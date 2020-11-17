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MONTBEL D.O.O.

Черногория, Bar susanj bb Bauryn Dzimitry 85000, Montenegro (Черногория)
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MONTBEL D.O.O.
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
montbel.me
Описание

D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.

Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем только напрямую с собственниками недвижимости, что делает прозрачными переговоры и цены на выбранные вами объекты.

D.O.O. Montbel — это заслуженная репутация и доверие клиентов, которые приобретают в Черногории недвижимость для отдыха, постоянного проживания или получения дохода. Мы постоянно расширяем список дополнительных услуг. Но одно всегда остается неизменным — это индивидуальный подход к каждому клиенту и теплая, семейная атмосфера, благодаря которой 100% покупателей рекомендуют D.O.O. Montbel своим знакомым.

Услуги

Помимо подбора оптимального жилого или инвестиционного объекта и грамотного сопровождения всех этапов сделки, D.O.O. Montbel бесплатно предоставляет множество других услуг:

  • Личный переводчик. Специалисты агентства свободно общаются на сербском, хорватском, черногорском и английском языках: сразу же по приезде в Черногорию наши клиенты получают профессиональное сопровождение на языке страны.
  • Профессиональный юрист. В штате компании работает юрист, владеющий черногорским языком и имеющий солидный опыт совершения сделок купли-продажи недвижимости в Черногории. Он представляет интересы покупателя у нотариуса, проверяет выбранный объект недвижимости на «чистоту» документов и поможет решить любые вопросы собственности.
  • Консультация экономиста. Экономист агентства постоянно проводит мониторинг рынка недвижимости в Черногории — и предоставляет покупателям максимально четкую консультацию о самых выгодных ценах и сегментах для инвестиций. Благодаря этому вы найдете для себя «идеальный» второй дом или коммерческий объект по оптимальной стоимости.
  • Бесплатное оформление ВНЖ Черногории. Предоставляется всем покупателям недвижимости, осуществившим сделку в агентстве и желающим получить вид на жительство страны.
  • Подбор временного жилья. Всех будущих собственников недвижимости в Черногории мы встречаем в аэропорту и размещаем в отличных и удобно расположенных апартаментах.
  • Полный комплекс постпродажного обслуживания. Специалисты агентства сопровождают покупателей недвижимости в течение нескольких месяцев после заключения сделки, помогая адаптироваться в стране, подключить все необходимые коммуникации, оплачивать счета и налоги, осуществлять ремонт и т. д.
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Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке. Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и максимально сберечь средства покупателя, но также с искренним вниманием отнестись к его жизненной ситуации, по-настоящему вникнуть в человеческие проблемы. Важно, что объекты, которые можно увидеть на нашем сайте, — это лишь малая часть того, что мы можем предложить Вам. С удовольствием осуществим предварительный подбор вариантов при заочном общении – по телефону, электронной почте или по Скайпу. Обеспечим управление купленной квартирой или домом, что включает в себя оплату счетов, ремонтные работы, помощь при покупке мебели, сдачу в найм, организация уборки и т.д. Подберём и забронируем для Вас подходящую гостиницу или частные апартаменты. Поможем открыть фирму, счёт в банке, оформить все виды страхования. Осуществим письменный и устный синхронный перевод — не только при покупке недвижимости, но и в любой практической ситуации. Дадим исчерпывающую юридическую консультацию по вопросам, связанным с покупкой недвижимости в Черногории. Наши сильные стороны: Высокий профессионализм Честность, порядочность и открытость Уютная, домашняя, атмосфера​ Безупречная репутация Огромная база данных, включающая в себя дома​ квартиры участки земли коммерческую недвижимость
MD Realty
1 190 объектов

В компании MD Realty работают профессиональные сотрудники, специализирующиеся в области зарубежной недвижимости. Опыт работы основного состава экспертов на рынке недвижимости Черногории более 8 лет. Благодаря партнерским отношением с крупными строительными организациями Черногории наша компания всегда может предложить большой выбор квартир, домов, вилл в различных регионах Черногории. Спектр предложений разнообразен - от недорогих и массовых до элитных и эксклюзивных, по минимальным ценам строительных компаний. На сегодняшний день мы реализуем объекты недвижимости от основных застройщиков Черногории. Среди наших партнеров более 40 строительных компаний. Наша команда активно сотрудничает со всеми крупными строительными организациями во всех городах и регионах Черногории. Сделки с недвижимостью - это ответственный и важный шаг. Мы выстраиваем долгосрочные отношения и дорожим своей репутацией, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно на всех этапах сделки и получили полное удовлетворение результатом. Каждый клиент, обратившийся к нам, может быть уверен, что всегда получит индивидуальный подход и максимально квалифицированную консультацию по всем актуальным предложениям недвижимости Черногории. Все самые выгодные предложения по новостройкам и строящимся объектам - только у нас! Наш проект по новостройкам: https://montedevelopers.com

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Мы предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг, связанных с совершением сделок с недвижимостью.
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Агентство недвижимости WestHill Property – это команда профессионалов с опытом работы на рынке недвижимости Черногории и других стран ЕС более 15 лет.   

На рынке недвижимости Черногории с 2008 года База недвижимости – свыше 1500 объектов Высококвалифицированные сотрудники 100% гарантия юридической чистоты в каждой сделке
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