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27 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Эльче, Испания
4
2
126 м²
Дома с Великолепным Дизайном Рядом с Природой и Пляжем в Аликанте Дома расположены в популяр…
€632,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Эльче, Испания
3
2
252 м²
Откройте для себя это впечатляющее поместье площадью 2000 метров всего в 3,5 км от прекрасны…
€450,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Эльче, Испания
3
2
126 м²
€632,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с садом, с Pool
Эльче, Испания
4
3
209 м²
Гольф-курорт имеет стратегическое расположение в самом сердце провинции Аликанте, в Монфорте…
€1,42 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
3
2
167 м²
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
€535,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с подвалом, с ванной
Эльче, Испания
3
3
399 м²
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
€605,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3
1
705 м²
Продаётся Hacienda в Elche в районе Elche. Общая площадь 705.00 м2, участок 24 м2, Hacienda …
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
6
6
Дом в Эльче ID D11530
€700,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3
2
Дом в Эльче ID D12131
€550,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Эльче, Испания
8
5
Дом в Эльче ID D11718
€425,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3
3
Дом в Эльче ID D11526
€300,000
Рекомендовать
Вилла 11 спален
Эльче, Испания
11
5
Дом в Эльче ID D12383
€300,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
5
6
Дом в Эльче ID D12002
€399,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
5
3
Дом в Эльче ID D12276
€430,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
6
4
Дом в Эльче ID D12550
€780,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
4
2
Дом в Эльче ID D11710
€390,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
95 м²
Вилла Mediterráneo - это жилой комплекс, расположенный в лучшем районе Санта-Пола, всего в …
€198,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с видеодомофоном
Santa Pola, Испания
3
3
152 м²
Это двухэтажная вилла, построенная из материалов высшего качества. Существует возможность с…
€289,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools
Santa Pola, Испания
4
3
169 м²
Отдельный дом в Gran Alacant, Santa Pola. Светлый и просторный современный дом с прямыми лин…
€356,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
3
3
265 м²
Отдельный дом в La Marina. Роскошная вилла в Эль Пинете. Он имеет 3 спальни и 3 ванные комна…
€406,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Эльче, Испания
3
3
301 м²
Эта впечатляющая вилла расположена как в урбанизации Ла Марина, так и в Бенихофаре, двух пр…
€459,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course
Эльче, Испания
3
4
263 м²
Это современная вилла, расположенная в урбанизации Ла-Марина или в Сьюдад-Кесада, двух прив…
€459,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
93 м²
Таунхаусы с 3 спальнями в Гран Алакант недалеко от Аликанте и аэропорта. Двухквартирные дома…
€248,500
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Эльче, Испания
4
3
209 м²
Magnificent villa in Font del Llop, Alicante, Costa Blanca A luxurious property located on a…
€1,42 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
93 м²
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
€285,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Эльче, Испания
2
2
180 м²
Террасные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте. Наши виллы состоят из двух двухквартирных коллект…
€372,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Эльче, Испания
3
2
211 м²
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
€632,000
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Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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