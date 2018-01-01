AMFORA REAL ESTATE

Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.
Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.
В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.
VEVI» — Агентство недвижимости – это Вера и Виктория – Вера в нас и Успех ваших дел с нами!
Мы стараемся сделать так , чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным. Основными принципами нашей работы является — забота об интересах клиента, конфиденциальность и законность сделок. Поэтому около 70% клиентов приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых. Являясь одним из крупнейших агентств недвижимости в городе Бар, мы обладаем большой базой объектов недвижимости — будь то квартира, дом, земельный участок, или коммерческая недвижимость. Мы можем предложить вам различные варианты покупки — от «свежих» в только что построенных домах, до приобретения скромненького дома.
Наши специалисты всегда рады помочь в выборе недвижимости — они с легкостью подберут лучший вариант из всего имеющегося на данный момент в базе недвижимость в Черногории.
Агентство недвижимости напрямую сотрудничает с инвесторами, застройщиками и строительными компаниями, и это позволяет нам делать существенные скидки своим любимым клиентам.
Бренд Sotheby's International Realty, основанный на многовековых традициях и посвященный инновациям, искусно объединяет ценителей жизни с их чаяниями через глобальную сеть уникальных людей с глубокими связями.
В отчете Sotheby's International Realty® «Глобальное благосостояние: новые потребители предметов роскоши» представлен обзор уверенности, моделей покупок и намерений в сфере элитной недвижимости высокооплачиваемых потребителей из США, находящихся на пути к традиционному статусу богатства, Соединенного Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, а также Китая.
Наши агенты известны в своих сообществах своей честностью и исключительным уровнем обслуживания.
Вдохновленные островной горой Zuma rock в Северной Нигерии, мы основали Zuma Real Estate International Ltd – международную и признанную на местном уровне организацию.
Zuma Real Estate International Ltd предлагает комплексные услуги в сфере недвижимости, в том числе:
– продажа роскошной частной и коммерческой недвижимости,
– консультирование по вопросам собственности,
– маркетинг недвижимости,
– оценка недвижимости,
– партнерство в сфере недвижимости,
– информационные технологии в сфере недвижимости,
– опросы
– исследования, а также широкий спектр специализированных услуг по требованию клиентов.
Наша профессиональная и преданная своему делу компания ценит корпоративную прозрачность и стремится удовлетворить потребности своих многочисленных и потенциальных клиентов, благодаря прекрасной платформе для бизнеса в сфере недвижимости. Zuma Real Estate International Ltd может похвастаться филиалами по всему миру, которые обеспечивают готовые решения в сфере недвижимости для своих клиентов.
Zuma Real Estate International Ltd — компания с регистрационным номером 1844642, зарегистрированная в установленном порядке в соответствии с Законом Нигерии 2020 года о компаниях и смежных вопросах, принятым Комиссией по вопросам государ