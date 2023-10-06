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174 объекта найдено
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Торревьеха, Испания
5
168 м²
Отдельная вилла в одном из лучших жилых районов Лос Балконес. Участок площадью 800 м2 тщател…
€648,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
4
2
138 м²
Представляем эту великолепную виллу в Лос Балконес. Площадью 138 м2, имеется большая гостина…
€259,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
3
2
263 м²
Оригинальная архитектура этого проекта удачно сочетается с рациональным распределением и опт…
€349,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
5
3
150 м²
3
Отдельная Просторная Вилла в Нескольких Минутах Ходьбы от Пляжа в Ла-Мата, Коста-Бланка Отде…
€940,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
4
3
140 м²
3/3
Отдельные Виллы с Элегантным Дизайном и Частным Бассейном в Торревьехе, Аликанте Отдельные в…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Торревьеха, Испания
4
2
136 м²
Отдельные Виллы в Стиле Бунгало с 3 Спальнями в Торревьехе, Коста-Бланка Элегантные виллы в …
€499,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
6
5
210 м²
Роскошная Вилла с 4 Спальнями, Бассейном и Видом на Море в Торревьехе, Коста-Бланка Роскошна…
€990,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Торревьеха, Испания
3
2
150 м²
Referencia: 257. Вашему вниманию предлагаем, к продаже, эффектную одноэтажную виллу с общим…
€367,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
113 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja. Общая площадь 113.00 м2, дом 1988 года…
€137,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
1
71 м²
Таунхаус в Лос Фруталес с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, полностью меблирован в 200м. от …
€275,500
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
78 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Calas blanca. Общая площадь 78.00 м2, дом 1988 года пост…
€117,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
65 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Torreblanca. Общая площадь 65.00 м2, состоит из 4 комнат…
€149,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Los Balcones, Испания
4
3
191 м²
Независимая вилла, вдохновленная средиземноморским стилем, которая заставит вас влюбиться. В…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Торревьеха, Испания
3
4
117 м²
Две эксклюзивные виллы, расположенные всего в 150 метрах от пляжа Ла Мата, к югу от побережь…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Los Balcones, Испания
3
2
116 м²
Комплекс состоит из 4 отдельных вилл, расположенных в Торревьехе, к югу от Коста Бланка. В…
€499,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
2
2
77 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Orihuela costa. Общая площадь 77.00 м2, состоит из 3 ком…
€179,900
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
110 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Carrefour. Общая площадь 110.00 м2, участок 45 м2, состо…
€89,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
147 м²
НОВОСТРОЙКА ВИЛЛАНовое строительство одной современной виллы «сделанной по индивидуальному з…
€445,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
120 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1. Общая площадь 120.00 м2, участок 406 м2,…
€520,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
129 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Torreta florida. Общая площадь 129.00 м2, участок 261 м2…
€193,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
104 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ТОРРЕВЬЕХЕНовый жилой комплекс из 5 красивых домов с частными бассейнами в…
€316,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
3
2
157 м²
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА ПОСЛЕ ПОЛЯ ДЛЯ ГОЛЬФА Современная вилла, расположенная рядом с эксклюзивн…
€377,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
3
2
247 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ОРИУЭЛА КОСТАНовый жилой комплекс из 10 красивых вилл в Ориуэла Коста, недалек…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
3
265 м²
Продаётся вилла в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1. Общая площадь 265.00 м2, участок 850 м…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня
Los Balcones, Испания
1
1
51 м²
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Las Mimosas. Общая площадь 51.00 м2, дом 1984 года по…
€107,900
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Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
3
185 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТОРРЕВЬЕХЕПроект новостройки из 3 вилл в тихом жилом районе Aguas Nuevas в Тор…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Торревьеха, Испания
6
2
125 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 125.00 м2, участок 143 м2, д…
€141,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
80 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Aguas nuevas 2. Общая площадь 80.00 м2, дом 2006 года по…
€149,000
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Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
80 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Carrefour. Общая площадь 80.00 м2, дом 2002 года построй…
€140,000
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Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
3
200 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 200.00 м2, дом 2004 года пос…
€330,000
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