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Жильё в Общине Бар, Черногория

Бар
1013
Шушань
282
Сутоморе
278
Добра Вода
221
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2 391 объект найдено
Дом 2 спальни в Misici, Черногория
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Дом 2 спальни
Misici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
В пригороде Бара продается одноэтажный дом 74м2. Общая площадь участка 258 м2. Структура дом…
$75,975
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Дом 2 спальни в Шушань, Черногория
Дом 2 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Просторный дом общей площадью 200м2 на земельном участке 400м2. В доме преземле и 1 этаж: 2 …
$278,876
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Площадь 41 м²
Этаж 5/8
В продаже квартира - студия в жилом комплексе Soho City, в нескольких минутах от центра г.Ба…
$182,123
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Квартира в Полье, Черногория
Квартира
Полье, Черногория
В тихой части Бара ведется строительство жилого и коммерческого здания. Здание отличается в…
$61,375
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Вилла в Буртаиши, Черногория
Вилла
Буртаиши, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный дом в Баре, Черногория Основные характеристики: г. Бар, район Белеш…
$248,070
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Этаж 8
ID-1346 - Продается квартира с тремя спальнями в строящемся доме в Баре Продается квартир…
$483,894
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Квартиры от застройщика в новостройке в Баре в удалении 200 метров от моря. Приглашаем ра…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Бар, Черногория
Квартира 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Квартиры от застройщика в многоквартирном жилом здании в Челуге. Окончание строительный раб…
$92,126
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Дом 5 комнат в Печурице, Черногория
Дом 5 комнат
Печурице, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
D3-333. Отличная вилла с собственным пляжемПродается большая вилла общей площадью 450 м2. Им…
$1,60 млн
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Площадь 216 м²
Продается 3-этажный семейный дом с большим участком земли в Старом Баре, Барская општина. Д…
$395,195
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Агентство
Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/8
Продается квартира с 1 спальней, 44 м2 (39 м2 жилой площади + застекленная терраса 5 м2) в с…
$102,671
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Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира на 2-ом этаже 3-х этажного дома. Общая площадь 80м2. В квар…
$176,289
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Дом 5 спален в Белиши, Черногория
Дом 5 спален
Белиши, Черногория
Количество спален 5
Дом в Белиси Площадь дома составляет 210 м2, а площадь участка — 775 м2. План дома: • на пер…
$310,905
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ПОСЕЛКЕ БЛИЗИКУЧЕ: Площадь дома: 249 м2Площадь участка: 547 м2Спаль…
$361,111
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен на 1-ой линии моря, на берегу первозданной бухты с кристально чистой вод…
$81,783
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Дом 6 спален в Печурице, Черногория
Дом 6 спален
Печурице, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Вилла находится в живописном уголке на Адриатике в Добрых Водах в 50 метрах от берега моря.…
$1,03 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 комнаты в Залево, Черногория
Дом 4 комнаты
Залево, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
D9-816 Дом в Баре, ТомбаПродаетсяДом расположен в городе Томба, примерно в 5 минутах езды на…
$417,865
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Белиши, Черногория
Квартира 2 спальни
Белиши, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 9/11
Цена квадратного метра с 0 по 5 этаж составляет 2100 евро/м2. Цена квадратного метра с 6 по …
$179,214
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Продается уютная квартира площадью 51 м² в поселке Сутоморе. Квартира находится на 2 этаже с…
$93,808
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, Продажа-Квартира с одной спальней 62м2.Представляем вам современно…
$160,537
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Zgrade, Черногория
Квартира 1 спальня
Zgrade, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Эта полностью меблированная квартира площадью 39 м² находится на первом этаже дома в Сутомор…
$56,762
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
ID 783 Продается квартира с одной  спальней в новом доме в Баре. Дом находится напроти…
$206,046
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Квартира на этаже преземле, площадью 100м2, плюс терраса 30м2 в 2 этажном здании (Пр+2). Зда…
$173,045
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Площадь 900 м²
В тихом поселке, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс (не отель), состоящий из…
$1,95 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/5
Новая квартира в живописном месте Nišice в доме, построенном по самым высоким технологиям. П…
$239,933
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Продается уютный одноэтажный дом в живописном районе Шушань города Бар. Этот дом сочетает в …
$137,890
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни в Кунье, Черногория
Дом 2 спальни
Кунье, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
Мы представляем вам исключительную возможность приобрести новый дом в Хладной Увале, Бар, ко…
$125,209
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Площадь 450 м²
Продается вилла общей площадью 450 м2 на участке 300м2 в поселке Добра Вода, Барская ривьера…
$1,29 млн
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Vector Estate Montenegro
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Квартира 1 комната в Бар, Черногория
Квартира 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Просторная квартира с одной спальней в самом центре Бара. Квартира находится на 6 этаже (не …
$137,168
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Студия в Сутоморе, Черногория
Студия
Сутоморе, Черногория
Площадь 29 м²
Сутоморе Бар.  Квартира студия 29.45 м2. Находится на 2 этаже.  Это современное и роскошно…
$67,381
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Бар

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
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с бассейном
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