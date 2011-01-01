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SMinvestment RealEstate

Черногория, Подгорица
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
t.me/nmontenegroo
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Об агентстве

Добро пожаловать в SMinvestment

  • ﻿﻿Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • ﻿﻿Самая крупная база объектов
  • ﻿﻿Консьерж сервис
  • ﻿﻿Обмен и перестановка денежных средств

Для связи +38268200906

Услуги

1) Подбор недвижимости :

•Аренду

-длительную

-краткосрочную 

-сезонную

-коммерческую

•Покупку

-для жизни

-под инвестиции

-под бизнес( отели, рестораны, казино, магазины)

-виллы, дома

-земельные участки 

! Все объекты проходят проверку юриста и нотариуса !

2) Управление недвижимостью 

-Поиск и заселение арендаторов, перечисление оплат хозяину апартаментов

-Оплата коммунальных счетов

-Поддержание апартаментов в надлежащем виде 

3) Перевод и перестановка денежных средств

4) Оформление ВНЖ, ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ компании в краткие сроки

5)Оформление зеленой карты , страховки на авто, КАСКО 

6) Трансфер из и в аэропорт 

-для наших клиентов, забронировавших апартаменты или приезжающих на сделку - трансфер в подарок 

7) Аренда Авто

8)Строительное сопровождение и дизайнерский надзор строящихся объектов 

9)Подбор мебели и предметов интерьера 

10) Аренда яхт

11) Лучшие экскурсии в Черногории

 

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 14:23
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
08:00 - 23:00
Вторник
08:00 - 23:00
Среда
08:00 - 23:00
Четверг
08:00 - 23:00
Пятница
08:00 - 23:00
Суббота
08:00 - 23:00
Воскресенье
08:00 - 23:00
Квартиры
Смотреть все 634 объекта
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва
Количество спален 1
Площадь 49 м²
#4055📍Продажа квартир в БудвеОкончание строительства конец 2025 года.Небольшой многоквартирн…
$144,688
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3
4#3719 Аренда двухкомнатной квартиры в Бечичи Доступно с 18 октября 2024 г. Площадь 39…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Skaljari, Черногория
Квартира 1 спальня
Skaljari
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
0/С#3988 📍Продажа двухкомнатной квартиры в Которе 📌Расположение: Котор, район Прчань,  …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Идентификатор 0121📍Продажа однокомнатной квартиры, в комплексе "Акация", Бечичи.Площадь: 42 …
$154,988
Долгосрочная аренда
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва
#Rent_for_a_year_three_bedrooms_BudvaID 4📍 Аренда трехкомнатной квартиры в Будве📌Расположени…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва
Количество спален 1
#Rent_for_year_onebedroom_Budva ID 25 Rent a one-bedroom apartment in Budva Meditarsk…
$979
в месяц
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва
Количество спален 3
Площадь 100 м²
ID 4📍 Аренда трехкомнатной квартиры в Будве📌Расположение: район гостиницы "Москва", БудваГот…
$1,096
в месяц
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва
Количество спален 1
Площадь 34 м²
ID 4📍Аренда однокомнатной квартиры в Будве📌Расположение: Velji Vinogradi, BudvaОднокомнатная…
$684
в месяц
Краткосрочная аренда
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи
Количество спален 2
#During_season_rent_Rafailovici ID 0301 Аренда роскошной квартиры в Рафаиловичах Включ…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
ID 32📍 Аренда квартиры в элитном комплексе Lustica Bay, Centrale.🔖2 спальни2 ванные комнатыс…
$170
за сутки
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti
Количество спален 1
Площадь 45 м²
#Аренда_нагод_однаспальня_Будва  ID6д 📍Аренда квартиры с одной спальней в Будве 📌Локация: …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи
Количество спален 1
#Rent_for_the_season_Becici Rent a spacious bright studio, 36 sq.m. Location: In the c…
$194
за сутки
Наши агенты в Черногории
Сабина Маилова
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Status Stroy Groop
Черногория, Будва
Жилая недвижимость 5
Агентство недвижимости Status-M находится в самом сердце побережья Адриатики – в курортном городе Будва. Мы знаем всё о специфике функционирования рынка недвижимости в Европе и для своей работы выбрали именно Черногорию – эта страна обладает огромным потенциалом, и мы уверены, что покупка не…
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Galeo D.O.O.
Черногория, Будва
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 18 Коммерческая недвижимость 3 Земельные участки 6
Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке. Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и макс…
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PRO Silver
GATE Realty
Черногория, Будва
Жилая недвижимость 306 Коммерческая недвижимость 11 Долгосрочная аренда 28
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ в Черногории. Предоставляем полный спектр услуг на всех этапах процесса покупки недвижимости в Черногории. Наша база включает более 400 объектов. Работаем "под ключ" с нашими клиентами. От выбора недвжимости до меблирования и сдачи в аренду. Сотрудн…
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PRO Silver
MD Realty
Черногория, Boreti
Год основания компании 2014
Новостройки 5 Жилая недвижимость 1123 Коммерческая недвижимость 58 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 53
В компании MD Realty работают профессиональные сотрудники, специализирующиеся в области зарубежной недвижимости. Опыт работы основного состава экспертов на рынке недвижимости Черногории более 8 лет. Благодаря партнерским отношением с крупными строительными организациями Черногории наша компа…
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ATHOS
Черногория, Община Подгорица
Жилая недвижимость 236 Коммерческая недвижимость 20 Земельные участки 68
Компания Athos Real Estate была основана летом 2007 года в Подгорице. Она была названа в честь одного из трех полуостровов Халкидики — Афон. Момент образования агентства недвижимости Athos стал переломным в жизни владельцев и инициаторов компании, которые, дав ей такое название, хотели д…
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