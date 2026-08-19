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Виллы в Calasparra, Испания

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30 объектов найдено
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$413,831
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Новый проект недвижимости, состоящи…
$408,335
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ, МУРСИЯ Проект нового строительства красивых вилл в Каласпарре…
$505,249
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 104 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ, МУРСИЯ Проект нового строительства красивых вилл в Каласпарре, М…
$471,825
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Новый проект недвижимости, сост…
$408,335
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$408,977
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Новый проект недвижимости, состоящ…
$406,676
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$359,035
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Вилла 5 комнат в Calasparra, Испания
Вилла 5 комнат
Calasparra, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Современная одноэтажная вилла с огромным частным садом и бассейном, расположенная на простор…
$468,109
НДС
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$408,977
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Каласпарры, этот жилой комплекс предлагает шесть о…
$502,020
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Каласпарры, этот жилой комплекс предлагает шесть о…
$494,880
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$358,632
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ, МУРСИЯ Проект нового строительства красивых вилл в Каласпарре, Му…
$505,849
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Это комплекс недвижимости, состоящий из 215 независимых вилл: 170 построены на участках площ…
$413,831
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Новый проект недвижимости, состоящ…
$354,319
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Вилла 4 комнаты в Calasparra, Испания
Вилла 4 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Современные дома с частными бассейнами и садами в Каласпарре, Мурсия Недавно построенные дом…
$410,704
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Новый проект недвижимости, сост…
$410,635
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Новый проект недвижимости, состоящи…
$410,635
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Новый проект недвижимости, состоящ…
$406,676
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Вилла 3 комнаты в Calasparra, Испания
Вилла 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Современные дома с частными бассейнами и садами в Каласпарре, Мурсия Недавно построенные дом…
$360,367
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Вилла 4 комнаты в Calasparra, Испания
Вилла 4 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 1
Виллы с большими участками в Каласпарре, Мурсия Предлагаемые на продажу виллы расположены в …
$452,096
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Это роскошный комплекс из 8 независимых вилл с большим частным бассейном для каждого объекта…
$471,825
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$454,776
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$408,920
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$463,443
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$336,950
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Detached villas in Calasparra, Murcia A luxury complex of 8 homes, with a large private pool…
$381,659
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$421,089
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$321,684
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