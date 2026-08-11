Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Масаррон
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Масарроне, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
34 объекта найдено
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Новые отдельно стоящие виллы с частным бассейном в загородном клубе Mazarrón Современные в…
$349,600
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Расположенная в очаровательном городе Мазаррон, эта вилла предлагает уникальную возможность …
$401,240
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Площадь 157 м²
Расположенная в очаровательном городе Мазаррон, эта эксклюзивная коллекция из 36 отдельных ж…
$336,893
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Современные виллы с видом на море в Пуэрто-де-Масаррон Эксклюзивные новые дома рядо…
$338,952
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Новые двухквартирные виллы с частным бассейном в загородном клубе Мазаррон Современные вил…
$286,277
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 182 м²
Роскошные новые виллы на первой линии пляжа в Пуэрто-де-Масаррон Эксклюзивная жизнь на бер…
$1,15 млн
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Площадь 156 м²
Новые виллы в Camposol Golf (Масаррон, Мурсия) с частным солярием и подвалом Эксклюзивные …
$336,893
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Новые виллы в Camposol Golf (Масаррон, Мурсия) с частным солярием и подвалом Эксклюзивные ж…
$336,020
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Расположенная в очаровательном городе Мазаррон, эта эксклюзивная коллекция из 36 отдельных ж…
$430,151
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Роскошные новые виллы на первой линии пляжа в Пуэрто-де-Масаррон Эксклюзивная жизнь на бере…
$922,671
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Масаррон, Испания
Вилла 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Красивая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и садом расположена рядом с по…
$352,870
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Новые виллы в Camposol Golf (Масаррон, Мурсия) с частным солярием и подвалом Эксклюзивные …
$430,151
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Современные виллы с видом на море в Пуэрто-де-Масаррон Эксклюзивные новые дома рядом с пля…
$347,057
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Новые дома всего в 200 метрах от пляжа в Пуэрто-де-Мазаррон Эксклюзивная жизнь на побережь…
$286,277
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Масаррон, Испания
Вилла 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Потрясающая вилла с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенная рядо…
$368,744
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 4 комнаты в Масаррон, Испания
Вилла 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Элегантная отдельно стоящая вилла с террасой на крыше, большим подвалом и общественным бассе…
$429,675
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 3 комнаты в Масаррон, Испания
Вилла 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Очаровательная отдельно стоящая вилла с просторной террасой на крыше, подвалом и общественны…
$336,520
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 4 комнаты в Масаррон, Испания
Вилла 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Количество этажей 1
Просторная вилла премиум-класса с большой террасой на крыше и частным бассейном на поле для …
$440,798
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Роскошные новые виллы на первой линии пляжа в Пуэрто-де-Масаррон Эксклюзивная жизнь…
$922,671
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Современные виллы с видом на море в Пуэрто-де-Масаррон Эксклюзивные новые дома рядом с пляж…
$338,952
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Новый жилой комплекс из 4 сдвоенных и парных вилл с частным бассейном в районе Country Club …
$367,027
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Строительство 4 новых сдвоенных и таунхаусов с частными бассейнами в «Мазаррон Кантри Клаб»&…
$306,991
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Новые виллы в Camposol Golf (Масаррон, Мурсия) с частным солярием и подвалом Эксклюзивные ж…
$429,036
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Новые виллы в Camposol Golf (Масаррон, Мурсия) с частным солярием и подвалом Эксклю…
$335,277
Оставить заявку
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Новые виллы в Camposol Golf (Масаррон, Мурсия) с частным солярием и подвалом Эксклю…
$428,087
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Масаррон, Испания
Вилла 5 комнат
Масаррон, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
Количество этажей 1
Просторная блестящая вилла с большой террасой на крыше, большим садом и частным бассейном, р…
$484,927
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новые двухквартирные виллы в Пуэрто-де-Масаррон рядом с пляжем Современные виллы в средизем…
$332,956
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Масаррон, Испания
Вилла 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Привлекательная вилла с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном расположена на …
$386,029
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 3 комнаты в Масаррон, Испания
Вилла 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Villa de luxe avec vaste terrasse sur le toit, jardin et piscine privée, située à proximité …
$322,651
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Строительство 4 новых сдвоенных и таунхаусов с частными бассейнами в «Мазаррон Кантри Клаб» …
$306,991
Оставить заявку
Realting.com
Перейти