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Магазины в Черногории

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2 объекта найдено
Магазин в Сутоморе, Черногория
Магазин
Сутоморе, Черногория
Площадь 483 м²
Количество этажей 2
ID 584 Продается коммерческая недвижимость в Сутоморе. Хозяйственное здание зарегистри…
€1,60 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Магазин в Община Колашин, Черногория
Магазин
Община Колашин, Черногория
Площадь 284 м²
Добро пожаловать в эксклюзивное коммерческое пространство в самом сердце Тивата, Черногория.…
€955,000
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