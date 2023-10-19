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Виллы в Xabia Javea, Испания

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6 объектов найдено
Вилла 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Xabia Javea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 734 м²
Этаж 3/3
Отдельная Просторная Вилла в Популярном месте в Хавеа, Аликанте Вилла находится в популярном…
€3,49 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Xabia Javea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном Рядом с Пляжем в Хавеа, Аликанте Эта вилл…
€4,00 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с подсобным помещением, с Fitted Wardrobes в Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с подсобным помещением, с Fitted Wardrobes
Xabia Javea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Роскошная вилла на продажу в Хавеа, Коста Бланка Главный дом вращается вокруг просторной кух…
€1,48 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кладовой в Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кладовой
Xabia Javea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 012 м²
Продается отличная вилла с панорамным видом и рядом со всеми услугами. Имеет участок 1012 м2…
€449,000
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 335 м²
Роскошная новая вилла в Хавее площадью 335 м2.  Расположена в долине Pinomar с видом на…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эксклюзивное предложение!  Вилла в Испании в современном стиле с панорамным видом на до…
€999,800
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