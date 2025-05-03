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Виллы около гольф-клуба в Испании

Торревьеха
73
Марбелья
157
Бенидорм
25
Аликанте
17
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299 объектов найдено
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Великолепная вилла с частным бассейном в Сьюдад-Кесаде - ER8322 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$475,121
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 190 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 070 000 гаста & евро;   1 070 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,07 млн
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Стильные виллы с 3 спальнями Новый проект Blue Swing, состоящий из 10 стильных современных …
$672,751
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Красивый дом в La Zenia, площадь 260 м2 - IM116757 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$504,192
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Luxury villas in Cotoveta, Alicante They have a plot and private pool, 3 bedrooms, 2 bathroo…
$572,488
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 2,525,000 to € 2,525,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 5] [Built…
$2,50 млн
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 139 м²
Villas for sale in Altaona Golf, Murcia The residential has different types of homes, rangin…
$519,601
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 362 м²
New Development: Prices from € 1,950,000 to € 2,750,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 7] [Built…
$1,95 млн
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Villas del Condado - это новый комплекс отдельно стоящих домов, расположенный рядом с полем …
$317,055
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 481 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   3 095 000 гаста & евро;   3 995 000. [Хабитасьоны: 3 - 4]…
$3,06 млн
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Villas for sale in Altaona Golf, Murcia The residential has different types of homes, rangin…
$631,918
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
$1,47 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Exclusive villas in Las Colinas Golf, Costa Blanca The design of these houses presents a con…
$2,78 млн
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современная вилла с частным бассейном в Лос Монтесинос - HE7381 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$309,154
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Вилла в Resinera Voladilla, Испания
Вилла
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Impressive modern villa, nestled in one of the most private locations in the area, just 10 m…
$3,65 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Современная Новая вилла в Сан-Хавьер, 3 спальни, 141 м2 - TN6459 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$340,612
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
( Указанная цена всегда указывается в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость состав…
$1,36 млн
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
$480,537
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Отдельно стоящие виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Коста Бланка. 30 сказочных вилл с частным б…
$489,613
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 787 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   5 950 000 гаста & евро;   5 950 000. [Хабитасьоны: 5 - 5]…
$5,92 млн
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Villas for sale in Altaona Golf, Murcia The residential has different types of homes, rangin…
$488,523
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 260 m2.Plot size: 217 m2.Solarium: 59 m2, cellar: 85 m2.New Bui…
$502,766
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дом премиум класса недалеко от моря в Ла-Манга, Коста-Калида - AGI5788 4 спальни, 3 ванные к…
$564,070
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Вилла в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 318 м²
Впечатляющая современная вилла, расположенная в гольф-клубе Коста Брава, тихом жилом районе …
$1,89 млн
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 228 м²
New Development: Prices from € 995,000 to € 995,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$985,843
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
New build villas in Altaona Golf, Murcia The homes in this residential area are located on t…
$430,729
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Вилла в Formentera del Segura, Испания
Вилла
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом премиум-класса в Бенихофаре, 3 спальни, 120 м2 - BEV115764 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$356,883
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 225 м²
New Development: Prices from € 1,225,000 to € 1,225,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,22 млн
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
$392,851
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