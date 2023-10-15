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355 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
3
2
153 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, рас…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cabo Roig, Испания
5
3
140 м²
Роскошная Вилла в Ла-Зения, Коста-Бланка, После Ремонта. Современная вилла в Ориуэле, Аликан…
€519,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
Orihuela, Испания
3
2
154 м²
Виллы в Голубой Лагуне, Вильямартин, Коста Бланка 5 Отдельных домов с 3 спальнями и 3 ванным…
€399,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
5
3
157 м²
Современные Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами в Ориуэле, Коста-Бланка Отдельные вилл…
€407,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
3
95 м²
Современные Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами в Ориуэле, Коста-Бланка Отдельные вилл…
€340,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Orihuela, Испания
4
2
81 м²
1
Современная Вилла с 3-мя Спальнями и Бассейном в Вистабелья Гольф, Ориуэла-Коста Гольф-курор…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Orihuela, Испания
4
3
150 м²
2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями и Великолепным Дизайном в Ориуэле, Аликанте Отдельные виллы…
€540,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
5
3
197 м²
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Удачном Месте Аликанте Отдельные виллы расположены в …
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
4
2
92 м²
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Удачном Месте Аликанте Отдельные виллы расположены в …
€700,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
5
4
336 м²
Стильные Виллы с Просторными Интерьерами в Деэса-де-Кампоамор Современные виллы расположены …
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
La Zenia, Испания
6
3
190 м²
3
Просторный Дом 4+2 с Личным Бассейном в Ла-Зения, Коста-Бланка Просторный дом расположен в п…
€352,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
3
150 м²
3
Меблированные Виллы в Ла-Флориде, Коста-Бланка, с Индивидуальными Бассейнами и Парковкой Сов…
€479,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
La Zenia, Испания
4
3
294 м²
Роскошные Виллы в Шаговой Доступности от Пляжа в Ла-Зении, Коста-Бланка Роскошные отдельные …
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
La Zenia, Испания
5
6
333 м²
Роскошная Вилла с 4 Спальнями в Паре Шагов от Пляжа в Ла-Зения, Коста-Бланка Роскошная вилла…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Cabo Roig, Испания
7
7
488 м²
Роскошная Вилла с 5 Спальнями Рядом с Пляжем в Кабо-Роиг, Ориуэла Роскошная вилла расположен…
€3,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
5
4
246 м²
3
Готовая Отдельная Вилла с Бассейном в Ориуэле, Испания. Отдельная вилла с 3 спальнями в Ориу…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Cabo Roig, Испания
5
5
329 м²
2
Роскошные Виллы с 4 Спальнями Рядом с Пляжем в Кабо Роиг, Коста-Бланка Отдельные виллы наход…
€1,99 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
La Zenia, Испания
4
2
127 м²
Отдельная Вилла с 3 Спальнями в Средиземноморском Стиле Рядом с Пляжем в Ла-Зения Частная ви…
€693,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
La Zenia, Испания
3
3
159 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из вилл с солярием. Виллы имеют современный дизайн с откры…
€479,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Entre Naranjos, Испания
3
2
106 м²
Комплекс предлагает вам на выбор отдельные виллы с 3 и 4 спальнями, на одном или двух этажах…
€359,000
Рекомендовать
Вилла с парковкой, с Pool, с chicken furniture
Mil Palmeras, Испания
129 м²
Комплекс состоит всего из 2 независимых вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположен…
€452,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
La Zenia, Испания
2
2
70 м²
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Mil Palmeras. Общая площадь 70.00 м2, дом 1989 года п…
€189,900
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2
2
68 м²
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе La Florida. Общая площадь 68.00 м2, состоит из 3 комн…
€99,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Villa Martin, Испания
3
2
85 м²
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Los Altos. Общая площадь 85.00 м2, дом 1998 года пост…
€147,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3
3
130 м²
Оттава - это эксклюзивный жилой район, состоящий всего из 4 независимых вилл, расположенный …
€580,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
3
2
84 м²
Pink Paradise - это жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными ко…
€355,000
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Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4
4
197 м²
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
€1,05 млн
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Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3
3
194 м²
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
€1,05 млн
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Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3
4
156 м²
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
€845,000
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Вилла 2 спальни с садом, с Pool, земля
Dehesa de Campoamor, Испания
2
2
92 м²
Комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего в 300 метрах от пл…
€700,000
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