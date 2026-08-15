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Виллы в Мурсии, Испания

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Мурсия
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Лос-Алькасарес
174
Торре-Пачеко
122
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813 объектов найдено
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
В самом центре Сан-Педро-дель-Пинатара возвышается эксклюзивный комплекс из двух современным…
$604,026
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Вилла в Абанилья, Испания
Вилла
Абанилья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Просторный таунхаус с 4 спальнями недалеко от Абанильи . Большой полуновый загородный дом не…
$302,282
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Новые виллы в средиземноморском стиле в Сан-Педро-дель-Пинатар Эксклюзивный жилой комплекс…
$943,356
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Изысканные отдельные виллы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Эти виллы ра…
$525,354
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Этот недавно построенный жилой комплекс в Ла-Манга-дель-Мар-Менор должен быть в списке желан…
$669,875
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Новые виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар с частным бассейном Современный дизайн и отличное рас…
$614,425
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Торре-Пачеко, Испания
Вилла
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Новые отдельно стоящие виллы с частным бассейном в Рольдане, Торре-Пачеко Современные двухэ…
$475,843
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
НОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТAНА, МУРСИЯ Новый комплекс из красивых вилл в…
$546,353
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Откройте для себя уникальную коллекцию из 20 элегантных отдельно стоящих вилл в эксклюзивном…
$728,125
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Вилла в Торре-Пачеко, Испания
Вилла
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Расположенная в очаровательном районе Санта Росалия, эта эксклюзивная коллекция из 16 отдель…
$1,37 млн
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Расположенная в очаровательном городке Лос-Алькасарес, эта эксклюзивная коллекция из 9 отдел…
$484,202
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Площадь 213 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТАОНА, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл в гольф-ку…
$750,459
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Вилла в Торре-Пачеко, Испания
Вилла
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Роскошные одноэтажные виллы с частными бассейнами в Бальсикас, Мурсия Эксклюзивный новый ж…
$369,803
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Вилла в Джумилла, Испания
Вилла
Джумилла, Испания
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную новую виллу, расположенную на большом участке площадью 5 …
$397,882
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХАВЬЕРЕ Новый жилой комплекс вилл в Сан-Хавьере, в 2,5 км от пляжа. Вилл…
$846,440
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Вилла в Торре-Пачеко, Испания
Вилла
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане. …
$481,363
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Эксклюзивные виллы и бунгало на Коста Калида - дизайн, комфорт и привилегированное местополо…
$503,479
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТАОНА, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл в гольф…
$514,516
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает…
$807,382
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Вилла в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Эксклюзивные виллы на первой линии поля для гольфа в Хасиенда-дель-Аламо, Коста-Калида Совр…
$765,456
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Вилла 4 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла 4 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Виллы с 2 спальнями и бассейном в Фуэнте-Аламо, Мурсия Эти виллы расположены в Асьенда-дель-…
$596,295
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Вилла в Fortuna, Испания
Вилла
Fortuna, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Вилла в ибизанском стиле в спокойной испанской деревне Эксклюзивная вилла-новостройка на п…
$418,249
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Вилла в Торре-Пачеко, Испания
Вилла
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Новые независимые виллы с частным бассейном и солярием в Рольдане, Торре-Пачеко Современные…
$438,136
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Вилла 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Современные виллы с 2–3 спальнями и личным подвалом в Масарроне Эти просторные виллы располо…
$428,861
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Вилла 6 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 6 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Современная вилла премиум-класса с бассейном, большими террасами, садом и гаражом рядом с эк…
$549,799
НДС
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Роскошные новые виллы на набережной в Лос-Алькасаресе Откройте для себя высший класс среди…
$1,63 млн
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Вилла в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Расположенная в очаровательной местности Фуэнте-Аламо, эта эксклюзивная коллекция из 38 отде…
$393,175
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Вилла в Торре-Пачеко, Испания
Вилла
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Площадь 88 м²
Современные одноэтажные виллы с частным бассейном и солярием в Эль-Хименадо, Мурсия Соврем…
$305,945
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТАОНА, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл в гольф…
$749,442
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$413,831
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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