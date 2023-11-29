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579 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
80 м²
Добро пожаловать в роскошный мир Порто Монтенегро! Это место, где совершаются мечты, где эле…
€680,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
77 м²
Красивая светлая, просторная, без мебели квартира у моря, расположенная на побережье залива …
€340,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
2
Роскошная квартира, расположенная в здании Ксения, Порто Монтенегро, Тиват. Эксклюзивная …
€650,000
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
3
282 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
€3,50 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
32 м²
Описание Тиват. Новый жилой комплекс с бассейнами и частной территорией Дата ввода в экс…
€113,400
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
ID 1023 В продаже готовые квартиры в элитном комплексе в Тивате, Кавач Знаменитый Порт…
€181,500
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
ID 1022 В продаже апартаменты в жилом комплексе, расположенном в самом центре курортного …
€292,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
2
ID 1010 Продается эксклюзивная квартира в центре Тивата. Два спальни Площадь 62 кв. м…
€250,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€264,600
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
1
1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€156,600
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€102,600
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
2
152 м²
4/4
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниц…
€480,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
2
152 м²
6/6
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниц…
€290,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
1
1
36 м²
3/6
Жилой комплекс "Панорама" 1спальная квартира, полностью оборудованная всей мебелью и техн…
€135,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
3
199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 1…
€600,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
3
1
73 м²
Предлагаем на продажу 8 квартир в новом клубном доме в развитом районе Тивата — Донья Ластва…
€244,550
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
43 м²
Предлагаем на продажу 8 квартир в новом клубном доме в развитом районе Тивата — Донья Ластва…
€144,050
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First Realty
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
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RECOM
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
ID 998 Продается шикарный пентхаус с двумя спальнями в Тивате в ЖК Panorama Площадь 12…
€480,000
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Peters Group Real Estate
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
ID 997 Продается шикарный пентхаус с двумя спальнями в Тивате в ЖК Panorama Площадь 95…
€290,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Тиват, Черногория
3
2
151 м²
Эксклюзивное предложение в Тивате. Пентхаус с панорамными видами и двумя спальнями вблизи По…
€290,000
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First Realty
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
3
438 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОСЕННЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА! В этой осенней предново…
€4,17 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
2
191 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОСЕННЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА! В этой осенней преднов…
€1,31 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира
Тиват, Черногория
Комплекс расположен недалеко от моря на полуострове Луштица в десяти минутах от Луштица бэй…
€334,990
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Peters Group Real Estate
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Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
143 м²
Продается пентхаус с видом на море в Тивате, Селяново. Квартира имеет площадь 143 м2 и распо…
€570,000
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Аталанта
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
64 м²
Жилой комплекс Опатово расположен в тихой части Тивата. Этот проект находится на завершающе…
€365,000
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Аталанта
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Квартира
Тиват, Черногория
89 м²
353 600 - 591 200 € На продажу предлагается эксклюзивное предложение – новый комплекс люк…
€353,600
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Аталанта
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
174 м²
755 000 - 2 100 000 € Выдающаяся недвижимость на продажу в Тивате. Откройте для себя прев…
€755,000
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Аталанта
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Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
1
36 м²
Продается квартира -студия с отдельной спальней. Общая площадь квартиры 36 кВ.м. 3 этаж, лиф…
€135,000
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