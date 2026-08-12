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Магазины в Черногории

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3 объекта найдено
Магазин 101 м² в Черногория
Магазин 101 м²
Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Основные моменты Цена: €165 000Площадь: 101 м2 внутренний (приблизительно 50,46 м2 на этаж)У…
$193,639
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Магазин 61 м² в Бар, Черногория
Магазин 61 м²
Бар, Черногория
Площадь 61 м²
Помещение находится на нулевом этаже нового жилого дома по ул. Македонской. Вход со стороны …
$185,092
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Магазин 615 м² в Радановичи, Черногория
Магазин 615 м²
Радановичи, Черногория
Площадь 615 м²
Откройте для себя выдающуюся инвестиционную возможность в Черногории - коммерческую недвижим…
$1,62 млн
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