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Виллы в Мурсия (автономная область), Испания

Мурсия
62
Los Alcazares
58
San Pedro del Pinatar
52
San Javier
34
Torre Pacheco
27
Картахена
24
Bajo Guadalentin
16
Noroeste
10
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294 объекта найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Semi-detached villas in Los Alcázares, Murcia, Costa Cálida A development of 16 properties, …
€389,900
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
3-спальные дома недалеко от пляжа в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Эти дома расположены на пр…
€449,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Мурсии Эти современные виллы расположены на прес…
€530,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 Независимых вилл, с частным бассейном, с…
€369,900
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€258,900
Вилла 3 спальни в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€279,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€289,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€239,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Продажа вилл в Сан Педро дель Пинатар, Коста Калида 5 Независимых домов, которые являются ре…
€379,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Комплекс отдельных вилл, расположенных всего в 300 метрах от пляжа Поньенте-де-Агилас на поб…
€352,500
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Дома в Средиземноморском Стиле в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Отдельные дома находятся неда…
€289,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Уникальные Отдельные Дома в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Современные уникальные дома с неве…
€399,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом в San Javier, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
О проекте: эксклюзивная вилла, расположенная на 1-й линии гольфа в Рода-Гольф, Коста-Калида.…
€690,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Виллы на продажу в Сан-Фульхенсио, Аликанте, Коста-Бланка Жилой расположен в Лос-Анджелесе, …
€349,900
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
О проекте: несколько независимых вилл, расположенных на престижном поле для гольфа Roda на п…
€385,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с кладовой в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с кладовой
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 одноэтажных независимых вилл, расположенных в Сан-Хав…
€699,950
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Lorca, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Lorca, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Сдвоенные Виллы с Видом на Горы в Лучшем Месте Мурсии Великолепные сдвоенные виллы…
€336,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Виллы с Энергетическим Сертификатом Класса «В» в Лос-Алькасаресе в 850 м от пляжей Мар-Менор…
€564,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€476,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€401,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€343,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые Виллы с Современным Дизайном в Рольдане, Мурсия Виллы на продажу в Рольдане, Мурсия ра…
€337,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые Виллы с Современным Дизайном в Рольдане, Мурсия Виллы на продажу в Рольдане, Мурсия ра…
€262,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€1,42 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€740,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€695,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Просторные Отдельные Виллы в Отличном Месте на Коста-Калида Виллы расположены в популярном р…
€499,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Виллы с Просторным Дизайном и Панорамным Видом на Поле для Гольфа в Мурсии, Коста-Калида Отд…
€370,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Yecla, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Yecla, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 748 м²
Вилла с 5 Спальнями, Бассейном, Террасами и Большими Участками в Екле, Мурсия Екла – традици…
€774,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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