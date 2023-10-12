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Виллы в Кальпе, Испания

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80 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Кальпе, Испания
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Площадь 855 м²
Проект роскошного дома с панорамным видом на Пеньон-де-Ифач. Эта недвижимость распределена н…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Площадь 421 м²
Новое строительство в Кальпе 6 независимых вилл с потрясающим видом! Описание: кондиционер,…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Вилла в Кальпе с видом на море. Этот дом идеально сочетает в себе традиции и современность, …
€659,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Количество этажей 2
Исключительная Вилла в Кальпе, Аликанте с Потрясающим Видом на Гору Ифач и Море Потрясающая …
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Новая Вилла 4+1 Рядом с Пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Удачно расположенная вилла с…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Роскошные Виллы в Кальпе, Аликанте, с Индивидуальными Садами и Бассейнами Роскошные виллы ра…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 448 м²
Этаж 1/1
Отдельная Вилла с Собственным Бассейном в Кальпе, Коста-Бланка Вилла расположена в Кальпе – …
€820,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 2/3
Роскошная Вилла с Современным Дизайном и Видом на Горы в Кальпе Предлагаемая на продажу вилл…
€1,000,000
Вилла 3 спальни с кладовой, с near the beach, с open terrace в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни с кладовой, с near the beach, с open terrace
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Это свойство предлагает комфортный и уютный образ жизни, со всеми необходимыми пространствам…
€330,000
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с Lift в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с Lift
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 467 м²
€2,65 млн
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Современная вилла в стиле Ибицы с частным бассейномОн включает в себя 3 спальни, 2 ванные ко…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
€1,05 млн
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
€1,27 млн
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Элегантная вилла в Кальпе, в 5 минутах от пляжа Ла Фосса.Недвижимость полностью отремонтиров…
€699,000
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Недавно построенная вилла с частным бассейном в 500 метрах от пляжа.Распределенный на одном …
€699,000
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошная вилла с видом на море в районе Олтамар в Кальпе.Разделенный на два этажа, он включ…
€1,66 млн
Вилла 8 спален в Кальпе, Испания
Вилла 8 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 476 м²
Продаётся вилла в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 476.00 м2, участок 1156 м2, вилла…
€786,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Investment в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Investment
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Роскошная вилла в Пла Ройг, Кальпе, Коста Бланка Дом спроектирован на трех этажах. Первый эт…
€1,18 млн
Вилла 6 спален в Кальпе, Испания
Вилла 6 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Продаётся вилла в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 256.00 м2, участок 1020 м2, вилла…
€655,000
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
Продаётся вилла в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 427.00 м2, участок 637 м2, вилла …
€1,55 млн
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Продаётся вилла в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 489.00 м2, участок 770 м2, вилла …
€1,69 млн
Вилла 7 спален в Кальпе, Испания
Вилла 7 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 441 м²
Вы ищете место для жизни в привилегированной среде с захватывающими видами? Тогда эта вилла …
€1,26 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 198 м²
Расположенная в тихом и частном жилом доме, это замечательная вилла с прекрасным беспрепятст…
€535,000
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продаётся дом в Кальпе в районе Cometa. Общая площадь 240.00 м2, участок 555 м2, состоит из …
€595,000
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Новая вилла в Кальпе Вы мечтаете проснуться с великолепным видом на море? Spain Time Melior …
€845,000
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Новая вилла в Кальпе Вы мечтаете проснуться с великолепным видом на море? Spain Time Melior …
€1,26 млн
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