем.

  • Сопровождение покупки. Мы управляем всеми аспектами процесса: от переговоров до оформления документов.

  • Маркетинг недвижимости для продавцов. Мы позиционируем ваш объект перед подходящей аудиторией, используя профессиональные стратегии продвижения с целью максимизации видимости и цены продажи.

  • Консалтинг по девелоперским проектам. Для тех, кто рассматривает проекты развития, мы предлагаем консультации по выравниванию с рынком, реализации проекта и др.

  • Оценка цены и исследование рынка. Мы проводим подробные оценки, чтобы убедиться, что вы платите правильную цену или получаете справедливую отдачу от своего объекта.

При необходимости могу сделать адаптированный вариант для вашего сайта — с акцентом на русскоязычную аудиторию или с уклоном в инвестиционную привлекательность.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 04:14
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
10:00 - 17:00
Вторник
10:00 - 17:00
Среда
10:00 - 17:00
Четверг
10:00 - 17:00
Пятница
10:00 - 17:00
Суббота
10:00 - 17:00
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Пентхаус 4 комнаты в Пржно, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Пржно
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Роскошный двухкомнатный пентхаус на продажу в Пржно Представляем великолепный двухкомнатн…
$524,250
НДС
Студия 1 комната в Boreti, Черногория
Студия 1 комната
Boreti
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
A1 – Студия (27,57 м²) 2 минуты до пляжа · Новый жилой комплекс · Специальная цена Эта…
$94,295
НДС
Квартира 3 комнаты в Пржно, Черногория
Квартира 3 комнаты
Пржно
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
🔥 Светлая квартира 68м2 с двумя спальнями в Пржно 🔥 ✅ Продаётся уютная квартира площадью …
$206,266
НДС
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дизайнерская однокомнатная квартира в Porto Montenegro Параметры: Площадь: 59,77…
$530,068
НДС
Дома
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Современная вилла с видом на море в Близикуче Элегантная современная вилла, сочетающая ср…
$577,312
НДС
Вилла 5 комнат в Durici, Черногория
Вилла 5 комнат
Durici
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Вилла в тосканском стиле с видом на море — Каменари, Бока-Которская бухта Тип: семейная в…
$1,03 млн
НДС
Вилла 5 комнат в Lusticka, Черногория
Вилла 5 комнат
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Современные виллы на полуострове Луштица — Вилла 1 Эти виллы представляют собой уникально…
$1,10 млн
НДС
Вилла 5 комнат в Lusticka, Черногория
Вилла 5 комнат
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Современные виллы на полуострове Луштица — Вилла 2 Эти виллы представляют собой уникально…
$1,13 млн
НДС
Наши агенты в Черногории
Milena Boshkovich
Milena Boshkovich
22 объекта
