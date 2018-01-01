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AMFORA REAL ESTATE

prve proleterske, The Old Bakery , Budva
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AMFORA REAL ESTATE
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Агентство недвижимости
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Квартиры
Смотреть все 511 объектов
Квартира 1 ванная с кондиционером в Бечичи, Черногория
Квартира 1 ванная с кондиционером
Бечичи
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 6
Продается квартира в доме с бассейном, Пржно.Квартира имеет площадь 55м2 и расположена на 3 …
€88,163
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Будва
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 9
Продается новая двухкомнатная квартира с видом на море в Бечичи, всего в нескольких минутах …
€310,500
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 6
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€385,900
Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом
Бечичи
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Продается элитный пентхаус с панорамным видом на море в новостройке в Бечичи. Год постройки …
€112,959
Дома
Смотреть все 91 объект
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Котор, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Котор
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается красивый дом с бассейном в Баре. Дом имеет площадь 200м2 и расположен на участке о…
€500,000
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Печурице, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Печурице
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом 90м2 в Добре Воде, Бар. Дом расположен на первой линии моря, с собственным пля…
€605,000
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается: 1-комнатная квартира площадью 87м2 с видом на море, расположенная на 4 этаже стро…
€157,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продается двухкомнатная квартира 59м2 с прекрасным видом на море в новом доме с бассейном.Кв…
Цена по запросу
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 23 объекта
Офис 1 ванная с кондиционером, с садом в Будва, Черногория
Офис 1 ванная с кондиционером, с садом
Будва
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продается дом 90м2 в Добре Воде, Бар. Дом расположен на первой линии моря, с собственным пля…
€495,000
Ресторан, кафе с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Котор, Черногория
Ресторан, кафе с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Котор
Площадь 600 м²
Этаж 4
Продается 1-комнатная квартира площадью 83м2 с видом на город, расположенная на 4 этаже стро…
€2,00 млн
Коммерческая с парковкой, с гаражом, с садом в Будва, Черногория
Коммерческая с парковкой, с гаражом, с садом
Будва
Продается гаражное место в подземном гараже (-1) Он расположен в недавно построенном комплек…
€17,000
Коммерческая с парковкой, с гаражом, с садом в Тиват, Черногория
Коммерческая с парковкой, с гаражом, с садом
Тиват
Площадь 284 м²
Продается роскошная трехкомнатная квартира в фантастическом месте в комплексе "Dukley Garden…
€990,000
Земельные участки
Смотреть все 113 объектов
Земельные участки с видом на море, с садом в Rijeka-Rezevici, Черногория
Земельные участки с видом на море, с садом
Rijeka-Rezevici
Продается урбанизированный участок в красивом городке Риека Режевича, Будванская ривьера. П…
€500,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Станишичи, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Станишичи
Продается трехэтажный дом с видом на море в Баре. Дом имеет площадь 340м2 и расположен на уч…
€2,12 млн
Земельные участки с парковкой в Будва, Черногория
Земельные участки с парковкой
Будва
Площадь 375 м²
Этаж 5
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса Л…
€800,000
Земельные участки в Радановичи, Черногория
Земельные участки
Радановичи
Площадь 4 380 м²
Amfora Real Estate nekretnine представляет жилое и коммерческое здание "ГАНИМЕДЕС" в одном и…
€262,800
Наши агенты в Черногории
AMFORA REAL ESTATE
AMFORA REAL ESTATE
994 объекта
julija.amforarealestate@gmail.com
julija.amforarealestate@gmail.com
Агентства рядом
Vector Estate Montenegro
326 объектов

Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.

Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.

В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.

 

ADRIATIC SEA EXPERT
1 объект
Мы предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг, связанных с совершением сделок с недвижимостью.
VEVI
1 объект

VEVI» — Агентство недвижимости – это Вера и Виктория – Вера в нас и Успех ваших дел с нами!

Мы стараемся сделать так , чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным. Основными принципами нашей работы является — забота об интересах клиента, конфиденциальность и законность сделок. Поэтому около 70% клиентов приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых. Являясь одним из крупнейших агентств недвижимости в городе Бар, мы обладаем большой базой объектов недвижимости — будь то квартира, дом, земельный участок, или коммерческая недвижимость. Мы можем предложить вам различные варианты покупки — от «свежих» в только что построенных домах, до приобретения скромненького дома.

Наши специалисты всегда рады помочь в выборе недвижимости — они с легкостью подберут лучший вариант из всего имеющегося на данный момент в базе недвижимость в Черногории.

Агентство недвижимости напрямую сотрудничает с инвесторами, застройщиками и строительными компаниями, и это позволяет нам делать существенные скидки своим любимым клиентам.

Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
151 объект

Бренд Sotheby's International Realty, основанный на многовековых традициях и посвященный инновациям, искусно объединяет ценителей жизни с их чаяниями через глобальную сеть уникальных людей с глубокими связями.

В отчете Sotheby's International Realty® «Глобальное благосостояние: новые потребители предметов роскоши» представлен обзор уверенности, моделей покупок и намерений в сфере элитной недвижимости высокооплачиваемых потребителей из США, находящихся на пути к традиционному статусу богатства, Соединенного Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, а также Китая.

Наши агенты известны в своих сообществах своей честностью и исключительным уровнем обслуживания.

Zuma Real Estate Ltd.
1 016 объектов

Вдохновленные островной горой Zuma rock в Северной Нигерии, мы основали Zuma Real Estate International Ltd – международную и признанную на местном уровне организацию. Zuma Real Estate International Ltd предлагает комплексные услуги в сфере недвижимости, в том числе: – продажа роскошной частной и коммерческой недвижимости, – консультирование по вопросам собственности, – маркетинг недвижимости, – оценка недвижимости, – партнерство в сфере недвижимости, – информационные технологии в сфере недвижимости, – опросы – исследования, а также широкий спектр специализированных услуг по требованию клиентов. Наша профессиональная и преданная своему делу компания ценит корпоративную прозрачность и стремится удовлетворить потребности своих многочисленных и потенциальных клиентов, благодаря прекрасной платформе для бизнеса в сфере недвижимости. Zuma Real Estate International Ltd может похвастаться филиалами по всему миру, которые обеспечивают готовые решения в сфере недвижимости для своих клиентов. Zuma Real Estate International Ltd — компания с регистрационным номером 1844642, зарегистрированная в установленном порядке в соответствии с Законом Нигерии 2020 года о компаниях и смежных вопросах, принятым Комиссией по вопросам государ

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