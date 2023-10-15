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Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Виллы
Виллы в Провинция Аликанте, Испания
Марина-Альта
241
l Alfas del Pi
168
Rojales
155
Сан-Мигель-де-Салинас
109
Pilar de la Horadada
103
Алаканти
94
Almoradi
90
Кальпе
83
Бенидорм
59
Altea
51
Бениса
40
el Campello
35
la Vila Joiosa Villajoyosa
33
Бах-Виналопо
27
Аликанте
25
Эльче
22
Дения
16
Гуардамар
15
Виналопо-Митха
11
Santa Pola
5
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2 520 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
5
5
290 м²
Элегантная вилла с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас расположе…
€2,02 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Торревьеха, Испания
5
2
1
Вилла в Сан-Луис, Торревьеха с бассейном м садом. Великолепный дом, расположенный недалек…
€340,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
3
158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
3
2
153 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, рас…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4
3
191 м²
La Fiorentina — это отдельная вилла, вдохновленная средиземноморским стилем, в которую…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Бениса, Испания
4
3
350 м²
Luxury villa in Urb San Jaime, Benissa, Costa Blanca Spanning three meticulously designed le…
€1,39 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3
3
116 м²
Laguna Azul — это жилой район, состоящий из отдельных вилл, которые сочетают в себе ср…
€399,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
2
116 м²
Отдельные Стильные Современные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста Бланка На …
€359,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
328 м²
Роскошный дом для гольфа с 3 спальнями и готовыми ключами в Сан-Мигель-де-Салинас Этот прост…
€2,55 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
4
240 м²
Вилла с 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка На просторном участке площадью 107…
€1,49 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
770 м²
€2,79 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
461 м²
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
5
4
217 м²
2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
3
190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
4
3
246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
3
3
137 м²
Мы представляем эту великолепную виллу с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, готовую к заселе…
€300,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
3
2
130 м²
Террасный дом в Эль Альбире, Коста Бланка, Испания. Фантастический террасный дом расположен …
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Altea, Испания
3
3
225 м²
Продается вилла в Альтеа-ла-Велья, Коста Бланка Недвижимость имеет вид на море, 3 спальни, 3…
€799,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cabo Roig, Испания
5
3
140 м²
Роскошная Вилла в Ла-Зения, Коста-Бланка, После Ремонта. Современная вилла в Ориуэле, Аликан…
€519,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
Orihuela, Испания
3
2
154 м²
Виллы в Голубой Лагуне, Вильямартин, Коста Бланка 5 Отдельных домов с 3 спальнями и 3 ванным…
€399,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
3
2
161 м²
Эксклюзивные виллы в Альфас-дель-Пи, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 12 домов с де…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
4
3
251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
2
2
189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
4
3
535 м²
3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
5
4
275 м²
2/3
Отдельно стоящий Дом у Пляжа Сан-Хуан, Аликанте Этот замечательный дом, расположенный на про…
€930,000
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Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания
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