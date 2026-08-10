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Виллы в Барселоне, Испания

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Castelldefels
12
Sitges
7
Бадалона
4
Sant Cugat del Valles
4
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107 объектов найдено
Вилла в Vallromanes, Испания
Вилла
Vallromanes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Всего в 20 км от Барселоны, в эксклюзивном жилом районе престижного гольф-клуба Vallromanes,…
$1,51 млн
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Вилла 6 комнат в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 6 комнат
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Вилла в Премия-де-Дальт, рядом с побережьем и природными парками Район Премия-де-Дальт слави…
$2,58 млн
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Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
Количество спален 5
Площадь 460 м²
Дом в городе Марторель в провинции Барселона. Общая площадь 460 м.кв. В доме 5 спальных комн…
$936,890
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 6
Площадь 349 м²
Описание объекта: Представляем вам уникальную угловую виллу, построенную в 1996 году, распол…
$1,37 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Описание объекта: В самом сердце живописного Сан-Хавьера расположен жилой комплекс, состоящи…
$398,464
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Описание объекта: Этот исключительный дом общей площадью 360 м2 (255 м2 жилая площадь + 60 м…
$846,022
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Calella, Испания
Вилла
Calella, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Эксклюзивный дом в Калелье Этот впечатляющий двухквартирный дом, построенный в 2006 году, пр…
$741,268
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Вилла в Sant Pol de Mar, Испания
Вилла
Sant Pol de Mar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 641 м²
Поистине уникальная недвижимость, где уединение, захватывающие виды на море и привилегирован…
$2,05 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 9
Площадь 706 м²
Замечательный двухэтажный дом, окруженный прекрасным садом и с зеленой крышей (садом) на кры…
$3,46 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 7
Площадь 900 м²
Современный большой дом, расположенный в элитном районе Педральбес в Барселоне. Недвижимость…
$11,70 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Современный большой дом, расположенный в элитном районе Педральбес в Барселоне. Недвижимость…
$10,47 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 214 м²
Дом под ремонт в элитном районе Педральбес с прекрасным видом и ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ. Нев…
$2,11 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Описание объекта: Мы представляем один из последних доступных домов этого престижного проект…
$710,156
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Описание объекта: В очаровательном городке Ориуэла открывается уникальная возможность приобр…
$319,684
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Вилла в Teia, Испания
Вилла
Teia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этот эксклюзивный отдельно стоящий дом, расположенный в одном из самых тихих и востребованны…
$2,85 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Описание объекта: В закрытом и охраняемом районе Рольдан, недалеко от Мурсии, строятся совре…
$449,842
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 242 м²
Описание объекта: В самом сердце популярного Ориуэлы созданы эксклюзивные виллы, сочетающие …
$1,14 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 1 216 м²
В одном из самых эксклюзивных и жилых районов Педральбес находится эта недавно построенная р…
$23,47 млн
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Вилла в Vilassar de Dalt, Испания
Вилла
Vilassar de Dalt, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Этот элегантный современный отдельно стоящий дом, расположенный в одном из лучших районов Ви…
$1,51 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: В самом сердце испанского города Ролдан находится эксклюзивный комплекс ро…
$362,956
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Описание объекта: Представляем вам эксклюзивное четырёхкомнатное бунгало общей площадью 95 м…
$407,027
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 8
Площадь 520 м²
Дом в природном парке на побережье Коста Гарраф вблизи города Ситжес. Уникальный район, окру…
$4,58 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Описание объекта: В эксклюзивном жилом комплексе Лос-Гуардианес мы предлагаем 37 тщательно с…
$398,464
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Описание объекта: В самом сердце Коста-Калиды, в тихом и престижном районе Лос-Алькасарес, р…
$560,018
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Вилла в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 755 м²
Элегантная средиземноморская вилла с видом на море и собственным паркомУникальная резиденция…
$7,08 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Описание объекта: В привлекательном районе Лос-Алькасарес в регионе Мурсия строится жилой пр…
$640,967
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Вилла в Бадалона, Испания
Вилла
Бадалона, Испания
Количество спален 3
Площадь 314 м²
Дом в районе Пеп Вентура в городе Бадалона в пригороде Барселоны. Общая площадь 314 м.кв. Ра…
$739,375
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: В очаровательной деревне Бенихофар создается эксклюзивный жилой проект из …
$530,904
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Вилла в Bellaterra, Испания
Вилла
Bellaterra, Испания
Количество спален 7
Площадь 806 м²
Дом в городе Серданьола-дель-Вальес  в пригороде Барселоны. Общая площадь 806 м.кв. на терри…
$1,52 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Описание объекта: Представляем эксклюзивную коллекцию из 49 отдельно стоящих домов в Алгорфе…
$456,692
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Параметры недвижимости в Барселоне, Испания

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