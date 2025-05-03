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Taluma Montenegro

Черногория, Подгорица
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 года 7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Об агентстве

Taluma Montenegro является известным агентством недвижимости, специализирующимся на предоставлении первоклассных услуг на черногорском рынке недвижимости. Ведущим агентством является Мария Лекич Крунич, опытный агент с обширным опытом, накопленным в Америке и Канаде, который может похвастаться многочисленными успешными продажами недвижимости.

Мария Лекич Крунич и ее команда агентов обладают глубокими знаниями и опытом, предлагая персонализированные и эффективные услуги. Обладая многолетним опытом в области продаж, маркетинга и консалтинга, Taluma Montenegro является идеальным партнером для всех ваших потребностей в недвижимости, независимо от того, ищете ли вы новый дом или инвестиции.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 14:59
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 17:00
Вторник
09:00 - 17:00
Среда
09:00 - 17:00
Четверг
09:00 - 17:00
Пятница
09:00 - 17:00
Суббота
09:00 - 17:00
Воскресенье
Выходной
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