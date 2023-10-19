ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Adeje
Виллы
Виллы в Adeje, Испания
Вилла
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
6
5
506 м²
Продается новая вилла с видом на океан в районе Роке Дель Конде. Вилла с бассейном с подогре…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
3
2
400 м²
Продается современная вилла на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje. Город распо…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Adeje, Испания
5
4
284 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,39 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
6
3
213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
4
2
235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
4
200 м²
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
€1,89 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
6
5
515 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Мадроняль, Коста Адехе с видом на океан и горы. Вилла имеет…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
6
7
210 м²
Роскошная вилла в Коста Адехе, район Мадроньяль. Вилла предлагает уединение и спокойствие в …
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
5
3
310 м²
Продается вилла 4 спальни на юге Тенерифе в Costa Аdeje, в районе Армениме. Это тихий городо…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
3
228 м²
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
4
3
240 м²
Мы предлагаем эту прекрасную недвижимость с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами в E…
€546,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
3
3
400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
3
2
140 м²
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
€345,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
3
3
150 м²
Продается новая современная вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
€575,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
4
3
285 м²
Вилла расположена на юге Тенерифе в районе Роке дель Конде, откуда открываются потрясающие в…
€890,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Adeje, Испания
5
4
192 м²
3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
€790,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой
Adeje, Испания
4
3
300 м²
Продается современная вилла на южном побережье Тенерифе. Если вам нравятся изысканные и элег…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом
Adeje, Испания
4 м²
Роскошная вилла в Таучо, Тенерифе. Дом частично меблирован, находится всего в нескольких ми…
€1,30 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL