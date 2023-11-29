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Жильё в Херцег-Нови, Черногория
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880 объектов найдено
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Квартира с балконом, с видом на море
Мелинье, Черногория
48 м²
4/4
А7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg NoviПродается! …
€275,000
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Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
1
60 м²
Квартира расположена на втором этаже совершенно нового комплекса в Герцег-Нови в 100 метрах …
€173,768
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с видом на море
Игало, Черногория
1
74 м²
A9-808. Новый комплекс в Игало Продается новая квартира в новом комплексе. Строительство за…
€156,000
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Квартира 4 спальни
Игало, Черногория
4
4
213 м²
Эта удивительная вилла с бассейном расположена в Звинье и предлагает фантастический вид на з…
€395,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Каменари, Черногория
4
2
118 м²
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она состоит и…
€290,000
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Vito Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
7
5
200 м²
3
Дом-мини-отель на первой линии для инвестиций или личного пользования. Херцег-Нови, Баошич…
€470,000
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Дом 3 спальни
Суторина, Черногория
3
2
ID 1072 Продается дом в Херцег Нови, Суторина Херцег Нови район Суторина, дом рядом с …
€286,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
2
1
ID 1061 Продается квартира с двумя спальнями в Радовичи, Луштица Луштица, Радовичи. Це…
€108,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 3 спальни
Мелинье, Черногория
3
7
ID 1060 Продается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови Херцег Нови, Мельине, до ма…
€500,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3
2
ID 1038 Продается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови. Локация: https://maps.app…
€170,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
2
ID 1037 Продается квартира с одной спальней в Игало, Херцег Нови. Херцег Нови, Игало,…
€77,700
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
2
2
ID 1029 Продается квартира с двумя спальнями в Херцег Нови, Топла Количество спален: …
€150,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
2
ID 1019 Продается квартира с одной спальней в Херцег Нови Локация: https://maps.app.go…
€138,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 3 спальни
Игало, Черногория
3
1
ID 1018 В продаже квартира с тремя спальнями в Херцег Нови Локация: Игало, в районе Го…
€95,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
2
1
ID 1006 Продаётся 2-комнатная квартира в многоэтажном доме с великолепным видом на залив.…
€115,500
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня с парковкой
Биела, Черногория
2
1
44 м²
2/4
A11-056. Brand new one bedroom apartment in Bijela For sale - Brand new property located in …
€135,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Дженовичи, Черногория
3
1
44 м²
3/5
A11-057. Two bedroom apartment looking at the sea in DjenoviciTwo bedroom apartment for sale…
€121,000
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Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Зеленика, Черногория
6
6
2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
€920,000
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Дом 8 спален
Мелинье, Черногория
8
500 м²
NUM 5685 House for sale in Herceg Novi, Meljine. The house has an area of 500m2, and …
€820,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Дженовичи, Черногория
3
1
107 м²
Ðenovići 3 Bedroom Apartment for sale close to Porto Novi and all the amenities you need. A …
€262,000
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Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
6
ID 994 Продаётся дом с участком и гаражом в центре Игало. Это одна из лучших локаций:…
€840,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Игало, Черногория
67 м²
2
Эксклюзивное предложение: уютная 2-комнатная квартира с уникальным видом на долину и залив в…
€200,000
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RECOM
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Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
1
39 м²
NUM 5688 For sale a one-bedroom apartment not far from Herceg Novi in a quiet location n…
€105,000
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Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
1
88 м²
The apartment in located in Village Residences with views towards the mountains, in Luxury M…
€535,000
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Leo Estate
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Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3
3
571 м²
Residential area: 571 m2 (396 m2 + 175 m2 terraces) Bedrooms: 3 Bathrooms: 3 + 1 Parking …
€12,00 млн
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Leo Estate
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Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
2
2
133 м²
The apartment in located in Marina residences with views towards the sea, in Luxury Marina r…
€1,22 млн
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Агентство
Leo Estate
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
2
2
105 м²
2
Renovated stone house for sale in Lushtica, Djurashevichi. The area of the house is 105…
€285,000
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Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
1
30 м²
Квартира с одной спальней с видом на море в эксклюзивной локации в Мельине, Херцег-Нови. Пло…
€190,000
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Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
1
37 м²
Квартира с одной спальней на эксклюзивной локации Мельине, Херцег-Нови. Площадь квартиры 37 …
€200,000
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Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
1
37 м²
Квартира с одной спальней на эксклюзивной локации Мельине, Херцег-Нови. Площадь квартиры 37 …
€130,000
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