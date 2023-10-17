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Виллы в Mazarron, Испания

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8 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 Независимых вилл, с частным бассейном, с…
€369,900
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€258,900
Вилла 3 спальни в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€279,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€289,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€239,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Mazarron, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
€416,900
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Mazarron, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Mazarron, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
€367,500
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
€294,600
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