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Виллы в Галисии, Испания

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Луго
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191 объект найдено
Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Дуплекс в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванные комнат…
$290,362
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Дом с потрясающим видом на море и горы, расположенный в одном из лучших районов Льорет-де-Ма…
$1,10 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Вилла в комплексе Абедуль, Сан-Педро-дель-Пинатар. Салон, полностью оборудованная американск…
$300,935
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Вилла в Benijofar
$282,228
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Этот новый проект состоит из отдельных домов от 150 м2, на земельных участках от 500м2, пост…
$928,367
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
2-х этажная вилла в Кабо-Роиг, побережье Ориуэла-Коста. 5 спален, 3 ванные комнаты, большой …
$928,367
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TekceTekce
Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Вилла в Бенихофаре, Коста-Бланка. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 3 ванные комнаты, террас…
$290,362
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Аликанте. Салон, американская кухня, 3 спальни со встроенными ш…
$323,011
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Роскошная 2-х этажная вилла в местечке Кабо-Роиг, побережье Ориуэла-Коста, лишь в 300 метрах…
$1,45 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес. Большой салон, кухня, 3 спальни, 4 ванные комнаты, терраса 1…
$575,146
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Ла-Зения считается одним из самых элитных районов на побережье Коста-Бланка, рядом с такими …
$325,219
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла в Торревьехе. Салон, американская кухня, 4 спальни, 3 ванные комнаты, терраса, солярий…
$546,098
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 426 м²
Вилла в Moraira
$1,68 млн
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Вилла в Corcubion, Испания
Вилла
Corcubion, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 375 м²
Впечатляющий замок с видом на море на севере Испании. Крепость была построена в 1751 году в …
$3,50 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
2-х этажная вилла в Сантьяго-де-Ла-Рибера, Мар-Менор, Мурсия. Салон, американская кухня, 3 с…
$382,269
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
2-х этажная вилла в Лос-Алькасарес, Мар-Менор. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванны…
$288,154
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Вилла в Морайре, провинция Аликанте. Салон, полностью оборудованная американская кухня, 5 сп…
$1,45 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Вилла в Финестрате. Салон, американская кухня, 3 спальни со встроенными шкафами, 3 полностью…
$575,146
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
3-х этажная вилла в городе Финестрат, неподалеку от Бенидорма. Салон, американская кухня, 3 …
$1,15 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас
$319,526
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 442 м²
Вилла в Морайре, провинция Аликанте. Салон, полностью оборудованная кухня, 4 спальни, 2 ванн…
$1,68 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Вилла в Морайре, провинция Аликанте. Салон, полностью оборудованная мини-кухня, 4 спальни, 4…
$1,05 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла в урбанизации Деэса-де-Кампоамор, Ориуэла-Коста. Салон, полностью оборудованная америк…
$777,319
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Вилла в Торревьехе. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, терраса, солярий…
$528,670
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Вилла в Торревьехе. Салон, американская кухня, 4 спальни, 3 ванные комнаты, терраса, солярий…
$528,670
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла в городе Финестрат. Салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванные комнаты, терраса 75…
$795,909
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Вилла в Ла-Мате. Салон, американская кухня, 4 спальни, 4 ванные комнаты, терраса, солярий. О…
$1,02 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Роскошная вилла в загородном стиле построена на участке 810 кв.м. имеет построенную площадь …
$458,955
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Вилла в урбанизации Сьерра-Кортина, Финестрат. Салон, американская кухня, 4 спальни, 3 ванны…
$883,052
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Вилла в Сантьяго-де-Ла-Рибера. Обращена на юго-восток. Салон совмещен со столовой, полностью…
$987,624
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Параметры недвижимости в Галисии, Испания

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