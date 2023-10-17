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Бенидорм
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Виллы в Бенидорм, Испания
Вилла
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59 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
4
286 м²
Современная просторная вилла в районе Sierra Cortina, Finestrat. Описание виллы: Cпальни: 3…
€980,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
5
126 м²
Новая вилла в Финестрат в 5 минутах от пляжей Бенидорма. Эта красивая вилла находится недал…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
5
425 м²
Вилла в Sierra Cortina, Finestrat. Описание виллы: Cпальни: 4 Зал: 1 Встроенные шкафы: 4 Ва…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
5
127 м²
Новая вилла с гостевым домиком в Финестрате с потрясающим панорамным видом на море и горизон…
€659,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
4
145 м²
Новая вилла на продажу в Финестрат, район Бенидорма/Сьерра Кортина. Двухэтажная вилла распол…
€865,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
4
120 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€525,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn
Бенидорм, Испания
4
229 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
5
207 м²
Элегантная вилла представлена в уникальном архитектурном дизайне, выполненном в современной …
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
4
105 м²
Отдельные дома между Бенидормом и Финестратом с видом на залив Бенидорма с минималистской ар…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с basseyn
Бенидорм, Испания
4
224 м²
Новый жилой комплекс состоит из 28 вилл с прекрасным видом на Средиземное море. Расположен в…
€711,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
4
150 м²
Современная вилла с прекрасным видом на Бенидорм. Современный дизайн и архитектура сочетаютс…
€589,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с basseyn, с garazh
Бенидорм, Испания
4
107 м²
Новое строительство, расположение в Финестрате, граничащее с рекой Альфарельес-де-ла-Тапиада…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
4
125 м²
Индивидуальные виллы рядом с Бенидормом.Объект на стадии строительства. Расположение: Sierra…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
4
145 м²
Новая вилла на продажу в Финестрат, район Бенидорма/Сьерра Кортина. Описание виллы: Cпальни…
€865,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
4
229 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
4
107 м²
Новое строительство, привилегированное расположение в Финестрате, граничащее с рекой Альфаре…
€395,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
4
105 м²
Отдельные дома между Бенидормом и Финестратом с видом на залив Бенидорма с минималистской ар…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
4
107 м²
Новое строительство, привилегированное расположение в Финестрате, граничащее с рекой Альфаре…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
4
116 м²
Новое строительство 19 вилл с участком 300 м2, частным бассейном, с юго/юго-западной ориента…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
5
700 м²
4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
5
900 м²
3/3
Роскошная Готовая Вилла с Видом на Море в Бенидорме, Аликанте Вилла расположена в горах Бени…
€2,65 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
6
7
450 м²
Новая современная и эксклюзивная вилла с панорамным видом в Бенидорме. Дом построен из вы…
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
5
5
Великолепная вилла в средиземноморском стиле на продажу в Сьерра-Элада-де-Бенидорм, в привил…
€596,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Бенидорм, Испания
4
4
325 м²
ОписаниеРоскошная вилла в Испании с фантастическим видом — 1.65 млн евро. Месторасположение:…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, с condition
Бенидорм, Испания
3
3
134 м²
Виллы в Финестрате, недалеко от Бенидорма Если вы ищете минималистичный дизайн, чтобы оцени…
€635,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3
2
Жилье расположено в старом городе Банидорм и распределено по 4 этажам. На первом этаже есть …
€420,000
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Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
4
2
123 м²
Продаётся дом в Бенидорме в районе Casco Antiguo. Общая площадь 123.00 м2, дом 1910 года пос…
€420,000
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Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3
2
Дом с удачным расположением, недалеко от центра Бенидорма, пляжа Поньенте, парка для всей се…
€273,000
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Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
7
4
Отдельная вилла в Бенидорме с хорошим расположением и рядом со всеми услугами, парком для вс…
€682,500
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Вилла с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Великолепная вилла с видом на море в Бенидорме, Коста Бланка Дом расположен в привилегирован…
€3,25 млн
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