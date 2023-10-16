ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Мурсия (автономная область)
Виллы
Виллы в Мурсия (автономная область), Испания
Мурсия
62
Los Alcazares
58
San Pedro del Pinatar
52
San Javier
34
Torre Pacheco
27
Картахена
24
Bajo Guadalentin
16
Noroeste
10
Calasparra
8
Mazarron
8
Alhama de Murcia
7
Alto Guadalentin
7
Aguilas
6
Показать больше
Показать меньше
Вилла
Очистить
294 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
3
2
141 м²
Semi-detached villas in Los Alcázares, Murcia, Costa Cálida A development of 16 properties, …
€389,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
132 м²
3-спальные дома недалеко от пляжа в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Эти дома расположены на пр…
€449,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
5
3
187 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Мурсии Эти современные виллы расположены на прес…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
3
2
104 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 Независимых вилл, с частным бассейном, с…
€369,900
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Mazarron, Испания
2
2
80 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€258,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Mazarron, Испания
3
2
93 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€279,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
3
2
102 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€289,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Mazarron, Испания
2
2
91 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€239,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
162 м²
Продажа вилл в Сан Педро дель Пинатар, Коста Калида 5 Независимых домов, которые являются ре…
€379,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Aguilas, Испания
3
2
119 м²
Комплекс отдельных вилл, расположенных всего в 300 метрах от пляжа Поньенте-де-Агилас на поб…
€352,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
109 м²
Дома в Средиземноморском Стиле в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Отдельные дома находятся неда…
€289,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
108 м²
Уникальные Отдельные Дома в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Современные уникальные дома с неве…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
4
3
135 м²
О проекте: эксклюзивная вилла, расположенная на 1-й линии гольфа в Рода-Гольф, Коста-Калида.…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Los Alcazares, Испания
3
2
121 м²
Виллы на продажу в Сан-Фульхенсио, Аликанте, Коста-Бланка Жилой расположен в Лос-Анджелесе, …
€349,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
San Javier, Испания
3
2
105 м²
О проекте: несколько независимых вилл, расположенных на престижном поле для гольфа Roda на п…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с кладовой
San Javier, Испания
3
2
100 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 одноэтажных независимых вилл, расположенных в Сан-Хав…
€699,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Lorca, Испания
4
2
95 м²
Роскошные Сдвоенные Виллы с Видом на Горы в Лучшем Месте Мурсии Великолепные сдвоенные виллы…
€336,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Los Alcazares, Испания
4
3
122 м²
Виллы с Энергетическим Сертификатом Класса «В» в Лос-Алькасаресе в 850 м от пляжей Мар-Менор…
€564,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
4
4
220 м²
2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
5
3
301 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€476,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
4
2
231 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€401,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
3
2
200 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€343,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
76 м²
Новые Виллы с Современным Дизайном в Рольдане, Мурсия Виллы на продажу в Рольдане, Мурсия ра…
€337,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
76 м²
Новые Виллы с Современным Дизайном в Рольдане, Мурсия Виллы на продажу в Рольдане, Мурсия ра…
€262,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
6
5
283 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€1,42 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
5
4
195 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€740,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
4
4
150 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
170 м²
Просторные Отдельные Виллы в Отличном Месте на Коста-Калида Виллы расположены в популярном р…
€499,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
4
2
110 м²
Виллы с Просторным Дизайном и Панорамным Видом на Поле для Гольфа в Мурсии, Коста-Калида Отд…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Yecla, Испания
6
4
748 м²
Вилла с 5 Спальнями, Бассейном, Террасами и Большими Участками в Екле, Мурсия Екла – традици…
€774,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
10
Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL