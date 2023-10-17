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Виллы в Бенидорм, Испания

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59 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 286 м²
Современная просторная вилла в районе Sierra Cortina, Finestrat. Описание виллы: Cпальни: 3…
€980,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Новая вилла в  Финестрат в 5 минутах от пляжей Бенидорма. Эта красивая вилла находится недал…
€700,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Площадь 425 м²
Вилла в Sierra Cortina, Finestrat. Описание виллы: Cпальни: 4 Зал: 1 Встроенные шкафы: 4 Ва…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Площадь 127 м²
Новая вилла с гостевым домиком в Финестрате с потрясающим панорамным видом на море и горизон…
€659,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Новая вилла на продажу в Финестрат, район Бенидорма/Сьерра Кортина. Двухэтажная вилла распол…
€865,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€525,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 229 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€650,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Площадь 207 м²
Элегантная вилла представлена в уникальном архитектурном дизайне, выполненном в современной …
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Отдельные дома между Бенидормом и Финестратом с видом на залив Бенидорма с минималистской ар…
€630,000
Вилла 3 спальни с террасой, с basseyn в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 224 м²
Новый жилой комплекс состоит из 28 вилл с прекрасным видом на Средиземное море. Расположен в…
€711,900
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Современная вилла с прекрасным видом на Бенидорм. Современный дизайн и архитектура сочетаютс…
€589,000
Вилла 3 спальни с террасой, с basseyn, с garazh в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с basseyn, с garazh
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Новое строительство, расположение в Финестрате, граничащее с рекой Альфарельес-де-ла-Тапиада…
€399,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Индивидуальные виллы рядом с Бенидормом.Объект на стадии строительства. Расположение: Sierra…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Новая вилла на продажу в Финестрат, район Бенидорма/Сьерра Кортина. Описание виллы: Cпальни…
€865,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 229 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€650,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Новое строительство, привилегированное расположение в Финестрате, граничащее с рекой Альфаре…
€395,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Отдельные дома между Бенидормом и Финестратом с видом на залив Бенидорма с минималистской ар…
€630,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Новое строительство, привилегированное расположение в Финестрате, граничащее с рекой Альфаре…
€399,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Новое строительство 19 вилл с участком 300 м2, частным бассейном, с юго/юго-западной ориента…
€475,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 3/3
Роскошная Готовая Вилла с Видом на Море в Бенидорме, Аликанте Вилла расположена в горах Бени…
€2,65 млн
Вилла 6 спален в Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Новая современная и эксклюзивная вилла с панорамным видом в Бенидорме. Дом построен из вы…
€2,45 млн
Вилла 5 спален в Бенидорм, Испания
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Великолепная вилла в средиземноморском стиле на продажу в Сьерра-Элада-де-Бенидорм, в привил…
€596,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная вилла в Испании с фантастическим видом — 1.65 млн евро. Месторасположение:…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, с condition в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, с condition
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Виллы в Финестрате, недалеко от Бенидорма Если вы ищете минималистичный дизайн, чтобы оцени…
€635,000
Вилла 3 спальни в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Жилье расположено в старом городе Банидорм и распределено по 4 этажам. На первом этаже есть …
€420,000
Вилла 4 спальни в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Продаётся дом в Бенидорме в районе Casco Antiguo. Общая площадь 123.00 м2, дом 1910 года пос…
€420,000
Вилла 3 спальни в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дом с удачным расположением, недалеко от центра Бенидорма, пляжа Поньенте, парка для всей се…
€273,000
Вилла 7 спален в Бенидорм, Испания
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Отдельная вилла в Бенидорме с хорошим расположением и рядом со всеми услугами, парком для вс…
€682,500
Вилла с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Бенидорм, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Великолепная вилла с видом на море в Бенидорме, Коста Бланка Дом расположен в привилегирован…
€3,25 млн
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