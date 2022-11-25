Недвижимость в Черногории очень разнообразна: здесь старинные каменные дома гармонично соседствуют с современными виллами в минималистическом стиле. И если виллы стали уже чем-то обыденным для нашего глаза, то каменные дома (еще и с историей), вызывают огромный интерес. Мы заглянули в каталог недвижимости , и составили подборку традиционных каменных домов в Черногории.

Иностранцы могут покупать в Черногории как квартиры и дома, так и земельные участки. А валовой доход от аренды недвижимости в Черногории (ROI) составляет 5,37% в центре городов, и 5,09% за пределами центра. Об окупаемости арендного жилья в пяти популярных странах мы писали здесь .

Каменные дома в Черногории строились очень просто: строители использовали натуральные материалы из окружающей среды и приспосабливали их к местности. Таким образом, в суровом ландшафте Центральной Черногории все дома были построены из местного камня; стены были сложены из грубо отесанного камня общей толщиной от 50 до 80 см. Такие толстые стены были хорошей защитой от жары — и кондиционер в них был совершенно не нужен.

С тех пор прошло много времени, но каменные дома в Черногории продолжают строить, и иностранцы по-прежнему заинтересованы в их покупке. Мы, в свою очередь, составили подборку таких домов в разных регионах Черногории, которую и предлагаем вам посмотреть.

Большой дом с видом на горы

Эту каменную виллу в национальном стиле построили в 2013 году. Как указано в описании, она находится в 2,5 км. от города Петровац, в тихом районе Крушевица. Вокруг Петроваца, к слову, много оливковых рощ и сосновых лесов, поэтому воздух в его окрестностях всегда чистый и свежий. До Будвы от этого дома — примерно 20 км.

Общая площадь виллы составляет 466 кв.м. В собственности также есть участок площадью 517 кв.м., включая гараж на 5 машин. То есть, владения довольно масштабные.

На двух этажах виллы есть: 6 спален, 5 ванных комнат, 3 кухни, 4 террасы, фитнес-зал и бассейн (31 кв.м). На камне акцент сделан не только снаружи дома, но и внутри: например, кухонная зона отделена камнем, и большинство стен в помещениях выполнены тоже из этого материала. Каменная кладка выполнена в одном стиле и выглядит довольно стильно.

Привлекает в этой вилле, безусловно, вид: с обеих сторон дома виднеются горы, наслаждаться которыми можно, загорая на террасах. К бассейну можно выйти сразу из дома через специальную каменную арку.

Стоимость — $882,850.

Таунхаус из двух домов в черногорском поселке

В маленьком черногорском поселке Режевичи на продажу выставлен каменный таунхаус. Он, судя по описанию, состоит из двух отдельных домов, которые можно использовать независимо друг от друга. Оба дома выполнены из натурального камня. До моря отсюда всего 700 метров.

Площадь первого дома — 100 кв.м. На первом этаже находятся гостиная с выходом на террасу и ванная комната, на втором — гостиная и ванная комната. В этом здании высокий деревянный потолок, керамический пол и два небольших балкона.

Второй дом охватывает чуть больше пространства, его площадь — 140 кв.м. Первый этаж занимают гостиная, спальня и ванная комната; пол здесь керамический. На втором этаже разместились спальня с ванной комнатой; потолки тут высокие, а пол деревянный.

Отметим, что в этих домах требуется ремонт — мебели и бытовой техники внутри тоже на данный момент нет.

Оба дома имеют независимые входы. Из общего у них — каменная терраса, на которую можно попасть через отдельные выходы из жилых комнат каждого дома. Из окон и террас открывается чудесный панорамный вид на открытое море и Будванскую ривьеру.

Территориально местечко Режевичи находится между двумя туристическими центрами Черногории: Свети-Стефаном и Петровацем. От Будвы поселок отделяют 15 км. Эта деревня примечательна тем, что здесь нет как таковой курортной инфраструктуры, поэтому сюда часто приезжают семейные пары и пожилые люди.

Цена владений — $351,747.

Дом на полуострове с видом на море

Расположение этого каменного дома однозначно порадует нового владельца, особенно, если он устал от городской суеты, — дом находится в тихой бухте на полуострове Луштица. Море и ближайший пляж всего в 90 метрах.

Представленный дом состоит из двух этажей, общая его площадь — 228 кв.м. На первом этаже есть гостиная, кухня, столовая, ванная комната, а также еще незаконченное помещение с террасой. На втором этаже расположены 2 спальни и терраса с прекрасным видом на море. Перед домом есть парковка.

Как выглядит дом изнутри сказать трудно, так как фотографий интерьера в объявлении совсем немного. По ним можно лишь предположить, что минимальный ремонт и набор мебели здесь присутствуют.

Полуостров Луштица находится на крайнем юго-западе Черногории, в месте соединения Которского залива и Адриатического моря.

Недалеко расположен аэропорт Херцег-Нови, Котор и Тиват. На полуострове вас будут радовать нетронутая природа, оливковые рощи, древние крепости, храмы и пляжи. Из недостатков — отсутствие инфраструктуры, развлечений, и других благ цивилизации.

Стоимость объекта — $461,412.

Небольшой старый дом рядом со смотровой площадкой

На этот раз перед нами небольшой каменный дом (56 кв.м), который продают почти за $130 тысяч. Расположено это оригинальное каменное жилище в черногорском поселке Подличак, недалеко от города Будва. Рядом с домом находится панорамная смотровая площадка на залив Пржно.

Сам дом довольно старый, но уже был реконструирован. В доме есть 2 спальни, гостиная и кухня. В каждой комнате есть электрический пол с подогревом, а в гостиной уютно расположился камин.

Выходя из дома, вы сразу же оказываетесь во дворе, который вымощен камнем и окружен каменной стеной. Во дворе есть специальный душ, гамак и место для барбекю. А еще, весь двор увит виноградной лозой.