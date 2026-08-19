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Виллы в Виналопо-Митхе, Испания

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Aspe
36
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202 объекта найдено
Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, Аликанте Эксклюзивные виллы индивидуал…
$435,512
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$509,543
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, АликантеЭксклюзивные виллы индивидуальной застр…
$435,512
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, АликантеЭксклюзивные виллы индивидуальной застр…
$543,609
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
«FONT DEL LLOP» - это знаменитое поле для гольфа, где можно наслаждаться средиземноморским к…
$1,03 млн
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$503,123
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TekceTekce
Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$422,209
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Вилла 15 комнат в Elda, Испания
Вилла 15 комнат
Elda, Испания
Число комнат 15
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 806 м²
Роскошный дом с 13 спальнями, бассейнами, теннисным кортом и садами в пригороде Аликанте Это…
$1,04 млн
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$503,123
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$509,543
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту потрясающую виллу, расположенную на эксклюзивном курорте Font del Llop…
$917,485
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, Аликанте Эксклюзивные виллы индивидуал…
$543,609
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$639,175
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя эти три эксклюзивные виллы в престижном районе. Font del Llop Golf Resort …
$2,75 млн
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$395,026
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$395,026
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$422,209
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$694,043
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту потрясающую виллу, расположенную на эксклюзивном гольф-курорте Font de…
$917,485
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$639,175
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$694,043
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Вилла в Романа, Испания
Вилла
Романа, Испания
Количество спален 3
Площадь 134 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ВИЛЛА В ТИПИЧНОЙ ИСПАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ Фантастическая вилла новой постройки…
$437,145
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Новые виллы, расположенные в районе Аспе. Новые виллы с несколькими моделями на выбор: …
$601,559
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Новые виллы в Пиносо на загородных участках Вы можете выбрать виллы с традиционными испанск…
$417,702
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Вилла 7 комнат в Aspe, Испания
Вилла 7 комнат
Aspe, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Потрясающая вилла с частным бассейном, большой террасой и садом, расположенная в привилегиро…
$426,834
НДС
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Новые виллы на просторных участках в Пиносо, Аликанте Спокойная средиземноморская ж…
$558,118
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Новые виллы в Пиносо на загородных участках Вы можете выбрать виллы с традиционными…
$569,622
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Вы можете выбрать виллы с традиционными испанскими элементами или супе…
$458,624
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Вилла в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Откройте для себя эту потрясающую новую виллу, расположенную в живописном муниципалитете Хон…
$448,525
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Расположенная в очаровательной коммуне Монфорте-дель-Сид, эта эксклюзивная коллекция из 6 от…
$641,029
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Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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