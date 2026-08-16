Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Сан-Мигель-де-Салинас
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
87 объектов найдено
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новые отдельно стоящие виллы в Сан-Мигель-де-Салинас. …
$496,734
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Удивительная вилла с большой террасой, частным бассейном, солярием и садом рядом с полем для…
$441,750
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Современная новая вилла с открытым видом в Ciudad de las Comunicaciones, Сан-Мигель-де-Салин…
$871,205
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Площадь 135 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новые виллы с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, кухн…
$737,252
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Современная вилла с панорамным видом на море — Benissa, Costa Blanca  Расположенная в одн…
$5,28 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Красивая современная вилла с частным бассейном, садом и большой террасой на крыше, расположе…
$420,954
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
TekceTekce
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новые отдельно стоящие виллы в Сан-Мигель-де-Салинас. …
$495,172
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Это группа дизайнерских отдельно стоящих вилл, состоящая из четырех этапов. Построенные на у…
$1,02 млн
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Это группа дизайнерских отдельно стоящих вилл, состоящая из четырех этапов. Построенные на у…
$733,950
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 144 м²
НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
$739,375
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Это группа дизайнерских отдельно стоящих вилл, состоящая из четырех этапов. Построенные на у…
$1,14 млн
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Сан-Мигель-де-Салинас, эти виллы предлагают эксклю…
$726,476
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Это группа дизайнерских отдельно стоящих вилл, состоящая из четырех этапов. Построенные на у…
$733,950
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
$1,73 млн
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Сан-Мигель-де-Салинас, эти виллы предлагают эксклю…
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Сан-Мигель-де-Салинас, эти виллы предлагают эксклю…
$1,12 млн
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Сан-Мигель-де-Салинас, эти виллы предлагают эксклю…
$726,476
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этот очаровательный дом выделяется своим просторным частным участком и дизайном, задуманным …
$432,111
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с частным бассейном, садом и огромной террасой на крыше расположена на юге…
$457,814
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Сан-Мигель-де-Салинас, эти виллы предлагают эксклю…
$1,44 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Элегантные отдельные виллы с 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Стильные новые виллы находя…
$489,675
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Роскошные отдельные виллы с 3–4 спальнями и частными бассейнами в Лас-Колинас Виллы располож…
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Сан-Мигель-де-Салинас, эти виллы предлагают эксклю…
$726,476
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
$1,45 млн
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Сан-Мигель-де-Салинас, этот эксклюзивный жилой ком…
$1,15 млн
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
В самом центре Сан-Мигель-де-Салинас находится эксклюзивный комплекс из 42 роскошных вилл, к…
$500,834
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Роскошные отдельные виллы с 3 спальнями и бассейнами в Сан-Мигель-де-Салинас Роскошные отдел…
$1,14 млн
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Расположенный в очаровательной местности Сан-Мигель-де-Салинас, этот жилой комплекс предлага…
$506,062
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Фантастическая вилла с большой террасой, частным бассейном, солярием и садом рядом с полем д…
$478,618
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Эксклюзивный новый жилой комплекс, предлагающий роскошн…
$1,16 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти