О застройщике

Мы начали работать в Черногории в 2006 году совместно с партнерской компанией Center Adria. Мы создали два многоквартирных комплекса премиум класса: «Балканский медведь» в Будве http://barsaestat.com/nedvizhimost/kvartiry-v-komplekse-balkanskij-medved-chernogoriya/ и «Мраморный замок» в Рисане https://youtu.be/7YRPnc2nPtE?si=Oet6jPlVohxoUTdK

Реализовали ряд инвестиционных проектов с архитектурной и разрешительной документацией.

В настоящее время компания успешно развивает инвестиционный проект апарт отеля STOLIV LUXURY RESIDENCE 11 000 м2.

Наши цели: получить максимальную прибыль на собственные вложенные средства, а также на средства наших инвесторов. Создать качественную недвижимость, пользующиеся высоким покупательским и арендным спросом, благодаря профессиональному формированию концепции, стратегии, финансовой модели и непосредственной реализации самого проекта.

Для осуществления наших целей мы готовы к сотрудничать с ведущими черногорскими и международными девелоперами, архитекторами, строителями, агентствами недвижимости и другими профессионалами рынка.

Наш принцип: Если у Вас есть идеи - мы готовы разговаривать, если у Вас есть инвестиции - мы готовы договариваться!