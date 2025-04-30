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Жильё в Будве, Черногория

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2 836 объектов найдено
Дом 6 комнат в Будва, Черногория
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Дом 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Количество этажей 3
Семейный дом с видом на бухту в Бечичи Дом трёхэтажный (+жилой приземле) в селе Чучуци (Бечи…
$444,515
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$1,11 млн
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VALUE.ONE
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
Трёхкомнатная квартира 114.57 м² в новом жилом-коммерческом здании – Будва, АдокЭто здание п…
$389,288
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1
Трёхкомнатная квартира 114.57 м² в новом жилом-коммерческом здании – Будва, АдокЭто здание п…
$363,335
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
Продаётся однокомнатная квартира 55.14 м² в новом жилом-коммерческом здании – Будва, АдокКва…
$219,674
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4
Продается двухкомнатная квартира площадью 59,46 м² с видом на море в новом жилом и коммерчес…
$243,653
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 3
Двухкомнатная квартира 78.94м² в новом жилом-коммерческом здании – Будва, АдокЭто здание пре…
$284,549
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3
Трёхкомнатная квартира 114.57 м² в новом жилом-коммерческом здании – Будва, АдокЭто здание п…
$428,216
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1
Двухкомнатная квартира 79.18 м² в новом жилом-коммерческом здании – Будва, АдокЭто здание пр…
$270,999
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#Sale_one_bedroom_Budva ID Sale of one-bedroom apartment in Budva Budva, near the piz…
$137,940
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
Продается двухкомнатная квартира площадью 53,10 м² с видом на море в новом жилом и коммерчес…
$217,591
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/7
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$182,400
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, БудваОднокомнатная квартира 44.10 м² в новом роскошном комплексе в…
$225,889
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 35 м²
Описание Будва, район Вели Виногради. Квартира студия Расстояние до моря 850м. Вид на город…
$96,223
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3
Продается роскошная двухкомнатная квартира с прекрасным видом на море, расположенная рядом с…
$538,401
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Откройте для себя этот великолепный четырехкомнатный пентхаус на продажу с захватывающими ви…
$513,855
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Будва, Центр. Квартира с двумя спальнями. Расстояние до моря 200м. Вид в сторону моря, на …
$295,137
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
К продаже предлагаются квартиры в Dukley Residences, в Будве. Интерьер всех квартир украшают…
$436,121
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Продается четырехкомнатная квартира в Будве. Площадь квартиры составляет 109 м2. Квартира ра…
$259,087
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Квартира 112 м2 расположена в доме  на самом пляже - 1 линия. Отличный вид на море. Кварти…
$325,343
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Дуплекс 3 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 2
Продается уникальная трехкомнатная квартира-дуплекс-пентхаус в Старом городе Будвы.Эта кварт…
$1,37 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 96 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Meня зовут Леон, задайте мне cвой вoпрос🤝🏻 ЧЕРНОГОP…
$445,630
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5
ID 570 Продается квартира в городе Будва, район Golubovina.  5 этаж  подкровлье  Обща…
$174,939
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 комната в Будва, Черногория
Квартира 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается новая квартира в Будве, в 15 минутах от моря. Квартира площадью 50 м2 расположена …
$167,572
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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Квартира 1 комната в Будва, Черногория
Квартира 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 м2 в спокойном и зеленом районе Будвы. Квартира располагает о…
$145,229
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
Продажа Будва № 3330. Продается квартира с 1 спальней, 1 санузел, 2 террасы ОГРОМНАЯ ТЕРРАСА…
$218,515
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 39 м²
id   📍 Продажа квартиры с одной спальней в Будве Область: 39 м2 🔖 Квартира включает…
$136,047
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Агентство
SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Продается двухкомнатная квартира в Будве, недалеко от старого города. Квартира имеет площадь…
$279,814
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$157,245
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Площадь: 49 кв.м. Место: напротив Тре Канне До моря: 300 м. Цена: 130 000 евро Выгодн…
$140,982
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Часто задаваемые вопросы о приобретении жилья в Будве в Черногории

Выдается ли черногорский ВНЖ за покупку жилья в Будве?

Да, иностранные лица могут получить ВНЖ за приобретение недвижимости на любую сумму.

Сколько в среднем стоит квадратный метр жилья в Будве?

В центре города средняя цена кв. метра недвижимости - 2915 евро, на окраинах - 1755 евро.

Можно ли приобрести собственность в Будве дистанционно?

Да, необходимо обратиться онлайн в местную риэлторскую фирму, которая подберет объект и поможет оформить сделку.

Могут ли иностранные лица покупать жилье в новостройках Будвы?

Да, такая возможность есть у всех иностранцев.
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