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Виллы в Барселона, Испания

Баш-Льобрегат
7
Martorell
6
Sitges
3
Гарраф
3
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15 объектов найдено
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Барселонес, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 747 м²
Продается вилла в Жироне Барселона. 
€9,00 млн
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком в Esparreguera, Испания
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком
Esparreguera, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
€6,00 млн
Вилла 9 комнат в Sitges, Испания
Вилла 9 комнат
Sitges, Испания
Комнаты 9
Площадь 901 м²
Испания Барселона Ситжес Прекрасная вилла с современным дизайном в самом престижном район…
€6,50 млн
Вилла с видом на море в Sitges, Испания
Вилла с видом на море
Sitges, Испания
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - &nbs…
€9,20 млн
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Площадь 385 м²
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир — один…
€1,59 млн
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Площадь 506 м²
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
€895,000
Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…
€342,995
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Строительство нового комплекса состоящего из 6 вилл построенных в Средиземноморском стиле в …
€390,000
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Новая вилла в Campoamor с видом на море. Шикарная недвижимость от крупного испанского застро…
€499,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sitges, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
€1,70 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
€1,80 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
€1,80 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Барселона, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 1 150 м²
Потрясающая вилла в элитном районе города Барселона, Испания. Общая площадь дома 1150 кв. м.…
€8,75 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Барселона, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…
€1,000,000

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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