Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Ориуэла
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Ориуэле, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
356 объектов найдено
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Эксклюзивная отдельно стоящая вилла в Villacosta с местом для собственного бассейна! Дом в…
$496,228
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и собственным бассейном в Ла Зении. Отдельная угловая вилла с …
$574,810
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
К услугам гостей 3 спальни и 4 ванные комнаты с дизайнерским бассейном и множеством специаль…
$2,73 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Площадь 193 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В 250 М ОТ ПЛЯЖА В КАМПУМОРЕ В Дехеса-де-Кампоамор вы найдете эт…
$1,41 млн
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В 250 М ОТ ПЛЯЖА В КАМПУМОРЕ В Дехеса-де-Кампоамор вы найдете эти…
$3,78 млн
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Новая вилла в Las Colinas Golf & Country Club, Ориуэла Эксклюзивное расположение на юге Кос…
$1,45 млн
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Площадь 121 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПУНТА-ПРИМА Новый жилой комплекс из бунгало квартир и 7 отдельно с…
$825,111
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Площадь 157 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В ORIHUELA COSTA (CAMPOAMOR) Хотите насладиться эксклюзивным отды…
$1,17 млн
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Площадь 200 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В КАМПОАМОРЕ Новая вилла с эксклюзивным дизайном расположена в Кам…
$4,24 млн
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Красивая отдельно стоящая вилла с 3 спальнями в престижном месте, на первой линии поля для г…
$630,062
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Новая роскошная вилла на продажу в Ла Зения, Ориуэла Коста Эксклюзивная жизнь недалеко от п…
$1,98 млн
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Этот новый жилой проект состоит всего из трех индивидуальных вилл, которые сочетают в себе с…
$885,400
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Жилой комплекс расположен в привилегированном месте, всего в 200 метрах от кристально чистых…
$1,35 млн
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом с 3 спальнями, участком и бассейном в районе Кабо Роиг
$1,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Новые виллы в гольф-курорте Vistabella – Ориуэла Насладитесь современной средиземно…
$628,375
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Эта эксклюзивная отдельно стоящая вилла сразу же излучает очарование и аутентичность. Закруг…
$422,714
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Расположенные в прекрасной Ориуэла Коста, эти эксклюзивные виллы предлагают привилегированну…
$1,34 млн
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Новая роскошная вилла на продажу в Ла Зения, Ориуэла Коста Эксклюзивная жизнь недалеко …
$1,97 млн
Оставить заявку
Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Современные виллы с частным бассейном в гольф-курорте Vistabella, Ориуэла Новые виллы в са…
$484,823
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 8
Площадь 734 м²
Продается роскошная вилла, на 3х уровнях, общая площадь дома 734 м2, построенная в 2000 году…
$1,72 млн
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Площадь 97 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ОРИУЭЛА КОСТА Жилой комплекс из 8 новых эксклюзивных современных вилл в Лос…
$600,662
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ориуэла, Испания
Вилла 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Современные виллы с 3 и 4 спальнями на гольф-курорте Вистабелья Vistabella Golf Resort — это…
$645,069
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ-НОВОСТРОЙКИ В ВИЛЬЯМАРТИНЕ Новые виллы в двух вариантах на выбор: 1 или…
$786,752
Оставить заявку
Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Современные виллы с частным бассейном в гольф-курорте Vistabella, Ориуэла Новые виллы в…
$407,147
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Просторный дом со своим участком, садом и бассейном расположен в закрытой урбанизации, рядом…
$554,745
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 366 м²
Этот великолепный дом расположен в районе Лас Филипинас (Вильямартин) на большой территории …
$696,765
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 413 м²
Вилла с 4 спальнями, своим участком и бассейном в районе Кампоамор. Отдельная вилла с 4 спал…
$1,74 млн
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Вилла принадлежит к самому эксклюзивному сообществу вилл в Кампо-де-Гольф, спроектированных …
$2,38 млн
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Добро пожаловать в оазис спокойствия в Сампоморе, всего в 500 метрах от берега моря! Эта тре…
$1,59 млн
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Вилла Playa Flamenca, расположенная всего в 250 метрах от пляжа, на участке площадью 467 м2,…
$646,975
Оставить заявку
Realting.com
Перейти