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Жилье в Общине Херцег-Нови, Черногория

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Херцег-Нови
446
Луштица
167
Кумбор
152
Portonovi
78
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1 174 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Provodina, Черногория
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Вилла 5 комнат
Provodina, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 530 м²
Количество этажей 4
!!! Это единственный листинг на эту недвижимость, который поступает непосредственно от владе…
$907,532
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Многоуровневые квартиры 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
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Многоуровневые квартиры 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Апартаменты Duplex Savina, Херцег НовиПлощадь: 334 м2 (211 м2 + 123 м2 террасы)Спальни: 6Ван…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Луштица, Черногория
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Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,53 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,86 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$4,85 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 185 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,05 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Двухкомнатная квартира с садом в строящемся современном жилом комплексе в Кумборе, недалеко …
$328,548
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Размер квартиры: 82 м2, 63 м2 внутренняя площадь + терраса 19 м2 Фантастическая однокомнатна…
$838,177
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
Квартира площадью 38 м2 расположена на первом этаже дома, находящегося ниже магистрали. Вход…
$109,796
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Квартира 1 спальня в Кумбор, Черногория
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Современный жилой комплекс в Херцег-Нови с видом на Бока-Которский залив Представляем нов…
$404,513
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Двухкомнатная квартира в совершенно новом комплексе с бассейном и СПА, Херцег-Нови. Квартира…
$273,992
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Отличная двухкомнатная квартира в Дженовичах, недалеко от комплекса Портонови. Квартира сост…
$242,782
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Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 48 м²
Этот удивительный проект, расположенный в Кумборе, Герцег-Нови, всего в 150 метрах от моря и…
$439,228
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Дом в Херцег-Нови, Черногория
Дом
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 232 м²
Прекрасное закрытое сообщество из одиннадцати вилл, обеспечивающее круглогодичный комфорт и …
$1,50 млн
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Дом в Херцег-Нови, Черногория
Дом
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 400 м²
Bay View Village - это небольшой роскошный комплекс, расположенный на склоне холма в Звинье,…
$1,36 млн
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Дом в Херцег-Нови, Черногория
Дом
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 165 м²
Комплекс состоит из 8 трехкомнатных вилл в современном стиле, от 165 м2 до 179 м2, с очень ф…
$670,542
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Продается аутентичный каменный дом площадью 107 м², расположенный на участке 305 м² в живопи…
$208,035
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Агентство
Monteonline
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Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Этот предстоящий жилой проект, расположенный в востребованном районе Топла, предлагает тщате…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Эксклюзивный комплекс из 12 сказочных вилл на продажу в живописной деревне Кумбор, всего в д…
$1,04 млн
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Квартира 3 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 3 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 800 м²
На одной из самых эксклюзивных локаций Черногорского побережья, на полуострове Луштица, в не…
$5,55 млн
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Роскошный жилой комплекс в Кумборе, Херцег-Нови В комплексе 22 квартиры, по одной на этаж, с…
$553,506
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Дом 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Современная вилла с ландшафтным садом расположена в тихой деревне Дженовичи, в окружении пыш…
$1,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 2
Трехкомнатная квартира на продажу в Херцег-Нови - 131 м2Просторная трехкомнатная квартира до…
$283,899
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Агентство
Mbroker
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Однокомнатная квартира в новом жилом комплексе в Херцег-Нови Квартира состоит из 1 спальни, …
$227,447
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Квартира 1 спальня в 17, Черногория
Квартира 1 спальня
17, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Квартира с панорамным видом на море, всего в 150 метрах от пляжа, общей площадью 61 м2 (плюс…
$236,498
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Комплекс RIVERSIDE состоит из 67 квартир, от 40 до 116 м2. Удобства внутри комплекса: бассей…
$191,414
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На одном из самых эксклюзивных мест на черногорском побережье, на полуострове Луштица, в неп…
$5,54 млн
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Квартира 3 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 3 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 288 м²
В одном из самых привлекательных уголков побережья Черногории, в престижном и тихом районе М…
$4,39 млн
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Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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