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Жильё в Которе, Черногория

квартиры
73
дома
70
143 объекта найдено
Дом 5 спален в Котор, Черногория
Дом 5 спален
Котор, Черногория
Количество спален 5
Продается трехэтажный дом общей площадью 350 м2, который расположен на участке площадью 317 …
$383,449
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Таунхаус в Котор, Черногория
Таунхаус
Котор, Черногория
Количество спален 3
Четырехэтажный таунхаус в жилом комплексе в Врановичах для вашего комфортного отдыха и прожи…
$341,995
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 5
В тихом местечке Кримовица, в 9 км от Будвы, продается вилла с прекрасным видом на море. Вил…
$2,73 млн
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Дом 2 спальни в Котор, Черногория
Дом 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Дом в Которе недалеко от Которского залива. Площадь дома составляет 138 м2, а площадь участ…
$414,540
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Красивая современная, но элегантная семейная вилла с видом на море на продажу, расположенная…
$1,34 млн
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Дом 4 спальни в Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Продается дом в Старом городе Котора. Он состоит из цокольного этажа и двух этажей с двумя о…
$678,158
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Большой, трехэтажный дом, площадью 280 м2, с прекрасными панорамными видами на весь Которски…
$515,359
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Квартира 4 спальни в Котор, Черногория
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Продается двухуровневая квартира в старом городе, Котор.Площадь квартиры по документам 76 м2…
$599,039
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Дом 3 спальни в Котор, Черногория
Дом 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом, примерно в 30 м от берега / главной дороги в поселке Муо - Котор.Площадь дома…
$534,049
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Уютная, семейная вилла "Ласточка" всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
$563,674
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Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Добро пожаловать в эту квартиру площадью 126 м2, расположенную в живописном районе Костаница…
$476,720
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Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Квартирав прекрасном жилом комплексе, площадью 150 м2 с панорамным видом на Которскуюбухту. …
$373,818
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Продается роскошная вилла в комплексе, окруженном лесами. Вилла имеет шикарный вид на море, …
$777,262
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Продается просторная квартира в Старом городе Котор, в самом центре, за церковью Святого Три…
$376,755
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First Realty
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Квартира 4 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Дуплекс с 4 спальнями общей площадью 95м2 с панорамным видом на Боко-Которский залив. Плани…
$241,604
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Location: Kotor, Montenegro Total area: 111 sq. meters Total bedrooms: 3 Bathrooms: 2 Spaci…
$330,088
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First Realty
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Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Продается дом с пятью квартирами внутри и коммерческим помещением на первом этаже. Дом наход…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
в самом сердце залива Котор и Ндаш; Старый город Котор, мы предлагаем для продажи красивую к…
$364,745
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First Realty
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Дом 6 спален в Котор, Черногория
Дом 6 спален
Котор, Черногория
Количество спален 6
Продается двухэтажный дом с видом на море в городе Кримовице. Дом расположен на солнечной с…
$347,177
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
A2-1177. Комплекс в Черногории на самом побережье Бока-Бей Адриатического моря.Комплекс сост…
$190,373
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Просторные, солнечные квартиры в малоквартирном доме у торгового центра "Камелия" и всего в …
$236,206
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Две виллы с бассейном на продажу в Кримовице, недалеко от города Будва. Площадь виллы 150м2…
$984,531
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Дом 2 спальни в Котор, Черногория
Дом 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, Черногория, Котор, КостаницаПродается каменный дом с прилегающим участком на э…
$4,29 млн
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Дом 5 спален в Котор, Черногория
Дом 5 спален
Котор, Черногория
Количество спален 5
Продается дом в Боко-Которском заливе, в Столиве на второй линии от моря. Общая площадь дома…
$212,452
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Просторная двухэтажная квартира с 2 спальнями и красивым видом на залив. До Старого Города м…
$198,628
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Дом в Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
Площадь 300 м²
Современный высокотехнологичный дом с бассейном и большой территорией.   Первый этаж: гостин…
$611,095
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Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
"Dream House" выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
$526,310
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Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Продается новая квартира с потрясающим видом на море и горы из каждой комнаты. Полностью меб…
$524,393
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Дом 7 спален в Котор, Черногория
Дом 7 спален
Котор, Черногория
Количество спален 7
Продается дом в Которе, Скальяри. Площадь дома 280 м2, а площадь участка, на котором он рас…
$590,719
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
"Dream House" выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
$299,982
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