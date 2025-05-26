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Жильё в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
180
Velje Brdo
3
193 объекта найдено
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Большой двухэтажный дом площадью 200м2 на земельном участке 550м2, район Donja Gorica. В ква…
$305,437
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Вилла 8 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 8 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 498 м²
Площадь виллы: 498 м2Площадь земли: 1 057 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 5.Бассейн для купанияг…
$2,09 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1
Квартира - дуплекс в Stara Varoš в 200м от центра города. Площадь 84м2, на первом этаже комф…
$179,189
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Квартира 2 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 2 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Подгорица 90000е Старый Аэродром, дом Normal Company Квартира 40 м2 с мебелью, имеет одн…
$97,870
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2
В самом центре спокойного и благоустроенного района, вдали от городской суеты, вам представл…
$162,963
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/7
Удобная жизнь со стилем — это то что предлагает вам Жилой Комплекс "LUMEN HOMES" в тихом и у…
$106,732
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Любителям городского ритма жизни Вашему вниманию представляем ряд квартир в городе Подгорица…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Вилла 8 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 8 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 498 м²
Роскошно меблированная современная вилла в тихой части Подгорицы с открытым бассейном. Вилла…
$2,09 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 330 м²
Подгорица Златица Спальни: 6 Ванные комнаты: 2 Жилая площадь: 330 м2 Площадь участка: …
$378,714
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Квартира 1 комната в Подгорица, Черногория
Квартира 1 комната
Подгорица, Черногория
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Подгорица. Забело.  Квартира в новом строящемся доме студия, можно сделать и с одной спальн…
$79,928
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Вилла в Брежине, Черногория
Вилла
Брежине, Черногория
Property Description Подгорица, Verde Village — Виллы в…
Цена по запросу
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Дом 13 комнат в Opasanica, Черногория
Дом 13 комнат
Opasanica, Черногория
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
ВиллаПлощадь: 430 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 4+1Жилые комнаты: 3Столовые: 2 2Полы: 3 + черд…
$643,858
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Предлагается к продаже квартира, состоящая из двух частей общей площадью 62 кв.м. Расположен…
$43,180
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Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Подгорица   Продается роскошная квартира площадью 103 м2 с тремя спальнями в доме Зета…
$396,729
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Дом 2 спальни в Bioce, Черногория
Дом 2 спальни
Bioce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
For all those who want to own their own place in Montenegro, surrounded by fast running rive…
$167,865
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Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Таунхаус площадью 160 м² на участке 181 м². Основной уровень включает просторный холл, светл…
$194,675
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Описание Подгорица, район Загорич. Квартира с двумя спальнями в новом районе, в здании Cijev…
$143,577
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Продаётся современная, полностью меблированная двухкомнатная квартира площадью 62 м², распол…
$130,722
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5
Квартира расположена на пятом этаже (без лифта) в районе Stari Aerodrom. Вблизи находятся по…
$71,247
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Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Недвижимость Черногория, ПодгорицаПродается квартира площадью 38 м² в районе Любович, Подгор…
$119,667
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Подгорица, Черногория
Дом 4 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается новый роскошный дом площадью 170 м2 в Толоши. Он расположен на участке площадью…
$334,876
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Описание Подгорица, район Старый аэродром. Квартира с двумя спальнями в новом районе, по ули…
$106,602
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
На продажу квартира с двумя спальнями в в Подгорице, Toloska suma.  Продается квартира 79 м…
$253,231
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Подгорица Забело 66 м2 с двумя спальнями. Квартира была недавно полностью отремонтиров…
$148,774
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
Продается двухкомнатная квартира 68 м² – Подгорица, у подножия холма Горица, улица АтнинскаК…
$240,247
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Описание Подгорица, район Сити Кварт. Квартира с двумя спальнями в новом районе, в здании II…
$200,014
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Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Дом общей площадью 200м2 на земельном участке 604м2. Отдельные этажи, внешняя лестница. През…
$239,985
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Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Подгорица Новый дом в Маслине, Подгорица, сочетает в себе гармонию традиций и современного …
$79,332
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Таунхаус 4 комнаты в Подгорица, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Подгорица 220000 е Таунхаус 106 м2 с двориком. Двухуровневый таунхаус с тремя спальнями…
$228,444
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Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/10
Продается однокомнатная квартира 49м2, в Централ Пойнт. Расположена на 5 этаже (не последнем…
$141,680
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Типы недвижимости в Общине Подгорица

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Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с бассейном
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