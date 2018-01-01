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CRASSULA Estate

Budva, Trg Sunca, 2
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CRASSULA Estate
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
crassulaestatemontenegro.com
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Описание

CRASSULA Estate – агентство недвижимости в самом сердце Будвы! Мы готовы помочь вам в поиске идеальной недвижимости для ваших жизненных или инвестиционных потребностей.

Наша цель - предоставить вам бесшовный и без стресса опыт. CRASSULA Estate здесь, чтобы направлять вас на каждом шагу.


CRASSULA Estate - глобальное агентство недвижимости, подразделение известного турецкого конгломерата CRASSULA DEVELOPMENT. с офисами, стратегически расположенными на Северном Кипре, Казахстан, и Черногория вместе с надежными партнерами в разных странах, мы специализируемся на предоставлении нашим уважаемым клиентам комплексного набора услуг по поиску недвижимости. От поиска идеальной инвестиционной возможности до облегчения бесшовной документации, мы гарантируем, что ваше путешествие по недвижимости не будет иметь проблем.

CRASSULA имеет огромный фон.

Семья хозяина с 1960 года ведет активную предпринимательскую деятельность в Турции. В 1975 году мы расширили сферу своей деятельности на текстиль, недвижимость, и в последующие годы мы начали работать в строительной отрасли.

На протяжении более 30 лет мы активно работаем в строительной отрасли и решили расширить наши границы до Северного Кипра и основали Crassula Development в 2017 году.

HMT GOLD и Crassula Jewelry, которые мы начали в 2016 году, нацелены на достижение лидирующих позиций в секторе золота и ювелирных изделий, заложены основы идей и идей. В этом отношении наша компания за очень короткое время сделала большие шаги и стала первой и единственной компанией по импорту и экспорту золота в регионе Юго-Восточной Анатолии.

Наша компания, идущая уверенными шагами в этом секторе, стала растущей и растущей ценностью сектора в нашем регионе, не ставя под угрозу его понимание качества обслуживания.

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