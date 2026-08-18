Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Хавея
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Хавее, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
70 объектов найдено
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Вилла в стиле Ибицы с роскошными удобствами в Хавеа Эксклюзивный средиземноморский …
$2,37 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Эта отреставрированная вилла в Хавее предлагает 150 м² жилой площади на участке в 1000 м². В…
$715,980
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Современная новая вилла у моря в Хавеа Эксклюзивная средиземноморская жизнь в Хавеа Откр…
$1,68 млн
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Прекрасная вилла с видом на море и панорамным видом в очень тихом жилом районе. Эта нед…
$796,169
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 468 м²
Современная новая вилла с роскошными удобствами в Хавеа Современная средиземноморская жизн…
$2,58 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 677 м²
Расположенная в престижном районе Гранаделья в Хавее, эта роскошная вилла является настоящей…
$5,31 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Вилла в Хавеа, готовая к реконструкции, расположена в стратегически выгодном районе, окружен…
$721,707
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая роскошная вилла в Хавее (Jávea/Xàbia) – район Портиксоль Современный стиль • Панора…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Вилла в стиле Ибицы с роскошными удобствами в ХавеаЭксклюзивный средиземноморский дизайн ряд…
$2,37 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Роскошная вилла в стиле Ибицы с панорамным видом в Лас-Ладерас, Хавеа Эксклюзивная современ…
$2,64 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 5
Площадь 410 м²
Добро пожаловать в вашу виллу мечты в Balcón al Mar, Jávea! Расположенная на самой высокой т…
$2,16 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Современная новая вилла у моря в Хавеа Эксклюзивная средиземноморская жизнь в Хавеа…
$1,68 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Расположенная в прекрасном городе Хавеа, эта эксклюзивная вилла предлагает привилегированную…
$2,64 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Роскошная вилла в стиле Ибицы с панорамным видом в Лас-Ладерас, Хавеа Эксклюзивная совреме…
$2,64 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Откройте для себя эту светлую и современную виллу в Хавее, в нескольких минутах езды от пляж…
$1,36 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Представляем виллу «Deluxe Round», тщательно завершенную в апреле 2009 года, расположенную в…
$859,175
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный, недавно построенный дом, спроектированный для обеспечен…
$970,342
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 5
Площадь 525 м²
Поднимите свой уровень жизни в этом потрясающем шедевре площадью 525 квадратных метров, где …
$2,74 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Построенная в 1983 году, эта вилла предлагает вид на море, просторный сад и частный бассейн.…
$796,169
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
VILLA ISEO — РОСКОШЬ, ЭМОЦИИ И ИНВЕСТИЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА Коста-Бланка | Панорамный вид на…
$2,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Современная новая вилла с роскошными удобствами в Хавеа Современная средиземноморская жизнь…
$2,58 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 332 м²
Потрясающая вилла с видом на море в Пивере, Хавеа. Откройте для себя современную виллу в тих…
$1,60 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Роскошная вилла в стиле Ибицы с панорамным видом в Лас-Ладерас, Хавеа Эксклюзивная …
$2,61 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Расположенная в очаровательном городе Хавеа, эта эксклюзивная вилла предлагает идеальное соч…
$1,89 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 283 м²
Эта исключительная вилла, расположенная в престижном жилом районе Монте-Олимпо, сочетает в с…
$1,75 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 440 м²
Расположенная на просторном частном участке, эта элегантная современная вилла находится в пр…
$1,65 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Представляем вашему вниманию прекрасную виллу в традиционном стиле в Портиколе, в нескольких…
$1,09 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 5
Площадь 521 м²
Откройте для себя сущность современной роскоши на вилле High, потрясающей резиденции, распол…
$2,86 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 189 м²
Готовая к заселению вилла в средиземноморском стиле в Хавеа с частным бассейном и большим уч…
$1,61 млн
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 468 м²
Расположенная в очаровательном городе Хавеа, эта эксклюзивная вилла предлагает привилегирова…
$2,58 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти