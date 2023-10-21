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Виллы в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
6
Вилла В архив
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11 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Этот жилой комплекс расположен в живописном городе, в провинции Аликанте, Испания. Окру…
€332,500
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 126 м²
ОписаниеПродажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местонахождение: самый престижный район Ал…
€5,00 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
ОписаниеОтличная вилла с большим участком 1.6 га в Аликанте 790.000 евро !!!Месторасположени…
€790,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
€372,000
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Гольф-курорт Font del Llop имеет стратегическое расположение в самом сердце провинции Аликан…
€605,000
Вилла 7 спален в Aspe, Испания
Вилла 7 спален
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Дом в Аликанте ID D11468
€4,00 млн
Вилла 4 спальни в Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом в Аликанте ID D12029
€700,000
Вилла 4 спальни в Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом в Аликанте ID D12785
€850,000
Вилла 2 спальни в Aspe, Испания
Вилла 2 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Аликанте ID D11439
€199,000
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Отдельный дом в Hondón de las Nieves. Отдельные дома с 3 спальнями, с участками 500 м2 распо…
€177,000
Вилла 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€303,600

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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