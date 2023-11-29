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Жильё в Херцег-Нови, Черногория

Игало
104
Топла
88
Баошичи
52
Zelenika-Kuti
51
Кумбор
50
Lustica
49
Каменари
49
Биела
47
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877 объектов найдено
Квартира с балконом, с видом на море в Мелинье, Черногория
Квартира с балконом, с видом на море
Мелинье, Черногория
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
А7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg NoviПродается! …
€275,000
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена на втором этаже совершенно нового комплекса в Герцег-Нови в 100 метрах …
€173,768
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с видом на море в Игало, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с видом на море
Игало, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
A9-808. Новый комплекс в Игало Продается новая квартира в новом комплексе.  Строительство за…
€156,000
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Квартира 4 спальни в Игало, Черногория
Квартира 4 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Эта удивительная вилла с бассейном расположена в Звинье и предлагает фантастический вид на з…
€395,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Каменари, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она состоит и…
€290,000
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Vito Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Дом-мини-отель на первой линии для инвестиций или личного пользования. Херцег-Нови,  Баошич…
€470,000
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Этаж 2
ID 1038 Продается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови.   Локация: https://maps.app…
€170,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Этаж 2
ID 1037 Продается квартира с одной спальней в Игало, Херцег Нови.   Херцег Нови, Игало,…
€77,700
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Этаж 2
ID 1029 Продается квартира с двумя спальнями в Херцег Нови, Топла   Количество спален: …
€150,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Этаж 2
ID 1019 Продается квартира с одной спальней в Херцег Нови Локация: https://maps.app.go…
€138,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 3 спальни в Игало, Черногория
Квартира 3 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 3
Этаж 1
ID 1018 В продаже квартира с тремя спальнями в Херцег Нови Локация: Игало, в районе Го…
€95,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Этаж 1
ID 1006 Продаётся 2-комнатная квартира в многоэтажном доме с великолепным видом на залив.…
€115,500
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня с парковкой в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой
Биела, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/4
A11-056. Brand new one bedroom apartment in Bijela For sale - Brand new property located in …
€135,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Дженовичи, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Дженовичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
A11-057. Two bedroom apartment looking at the sea in DjenoviciTwo bedroom apartment for sale…
€121,000
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Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Зеленика, Черногория
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Зеленика, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
€920,000
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Дом 8 спален в Мелинье, Черногория
Дом 8 спален
Мелинье, Черногория
Количество спален 8
Площадь 500 м²
NUM 5685 House for sale in Herceg Novi, Meljine. The house has an area of 500m2, and …
€820,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Ðenovići 3 Bedroom Apartment for sale close to Porto Novi and all the amenities you need. A …
€262,000
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Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
ID 994 Продаётся дом с участком и гаражом в центре Игало.  Это одна из лучших локаций:…
€840,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером в Игало, Черногория
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Игало, Черногория
Площадь 67 м²
Этаж 2
Эксклюзивное предложение: уютная 2-комнатная квартира с уникальным видом на долину и залив в…
€200,000
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RECOM
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Квартира 1 спальня в Кумбор, Черногория
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 39 м²
NUM 5688 For sale a one-bedroom apartment not far from Herceg Novi in a quiet location n…
€105,000
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
The apartment in located in Village Residences with views towards the mountains, in Luxury M…
€535,000
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Leo Estate
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Вилла 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 571 м²
Residential area: 571 m2 (396 m2 + 175 m2 terraces) Bedrooms: 3 Bathrooms: 3 + 1 Parking …
€12,00 млн
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Leo Estate
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
The apartment in located in Marina residences with views towards the sea, in Luxury Marina r…
€1,22 млн
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Leo Estate
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Renovated stone house for sale in Lushtica, Djurashevichi. The area of ​​the house is 105…
€285,000
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Квартира 1 комната в Мелинье, Черногория
Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Квартира с одной спальней с видом на море в эксклюзивной локации в Мельине, Херцег-Нови. Пло…
€190,000
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Квартира 1 комната в Мелинье, Черногория
Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Квартира с одной спальней на эксклюзивной локации Мельине, Херцег-Нови. Площадь квартиры 37 …
€200,000
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Квартира 1 комната в Мелинье, Черногория
Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Квартира с одной спальней на эксклюзивной локации Мельине, Херцег-Нови. Площадь квартиры 37 …
€130,000
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Квартира 1 спальня в Мелинье, Черногория
Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Код объекта - 4.20.13.12031Квартира с одной спальней с видом на море в эксклюзивной локации …
€190,000
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Квартира 1 спальня в Мелинье, Черногория
Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Код объекта - 4.20.13.12032Квартира с одной спальней в многоэтажном доме в эксклюзивной лока…
€200,000
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Квартира 1 спальня в Мелинье, Черногория
Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Код объекта - 4.20.13.12033Квартира с одной спальней в эксклюзивной локации Мельине, Херцег-…
€130,000
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Типы недвижимости в Херцег-Нови

квартиры
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Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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