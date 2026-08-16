Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Адехе
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Адехе, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
59 объектов найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
роскошные виллы – corales residences | тенерифе в одном из самых престижных и востребованны…
$2,56 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Мы рады предложить на продажу этот красивый дом, расположенный в тихом районе Коста Адехе-Со…
$633,444
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Идеальное место для проживания или наслаждения отдыхом на Тенерифе: роскошная вилла, располо…
$1,88 млн
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается эксклюзивная вилла класса Premium, расположенная в одном из самых престижных район…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
$402,369
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Современная вилла с бассейном, садом и видом на океан в Мадроньяле Планировка и характери…
$4,19 млн
НДС
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Эксклюзивная вилла с видом на море в Плайя-Парайсо – Юг Тенерифе VYM Canarias представляет э…
$1,57 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Amoenus - это райский уголок спокойствия, благополучия и эксклюзивности. Разнообразие, инд…
$2,19 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Мы рады представить эксклюзивную виллу в Siam Gardens — роскошном комплексе, расположенном в…
$2,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
$874,715
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивное бунгало в комплексе Royal Hideaway Corales Villas 5★, Коста-Адехе, Тенерифе Пре…
$1,28 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Терраса
$518,911
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
$927,198
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Мы рады представить последние виллы, доступные к продаже в Siam Gardens — эксклюзивном компл…
$2,62 млн
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
$810,569
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах  пешком от океана и 10 мину…
$991,344
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Роскошная современная вилла с 3 спальнями и панорамными видами на океан, Ла-Гомеру и вулкан …
$2,12 млн
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Вилла AQUAstar — минималистичная и эстетичная, близко к звездном небу, великолепный вид на м…
$2,66 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
$851,389
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
$1,04 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Отдельно стоящая двухэтажная вилла, расположенная в престижном районе República de Panamá, P…
$1,42 млн
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 119 м²
Мы рады предложить на продажу эту красивую смежную виллу, расположенную в СSan Eugenio Alto …
$1,15 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Продается современная вилла на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje. Город распо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Продается красивая вилла с 5 спальнями в престижном районе Costa Adeje. Расположена в турист…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Предлагаем виллу на самом большом участке, расположенную в центре комплекса из 24 вилл, в Si…
$4,10 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается новая современная  вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
$670,615
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Эксклюзивная вилла на продажу в Madroñal de Fañabé, Adeje VYM Canarias представляет эту вел…
$3,02 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Royal villas – corales residences | тенерифе в одном из самых эксклюзивных и востребованных…
$4,07 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
VYM Canarias предлагает на продажу виллу на окончательном этапе строительства в комплексе "S…
$1,85 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти