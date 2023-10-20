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26 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
5
290 м²
Эта средиземноморская вилла была полностью отремонтирована и имеет большую гостиную с оборуд…
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
8
622 м²
Эта фантастическая усадьба в отличном состоянии расположена в красивом районе недалеко от Ка…
€3,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
5
370 м²
Эта новая фантастическая вилла в стиле бунгало расположена в привилегированной зоне Санта-По…
€2,55 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
6
370 м²
Эта фантастическая новая вилла расположена в одном из лучших районов Санта-Понса, в нескольк…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
5
400 м²
Эта новая высокотехнологичная вилла расположена в лучшем районе напротив порта Адриано. Вилл…
€9,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Sencelles, Испания
5
1 081 м²
Вилла, занимающая доминирующее положение над всемирно известной супер-шикарной пристанью для…
€8,37 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
5
500 м²
Эта полностью отремонтированная вилла расположена на красивых холмах Санта-Понсы. Вилла име…
€3,60 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
6
880 м²
Эта фантастическая вилла расположена в привилегированной зоне Сон Вери Ноу. Вилла имеет боль…
€4,80 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
6
725 м²
Построен в 2012 году и отремонтирован в 2019 году немецким застройщиком, вся бытовая техника…
€6,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
5
575 м²
Эта высокотехнологичная вилла расположена в одном из лучших районов Санта-Понсы. Вилла имеет…
€5,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
5
501 м²
Эта современная дизайнерская вилла высшего качества имеет огромную гостиную с видом на море.…
€5,45 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
6
360 м²
Эта полностью отремонтированная современная вилла с видом на море расположена в Нова-Санта-П…
€4,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
4
298 м²
Эта красивая вилла с фантастическим видом на море расположена в одном из самых красивых райо…
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
5
365 м²
Эта новая фантастическая вилла расположена в престижном районе Бонайре между Алькудией и П…
€3,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4
4
Вилла Lemon расположена в Кало-ден-Реаль – на юго-западе – Ибица, в муниципалитете Сан-Хосе-…
€3,65 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
6
3
Этот красивый, недавно отремонтированный отель с видом на море расположен над заливом Кала В…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4
3
Дом состоит из 200 м ² построен распределенных 4 спален с двуспальными кроватями, 1 односпал…
€1,16 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ibiza, Испания
3
1
На окраине города Сан-Хосе, половина в городе, половина в Кампо Дом расположен на участке пл…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Ibiza, Испания
5
5
Эта роскошная вилла с уединением расположена недалеко от Эс Кубеллс, одного из самых громких…
€3,55 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4
4
Этот великолепный, очень тихий отель расположен на западном побережье Ибицы, в непосредствен…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4
4
Описание Современная отремонтированная вилла с фантастическим видом на море Полностью отремо…
€3,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4
3
Эта универсальная вилла с туристической лицензией расположена на юге острова, всего в нескол…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Ibiza, Испания
7
7
Впечатляющий роскошный особняк недалеко от Ацарро, расположенный в тихом районе. Этот особня…
€6,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
6
6
Красивая вилла в тихом районе Сан-Хосе. Эта вилла содержит 6 спален и 6 ванных комнат. Сущес…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4
4
Красивая вилла с лицензией на аренду в Сан-Рафаэле с великолепным видом на долину и море. Он…
€6,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Алькудия, Испания
5
5
270 м²
2
Описание: новая вилла в стиле хай-тек ( год постройки 2018) с видом на море, 4 спальни - каж…
€1,80 млн
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Параметры недвижимости в Балеарские острова, Испания
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