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Виллы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
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109 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
5
5
290 м²
Элегантная вилла с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас расположе…
€2,02 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
328 м²
Роскошный дом для гольфа с 3 спальнями и готовыми ключами в Сан-Мигель-де-Салинас Этот прост…
€2,55 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
4
240 м²
Вилла с 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка На просторном участке площадью 107…
€1,49 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
3
4
150 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями (3 или 4 ванными комнатами…
€499,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
3
2
140 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями (3 или 4 ванными комнатами…
€569,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
4
3
92 м²
Роскошные Отдельные Виллы в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Дома расположены в Сан-Мигел…
€619,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
5
4
198 м²
Отдельная Вилла с Индивидуальным Бассейном на Популярном Гольф-Курорте Кампоамор Роскошная в…
€995,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
150 м²
Отдельная Вилла с Индивидуальным Бассейном на Популярном Гольф-Курорте Кампоамор Роскошная в…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
165 м²
Роскошные Отдельные Виллы на Участке Площадью 1000 м² в Эксклюзивном Курорте в Сан-Мигель-де…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
3
2
163 м²
Отдельные Виллы Под Ключ в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Средиземноморские виллы наход…
€218,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
4
2
163 м²
Отдельные Виллы Под Ключ в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Средиземноморские виллы наход…
€224,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Las Escalericas, Испания
3
3
126 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, р…
€649,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с Investment
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
3
237 м²
Виллы на продажу в Сан Мигель де Салинас, Коста Бланка Этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
€649,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Las Escalericas, Испания
3
4
145 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, расположенный в Ciudad d…
€565,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3
3
197 м²
Bellavista - это жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, располо…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Las Escalericas, Испания
3
2
145 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, расположенный в Ciudad d…
€565,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Las Escalericas, Испания
3
3
145 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, расположенный в Ciudad d…
€675,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
4
3
83 м²
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 83.00 м2, вилла 2002 год…
€184,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
3
3
225 м²
Продаётся вилла в San Miguel de Salinas в районе San Miguel de Salinas. Общая площадь 225.00…
€449,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2
1
100 м²
Продаётся дом в Villamartin в районе Blue lagoon. Общая площадь 100.00 м2, участок 199 м2, с…
€112,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Las Escalericas, Испания
5
3
127 м²
Предлагаем к покупке отличный вариант дома в Испании. Год постройки 2009. Большой дом имеет …
€199,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Las Escalericas, Испания
4
3
135 м²
1
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новые виллы с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, кухней…
€486,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с бронированной дверью
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
140 м²
Вилла класса люкс с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на одном уровне расположена в Orihuela…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с бронированной дверью, с air conditioning preinstalacion Por Conductos
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
92 м²
Вилла расположена в одном из районов с лучшими видами, самых красивых, зеленых и тихих Сан-М…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бронированной дверью
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
195 м²
Независимый дом 195,34 м 2 (приблизительно) и участок 350м2 с бассейном 7 м х 4 м и частной…
€435,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3
3
106 м²
Жилой комплекс, состоящий из 6 новых отдельно стоящих вилл.Создан, чтобы наслаждаться более …
€365,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
2
97 м²
Продаётся дом в San Miguel de Salinas в районе san miguel. Общая площадь 97.00 м2, участок 2…
€249,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
1
1
41 м²
1
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Las Filipinas, располагается на 1 этаже. Общая площад…
€74,950
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Las Escalericas, Испания
4
2
110 м²
€175,000
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Вилла 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2
2
79 м²
1
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ОРИУЭЛА-КОСТА Новый жилой комплекс в Ориуэла Коста. Жилой комплекс состоит и…
€275,000
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