SMinvestment RealEstate

Добро пожаловать в SMinvestment
Для связи +38268200906
1) Подбор недвижимости :
•Аренду
-длительную
-краткосрочную
-сезонную
-коммерческую
•Покупку
-для жизни
-под инвестиции
-под бизнес( отели, рестораны, казино, магазины)
-виллы, дома
-земельные участки
! Все объекты проходят проверку юриста и нотариуса !
2) Управление недвижимостью
-Поиск и заселение арендаторов, перечисление оплат хозяину апартаментов
-Оплата коммунальных счетов
-Поддержание апартаментов в надлежащем виде
3) Перевод и перестановка денежных средств
4) Оформление ВНЖ, ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ компании в краткие сроки
5)Оформление зеленой карты , страховки на авто, КАСКО
6) Трансфер из и в аэропорт
-для наших клиентов, забронировавших апартаменты или приезжающих на сделку - трансфер в подарок
7) Аренда Авто
8)Строительное сопровождение и дизайнерский надзор строящихся объектов
9)Подбор мебели и предметов интерьера
10) Аренда яхт
11) Лучшие экскурсии в Черногории