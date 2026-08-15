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Виллы в Торревьехе, Испания

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115 объектов найдено
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Предлагаем вашему вниманию великолепный дом, расположенный в одном из самых востребованных р…
$761,923
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: В очаровательном городке Торревьеха на побережье Коста-Бланка мы предлагае…
$376,657
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Вилла 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Вилла 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Прекрасная вилла, готовая к заселению, с террасой на крыше, частным бассейном и садом недале…
$499,175
НДС
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Одноэтажные виллы с частным бассейном в Торревьехе Современные виллы в эксклюзивном…
$835,859
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Эти эксклюзивные виллы расположены в востребованном районе Агуас Нуэвас в Торревьехе, Аликан…
$693,175
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Вилла 5 комнат в Торревьеха, Испания
Вилла 5 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла под ключ с частным бассейном, большой террасой и потрясающим видом, распо…
$1,85 млн
НДС
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Новые дома в скандинавском стиле в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Эксклюзивный новый жило…
$628,489
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Площадь 165 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в живописном Лос Балконес! Этот частный и изысканный дом, т…
$1,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Вилла 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Роскошные одноэтажные виллы с 3 спальнями в Торревьехе с панорамным видом на озеро Роскошные…
$668,400
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Невероятно красивый и полностью отремонтированный полуотдельный дом с виллой в популярном ра…
$541,945
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 105 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТОРРЕВЬЕХЕ Новые виллы в Торрета, Торревьеха. Красивые виллы новой построй…
$509,463
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Старый дом под ремонт в центре Торревьехи. Большой 4-х комнатный дом под ремонт или использо…
$482,372
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Роскошная новая вилла в частном комплексе в Лос-Альтос, Ориуэла-Коста. Комплекс состоит…
$546,723
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Вилла 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Вилла 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Элегантные виллы с 3 спальнями и собственным бассейном в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Агуас-Нуэв…
$570,473
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Вилла с участком рядом с морем в Punta prima (Orihuela Costa).   ОТДЕЛЬНАЯ ВИЛЛА С УЧ…
$1,03 млн
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Вилла 5 комнат в Торревьеха, Испания
Вилла 5 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 466 м²
Удивительная новая коллекция роскошных вилл премиум-класса с большим частным бассейном, боль…
$740,075
НДС
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
ЖИЛЬЕ В ОБЪЕДИНЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ Он состоит из 3 спален с двуспальными кр…
$871,967
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Одноэтажные виллы с частным бассейном в Торревьехе Современные виллы в эксклюзивном районе…
$821,528
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Площадь 520 м²
Откройте для себя вечное жилище в этом очаровательном отдельно стоящем вилле, построенном в …
$1,04 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
2 НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТОРРЕВЬЕХЕ 2 новые красивые виллы в Торревьехе. Виллы им…
$871,967
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 239 м²
Расположенная в очаровательном городе Торревьеха, эта эксклюзивная коллекция таунхаусов пред…
$757,719
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Данный проект предлагает строительство 3 индивидуальных домов на двух участках площадью 385 …
$879,939
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Новые виллы на продажу в Торревьехе - 2 км от моря Откройте для себя эти потрясающие новые …
$679,459
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 728 м²
Представляем роскошную отдельно стоящую виллу на продажу в Ла-Велета (Торревьеха, Коста-Блан…
$2,89 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Описание объекта: Всего в нескольких шагах от моря и с прямым доступом к пляжу Плайя-де-Рока…
$508,070
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в La Mata, Испания
Вилла
La Mata, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
$920,133
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Вилла в урбанизации Лос-Альтос, Торревьеха
$871,101
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
$705,008
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
КРАСИВАЯ ВИЛЛА В ЛОС АЛЬТОС, ТОРРЕВЬЕХА Готовая новая вилла в Лос Альтос, расположенна…
$639,485
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в очаровательном городе Торревьеха, эта эксклюзивная коллекция отдельных домов…
$899,446
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