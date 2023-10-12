ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Кальпе
Виллы
Виллы в Кальпе, Испания
Вилла
Очистить
80 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
4
3
246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
7
855 м²
Проект роскошного дома с панорамным видом на Пеньон-де-Ифач. Эта недвижимость распределена н…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
5
421 м²
Новое строительство в Кальпе 6 независимых вилл с потрясающим видом! Описание: кондиционер,…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
4
160 м²
Вилла в Кальпе с видом на море. Этот дом идеально сочетает в себе традиции и современность, …
€659,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
6
5
410 м²
3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
5
4
321 м²
2
Исключительная Вилла в Кальпе, Аликанте с Потрясающим Видом на Гору Ифач и Море Потрясающая …
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
5
5
237 м²
2
Новая Вилла 4+1 Рядом с Пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Удачно расположенная вилла с…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кальпе, Испания
4
2
167 м²
1
Роскошные Виллы в Кальпе, Аликанте, с Индивидуальными Садами и Бассейнами Роскошные виллы ра…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кальпе, Испания
4
2
448 м²
1/1
Отдельная Вилла с Собственным Бассейном в Кальпе, Коста-Бланка Вилла расположена в Кальпе – …
€820,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кальпе, Испания
4
4
300 м²
2/3
Роскошная Вилла с Современным Дизайном и Видом на Горы в Кальпе Предлагаемая на продажу вилл…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кладовой, с near the beach, с open terrace
Кальпе, Испания
3
3
108 м²
Это свойство предлагает комфортный и уютный образ жизни, со всеми необходимыми пространствам…
€330,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
5
6
1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с Lift
Кальпе, Испания
4
3
467 м²
€2,65 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3
2
167 м²
Современная вилла в стиле Ибицы с частным бассейномОн включает в себя 3 спальни, 2 ванные ко…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3
2
155 м²
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3
2
164 м²
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4
3
212 м²
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
€1,27 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3
3
246 м²
Элегантная вилла в Кальпе, в 5 минутах от пляжа Ла Фосса.Недвижимость полностью отремонтиров…
€699,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3
2
156 м²
Недавно построенная вилла с частным бассейном в 500 метрах от пляжа.Распределенный на одном …
€699,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4
4
273 м²
Роскошная вилла с видом на море в районе Олтамар в Кальпе.Разделенный на два этажа, он включ…
€1,66 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Кальпе, Испания
8
8
476 м²
Продаётся вилла в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 476.00 м2, участок 1156 м2, вилла…
€786,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Investment
Кальпе, Испания
4
4
332 м²
Роскошная вилла в Пла Ройг, Кальпе, Коста Бланка Дом спроектирован на трех этажах. Первый эт…
€1,18 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Кальпе, Испания
6
4
256 м²
Продаётся вилла в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 256.00 м2, участок 1020 м2, вилла…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4
5
427 м²
Продаётся вилла в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 427.00 м2, участок 637 м2, вилла …
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4
5
489 м²
Продаётся вилла в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 489.00 м2, участок 770 м2, вилла …
€1,69 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Кальпе, Испания
7
7
441 м²
Вы ищете место для жизни в привилегированной среде с захватывающими видами? Тогда эта вилла …
€1,26 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Кальпе, Испания
4
5
198 м²
Расположенная в тихом и частном жилом доме, это замечательная вилла с прекрасным беспрепятст…
€535,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3
3
240 м²
Продаётся дом в Кальпе в районе Cometa. Общая площадь 240.00 м2, участок 555 м2, состоит из …
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3
3
311 м²
Новая вилла в Кальпе Вы мечтаете проснуться с великолепным видом на море? Spain Time Melior …
€845,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3
3
262 м²
Новая вилла в Кальпе Вы мечтаете проснуться с великолепным видом на море? Spain Time Melior …
€1,26 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL