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MONTENEGRO PERFECT ESTATE DOO

Черногория, Будва
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2006
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
telegra.ph/KOMMERCHESKOE-PREDLOZHENIE-12-11-7
О застройщике

Мы начали работать в Черногории в 2006 году совместно с партнерской компанией Center Adria. Мы создали два многоквартирных комплекса премиум класса: «Балканский медведь» в Будве http://barsaestat.com/nedvizhimost/kvartiry-v-komplekse-balkanskij-medved-chernogoriya/ и «Мраморный замок» в Рисане https://youtu.be/7YRPnc2nPtE?si=Oet6jPlVohxoUTdK 
Реализовали ряд инвестиционных проектов с архитектурной и разрешительной документацией. 
В настоящее время компания успешно развивает инвестиционный проект апарт отеля  STOLIV LUXURY RESIDENCE 11 000 м2.

Наши цели: получить максимальную прибыль на собственные вложенные средства, а также на средства наших инвесторов. Создать качественную недвижимость, пользующиеся высоким покупательским и арендным спросом, благодаря профессиональному формированию концепции, стратегии, финансовой модели и непосредственной реализации самого проекта.

Для осуществления наших целей мы готовы к сотрудничать с ведущими черногорскими и международными девелоперами, архитекторами, строителями, агентствами недвижимости и другими профессионалами рынка.       

Наш принцип: Если у Вас есть идеи - мы готовы разговаривать, если у Вас есть инвестиции - мы готовы договариваться!

Услуги

Наши продукты: 

Качественные инвестиционные проекты для инвесторов в гостиничную и жилую недвижимость.    
Качественная недвижимость, пользующаяся высоким покупательским и арендным спросом.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:26
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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3 агентства
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Виктор Колбановский
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English, Русский, Ελληνικά, Türkçe, Српски, Crnogorski
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