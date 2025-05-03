Об агентстве

Taluma Montenegro является известным агентством недвижимости, специализирующимся на предоставлении первоклассных услуг на черногорском рынке недвижимости. Ведущим агентством является Мария Лекич Крунич, опытный агент с обширным опытом, накопленным в Америке и Канаде, который может похвастаться многочисленными успешными продажами недвижимости.

Мария Лекич Крунич и ее команда агентов обладают глубокими знаниями и опытом, предлагая персонализированные и эффективные услуги. Обладая многолетним опытом в области продаж, маркетинга и консалтинга, Taluma Montenegro является идеальным партнером для всех ваших потребностей в недвижимости, независимо от того, ищете ли вы новый дом или инвестиции.