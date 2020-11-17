MONTBEL D.O.O.
D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.
Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем только напрямую с собственниками недвижимости, что делает прозрачными переговоры и цены на выбранные вами объекты.
D.O.O. Montbel — это заслуженная репутация и доверие клиентов, которые приобретают в Черногории недвижимость для отдыха, постоянного проживания или получения дохода. Мы постоянно расширяем список дополнительных услуг. Но одно всегда остается неизменным — это индивидуальный подход к каждому клиенту и теплая, семейная атмосфера, благодаря которой 100% покупателей рекомендуют D.O.O. Montbel своим знакомым.
Помимо подбора оптимального жилого или инвестиционного объекта и грамотного сопровождения всех этапов сделки, D.O.O. Montbel бесплатно предоставляет множество других услуг:
- Личный переводчик. Специалисты агентства свободно общаются на сербском, хорватском, черногорском и английском языках: сразу же по приезде в Черногорию наши клиенты получают профессиональное сопровождение на языке страны.
- Профессиональный юрист. В штате компании работает юрист, владеющий черногорским языком и имеющий солидный опыт совершения сделок купли-продажи недвижимости в Черногории. Он представляет интересы покупателя у нотариуса, проверяет выбранный объект недвижимости на «чистоту» документов и поможет решить любые вопросы собственности.
- Консультация экономиста. Экономист агентства постоянно проводит мониторинг рынка недвижимости в Черногории — и предоставляет покупателям максимально четкую консультацию о самых выгодных ценах и сегментах для инвестиций. Благодаря этому вы найдете для себя «идеальный» второй дом или коммерческий объект по оптимальной стоимости.
- Бесплатное оформление ВНЖ Черногории. Предоставляется всем покупателям недвижимости, осуществившим сделку в агентстве и желающим получить вид на жительство страны.
- Подбор временного жилья. Всех будущих собственников недвижимости в Черногории мы встречаем в аэропорту и размещаем в отличных и удобно расположенных апартаментах.
- Полный комплекс постпродажного обслуживания. Специалисты агентства сопровождают покупателей недвижимости в течение нескольких месяцев после заключения сделки, помогая адаптироваться в стране, подключить все необходимые коммуникации, оплачивать счета и налоги, осуществлять ремонт и т. д.