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Виллы в Кальпе, Испания

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83 объекта найдено
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 426 м²
Расположенная в одном из самых эксклюзивных районов Кальпе, эта роскошная вилла представляет…
$3,29 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Расположенная в очаровательном городе Кальпе, эта эксклюзивная коллекция из трех отдельно ст…
$1,37 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Этот проект находится в одном из любимых жилых районов всех жителей Кальпе, благодаря близос…
$1,37 млн
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TekceTekce
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 410 м²
Эта новая вилла расположена в частном комплексе из шести роскошных объектов, расположенных в…
$2,16 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 410 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ Современная отдельно стоящая роскошная вилла с потрясающи…
$2,17 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Эксклюзивная роскошная вилла нового строительства в Бениссе, Северное побережье Коста-Бланка…
$2,96 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Расположенные в очаровательном городе Кальпе, это эксклюзивное предложение недвижимости пред…
$1,27 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Расположенные в очаровательном Пуэбло Маскарат, эти эксклюзивные виллы предлагают привилегир…
$3,06 млн
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Вилла 4 комнаты в Кальпе, Испания
Вилла 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с собственной террасой на крыше, гаражом, бассейном коммуны и спортивной …
$533,543
НДС
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Двухэтажный дом с 4 спальнями, каждый этаж с отдельным входом. Имеется лицензия на сдачу в а…
$664,429
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Расположенное в очаровательном городе Кальпе, это эксклюзивное предложение недвижимости пред…
$1,10 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕННИСЕ Роскошная вилла в Бениссе с видом на Кальпе. &#…
$2,96 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 489 м²
Эта потрясающая вилла современного дизайна расположена в привилегированном месте в Кальпе, К…
$1,98 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В КАЛЬПЕ Новая вилла, расположенная в одном из жилых районов, предпочитаем…
$1,40 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
Расположенные в прекрасном городе Кальпе, эти эксклюзивные виллы предлагают привилегированну…
$1,79 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Расположенная в прекрасном городе Кальпе, эта эксклюзивная вилла предлагает привилегированно…
$3,68 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Новая вилла на продажу в Кальпе – современный дизайн всего в 900 м от пляжа Эксклюзивна…
$1,77 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ Современная отдельно стоящая роскошная вилла с потряса…
$2,15 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Новая вилла на продажу в Кальпе – современный дизайн всего в 900 м от пляжа Эксклюзивная ви…
$1,79 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Роскошные апартаменты и виллы на берегу моря в Маскарате, Кальпе: новое определение средизем…
$3,03 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 335 м²
Роскошная вилла с видом на море в Кальпе - современная элегантность и потрясающие виды Отл…
$2,56 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В КАЛЬПЕ Новая вилла, расположенная в одном из жилых районов, предпочитаемых в…
$1,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Кальпе, Испания
Вилла 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Изысканные дома класса люкс с уединенными садами и бассейнами в Кальпе, Аликанте Расположенн…
$1,45 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 362 м²
Описание объекта: В очаровательном городке Кальпе мы предлагаем эксклюзивную коллекцию из тр…
$1,36 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 786 м²
Расположенная в очаровательном городе Кальпе, эта эксклюзивная вилла предлагает непревзойден…
$2,83 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Расположенные в очаровательном городке Кальпе, эти эксклюзивные виллы предлагают непревзойде…
$2,25 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Площадь 274 м²
Большой полуотдельный дом площадью 274 м² с лучшими видами на Кальпе теперь предлагается для…
$930,341
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 489 м²
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ В КАЛЬПЕ Новая вилла в Кальпе с панорамным вид…
$1,98 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 410 м²
Эта новая вилла расположена в частном комплексе из шести роскошных объектов, расположенных в…
$2,27 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Продается в Маривилле с панорамным видом на весь Кальпе. Современный стиль с роскошными …
$1,95 млн
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