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Виллы в San Pedro Alcantara, Испания

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30 объектов найдено
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Оппортунидад!!! Вилла, Сан-Педро-де-Алькантара, 500 м де ла Плайя 5 Спальни, 3 Ванные комнат…
$1,08 млн
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English, Русский, Español
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 607 м²
Добро пожаловать в Виллу Лимон, выдающуюся виллу с современным дизайном, расположенную в жел…
$3,57 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
$2,72 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Fabulous new villa with ultra contemporary architecture with 7 bedroom located in Nueva Anda…
$4,99 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Созданная талантливым Исмаэлем Меридой, эта резиденция представляет собой вершину роскоши в …
$4,63 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Добро пожаловать в этот очаровательный дом, в престижном районе Нуэва-Андалусия, Марбелья. Э…
$1,52 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 071 м²
Насладитесь новой концепцией роскоши на побережье Коста-дель-Соль. Один из самых роскошных …
$6,67 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Вилла, Guadalmina Baja, Costa del Sol. 8 Спальные комнаты, 7 Ванные комнаты, Площадь 565 m²,…
$1,80 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
$1,85 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 11
Дворец Альгамбра является архитектурным шедевром, который безупречно сочетает традиционную а…
$11,29 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Вилла построена на большом участке земли в престижной зоне Новая Андалусия. На прилегающей т…
$3,18 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Villas Mijas - это уникальный комплекс эксклюзивных вилл с четырьмя спальнями, которые могут…
$1,62 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Absolute Banus — это роскошный жилой проект, состоящий всего из 5 отдельных вилл, расположен…
$3,63 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 587 м²
Эта современная вилла предлагает непревзойденную роскошь жизни на берегу моря. Расположенна …
$5,15 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новинка на рынке!!! Мы представляем эту замечательную виллу в эксклюзивном районе Гвадалмина…
$905,715
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 528 м²
This wonderful villa on the Costa del Sol coast consists of three floors, the basement focus…
$1,84 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Spacious, fully refurbished family home situated in an unbeatable location, next to the bull…
$3,82 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
This is a superb example of celebrated architect Angel Tabordas work in one of the most soug…
$4,65 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
вилла - Marbella (San Pedro de alcantara) , Общая площадь 185m2, 4 Кол-во спален, 3 Количест…
$1,80 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Расположенная в Сан-Педро-де-Алькантара, на побережье Коста-дель-Соль, эта вилла представляе…
$1,10 млн
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла для реформы, расположенная в Guadalmina Alta, Valle del Golf, в нескольки…
$974,838
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В СЕРДЦЕ НОВОЙ АНДАЛУСИИОткройте для себя виллу P, архитектурный шедевр в Н…
$7,23 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Элегантный таунхаус — динамичный жилой оазис Расположенный в востребованной урбанизации Тир…
$1,12 млн
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 556 м²
Villa in one of the best areas of Nueva Andalucia and near the Brisas Golf Club. On the grou…
$1,73 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 545 м²
Villa Blue Lagoon is a boutique 5* villa set in Aloha only minutes away from Puerto Banus. I…
$4,01 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 648 м²
Вилла Los Limoneros — это впечатляющая современная недвижимость, расположенная в Las Brisas …
$7,60 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается отличная вилла на берегу моря в Сан Педро, 5 спален, 4 ванные комнаты. Также сдает…
$2,65 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 023 м²
Откройте для себя Виллу Мария, роскошную жемчужину в сердце Новой Андалусии, Марбелья. Эта в…
$7,06 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 685 м²
Откройте для себя Casa Tesalia – новую современную и стильную виллу на первой линии поля для…
$6,74 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Откройте эксклюзивность Виллы 11 в "The Avenue", жемчужины современной роскоши в самом сердц…
$5,60 млн
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