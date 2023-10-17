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Виллы в Mutxamel, Испания

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18 объектов найдено
Вилла 5 спален с террасой, с общественным бассейном, с джакузи в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с общественным бассейном, с джакузи
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Продается вилла в Bonalba Golf, Мутксамель, Коста Бланка В доме большой участок 400м2, частн…
€310,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подвалом в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подвалом
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Продается вилла в Бусо, Аликанте, Коста Бланка Одноместный дом, состоящий из подвала и перво…
€430,000
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Отдельная вилла с большим участком и частным бассейном в лучшем жилом районе Муксамель, Ла-А…
€399,900
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Независимая вилла площадью 250 метров в эксклюзивной урбанизации Ла-Бланка, в муниципалитет…
€375,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 118.00 м2, участок 550 м2,…
€440,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Продается двухквартирная вилла в Алмаджаде, Мухамиэль. Этот красивый двухквартирный дом рас…
€395,000
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 530 м²
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 530.00 м2, участок 100000 …
€1,000,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1
НОВАЯ ВИЛЛА В БУСОТЕ Красивая новая вилла с частным бассейном в Бусоте. Вилла построена на…
€559,900
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 286 м²
Идеальное место для большой семьи! Входя в дверь, вы окунетесь в прекрасную атмосферу дома с…
€450,000
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
На продаже дом который расположен на участке 1200 метров, ровной квадратной формы, отлично п…
€365,000
Вилла 3 спальни с видом на горы в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с видом на горы
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Мучамель ID D12425
€295,000
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Luxury villas in Cotoveta, Alicante They have a plot and private pool, 3 bedrooms, 2 bathroo…
€525,000
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
€495,000
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
€450,000
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