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Виллы в Malaga, Испания
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342 объекта найдено
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
5
389 м²
3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
6
4
758 м²
2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
4
656 м²
2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
4
4
330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
5
5
405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
5
5
752 м²
3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
4
333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
4
5
496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
4
3
602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
8
6
824 м²
2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€4,88 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
8
6
931 м²
4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5
6
НОВОЕ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯLOMAS DEL VIRREY - это жилой комплекс роскошных вилл в современном …
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5
5
ПРОЕКТ ВИЛЛ НА ЗОЛОТОЙ МИЛЕЭтот красивый современный шедевр, расположенный на тихой частной …
€5,25 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Benahavis, Испания
7
8
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМHerrojo 79 — это современная и роскошная вилла, расположен…
€5,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4
4
ВИЛЛА В ДОЛИНЕ ГОЛЬФАДобро пожаловать в Auriga 5, роскошную виллу в самом сердце долины голь…
€3,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
4
4
1 000 м²
Роскошная вилла в Коста-дель-Соль напрямую от застройщика Коллекция Palm в Reserva del Higu…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
4
6
1 300 м²
Элегантная вилла в самом сердце Коста дель Соль Эта роскошная вилла в современном стиле пре…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
5
407 м²
Современная вилла, расположенная в самом сердце Коста дель Соль Строящаяся современная вилл…
€1,53 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
5
4
203 м²
3
Элитные Виллы в Востребованном Районе Фуэнхиролы. Отдельные виллы расположены в Фуэнхироле, …
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4
4
КОТТЕДЖ В ЗАКРЫТОЙ УРБАНИЗАЦИИ.Celeste 11 — красивый недавно построенный современный двухква…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4
6
Absolute Banus - это роскошный жилой проект с 5 независимыми виллами, расположенный в одном …
€3,15 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
6
6
555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
6
5
505 м²
2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фуэнхирола, Испания
5
3
498 м²
2
Роскошная Вилла в Жилом Комплексе со Множеством Удобств в Бенальмадене Дом расположен в райо…
€4,98 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
8
7
820 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€4,88 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
6
5
404 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Mijas, Испания
5
4
380 м²
Стильные Виллы с Собственным Бассейном в Самом Центре Коста-дель-Соль Стильные виллы в Михас…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
235 м²
2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
5
4
196 м²
3
Экологичные Виллы Класса Люкс на Лоне Природы в Бенаависе Роскошные виллы расположены в Бена…
€1,99 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
4
3
417 м²
2
Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами и Парковкой в Михасе Роскошные виллы расположены в…
€1,15 млн
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания
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