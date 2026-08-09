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Виллы в Бенидорме, Испания

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52 объекта найдено
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 205 м²
Новая минималистская вилла в Бенидорме с частным бассейном Современная одноэтажная вилла н…
$703,112
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Этот дом расположен на деревенском участке площадью 1700 м2 в Бениудорме. Дом полностью узак…
$457,591
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 318 м²
Описание объекта: В оживленном Бенидорме расположены всего две эксклюзивные виллы, представл…
$2,28 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
Расположенные в оживленном городе Бенидорм, эти эксклюзивные виллы предлагают непревзойденны…
$2,31 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 7
Площадь 310 м²
Отдельностоящий дом с гостевой квартирой, отделенной от основного жилья, с прекрасными панор…
$1,86 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Роскошная средиземноморская вилла в самом эксклюзивном районе Бенидорма. Представляя эту пре…
$1,81 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Впечатляющие вилла в одном из лучших районов Benidorm.Planta 1: большая кухня с столовой, го…
$1,17 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Расположенные в оживленном городе Бенидорм, эти эксклюзивные виллы предлагают непревзойденны…
$1,25 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные виллы нового строительства в Ринкон-де-Лойкс, Бенидорм, с частным бассейном &#…
$1,37 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Новая минималистская вилла в Бенидорме с частным бассейном Современная одноэтажная вилла не…
$703,112
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 9
Площадь 430 м²
Этот фантастический отель состоит из 2 коттеджей, каждый с отдельным входом, имеет автоматич…
$2,11 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 1 051 м²
Большая вилла, состоящая из нескольких этажей с возможностью выполнить отделочные работы по …
$1,17 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этот дом расположен между Альфа-дель-Пи и Бенидормом с деревенским участком площадью 3000 м2…
$487,050
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 318 м²
Описание объекта: В самом сердце оживленного Бенидорма открывается уникальная возможность пр…
$2,28 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Расположенные в оживленном городе Бенидорм, эти эксклюзивные виллы предлагают атмосферу роск…
$1,43 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
Расположенная в оживленном городе Бенидорм, эта эксклюзивная вилла предлагает исключительный…
$3,46 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Расположенные в оживленном городе Бенидорм, эти эксклюзивные виллы предлагают непревзойденны…
$2,31 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 127 м²
Описание объекта: Мы представляем вам эксклюзивный роскошный отдельно стоящий дом, который я…
$448,700
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Расположенное в очаровательном муниципалитете Альфас-дель-Пи, это эксклюзивное предложение н…
$686,116
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Роскошные виллы нового строительства в Ринкон-де-Лойкс, Бенидорм, с частным бассейном &#…
$1,27 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Расположенные в оживленном городе Бенидорм, эти эксклюзивные виллы предлагают уникальную воз…
$1,34 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Вилла в нижней зоне Ринкона-де-Лоикс. Участок 1075 м², полезная площадь жилья 240 м² распред…
$746,062
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Расположенная в оживленном городе Бенидорм, эта эксклюзивная вилла предлагает непревзойденны…
$1,67 млн
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Роскошные строящиеся виллы в Ла-Нусии. Жилой комплекс состоит из 9 вилл, полных роскоши и э…
$1,28 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Расположенные в оживленном городе Бенидорм, эти эксклюзивные виллы предлагают непревзойденны…
$2,31 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Расположенные в прекрасном городе Бенидорм, эти эксклюзивные виллы предлагают уникальную воз…
$1,67 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 386 м²
Описание объекта: В Бенидорме мы предлагаем эксклюзивную виллу, сочетающую роскошный комфорт…
$2,03 млн
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Nils Ott Real Estates
Языки общения
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Расположенный между Финестратом и Бенидормом, этот фантастический комплекс предлагает 4 роск…
$1,58 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 157 м²
Описание объекта: Мы представляем вам эксклюзивный роскошный дом, который является частью пр…
$637,085
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 332 м²
Расположенная в оживленном городе Бенидорм, эта эксклюзивная вилла предлагает непревзойденны…
$2,05 млн
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