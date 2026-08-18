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Виллы на Балеарских островах, Испания

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Santa Ponsa
7
Пальма
8
Formentera
3
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46 объектов найдено
Вилла в Montuiri, Испания
Вилла
Montuiri, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
House in Balearic
$990,002
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Вилла в Bendinat, Испания
Вилла
Bendinat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
House in Balearic
$3,44 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
House in Balearic
$1,34 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 9 комнат в Santa Eularia des Riu, Испания
Вилла 9 комнат
Santa Eularia des Riu, Испания
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 525 м²
Ключевая современная вилла с бесконечным бассейном, большими террасами и впечатляющими видам…
$5,73 млн
НДС
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Вилла в Sant Francesc de Formentera, Испания
Вилла
Sant Francesc de Formentera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла Jilguero — это гармоничное сочетание традиционной архитектуры и современного комфорта,…
$3,78 млн
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Вилла в Балеарские острова, Испания
Вилла
Балеарские острова, Испания
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Описание объекта: На северо-восточном побережье Майорки, где средиземноморское спокойствие с…
$747,833
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Ибица, Испания
Вилла 5 комнат
Ибица, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Современная резиденция с панорамными видами на море, Форментеру и исторический центр Ибицы! …
$3,04 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 2
House in Balearic
$4,02 млн
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Вилла в Capdepera, Испания
Вилла
Capdepera, Испания
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Luz de Cala Ratjada от TM — это исключительный проект на са…
$1,08 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Palmanova, Испания
Вилла
Palmanova, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
House in Balearic
$1,04 млн
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Вилла в Montuiri, Испания
Вилла
Montuiri, Испания
Площадь 860 м²
House in Balearic
$599,825
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Вилла в Ibiza, Испания
Вилла
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Эксклюзивная обновлённая вилла в Can Furnet с южной ориентацией и великолепными видами на мо…
$3,05 млн
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Вилла в Алькудия, Испания
Вилла
Алькудия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
House in Balearic
$873,531
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
House in Balearic
$1,61 млн
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Вилла в Capdepera, Испания
Вилла
Capdepera, Испания
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Luz de Cala Ratjada от TM — это исключительный проект на са…
$1,24 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Formentera, Испания
Вилла
Formentera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 315 м²
Роскошная вилла Mirlo Blanco на острове Форментера, ИспанияЭксклюзивная вилла премиум-класса…
$10,33 млн
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Вилла 8 комнат в Santa Ponsa, Испания
Вилла 8 комнат
Santa Ponsa, Испания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 452 м²
Продажа виллы класса люкс в Санта-Понса, Пальма де Майорка (Испания), 3.750.000 €! • Мест…
$4,40 млн
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Вилла в Palmanova, Испания
Вилла
Palmanova, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
House in Balearic
$3,44 млн
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Вилла 9 комнат в Santa Eularia des Riu, Испания
Вилла 9 комнат
Santa Eularia des Riu, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 768 м²
Ключевая современная вилла с бесконечным бассейном, большими террасами и впечатляющими видам…
$5,28 млн
НДС
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Вилла в Formentera, Испания
Вилла
Formentera, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
CASA COLIBRÍ — эксклюзивная вилла у моря на ФорментереОткройте для себя по-настоящему уникал…
$9,38 млн
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Вилла в Ibiza, Испания
Вилла
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 526 м²
Это уникальная коллекция из 7 роскошных вилл, расположенных в одном из самых престижных и жи…
$5,42 млн
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Вилла в Urbanitzacio Galatzo, Испания
Вилла
Urbanitzacio Galatzo, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
House in Balearic
$1,05 млн
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Вилла в Lluc, Испания
Вилла
Lluc, Испания
Площадь 592 м²
House in Balearic
$3,74 млн
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Вилла в Puig de Ros, Испания
Вилла
Puig de Ros, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
House in Balearic
$1,62 млн
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Вилла в Пальма, Испания
Вилла
Пальма, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Удобно расположенный в Сон Рапинья - известном жилом районе Пальмы, дом с 4 спальнями выстав…
$813,338
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Вилла в Palmanova, Испания
Вилла
Palmanova, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Великолепный дом с бассейном на продажу в Торренове. У нас следующая планировка: на первом э…
$1,80 млн
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Вилла в Santa Margalida, Испания
Вилла
Santa Margalida, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 950 м²
У нас есть на продажу очень большая недвижимость недалеко от моря, уникальная на Балеарских …
$5,34 млн
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Вилла в Son Veri, Испания
Вилла
Son Veri, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Представляем замечательный строящийся дом в престижном районе Сон Вери, Майорка. Расположенн…
$2,85 млн
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Вилла в Bendinat, Испания
Вилла
Bendinat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Откройте для себя воплощение деревенского очарования с помощью этого очаровательного дома в …
$691,337
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Вилла в Costitx, Испания
Вилла
Costitx, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Эта недвижимость, расположенная в Альгайде, представляет собой сочетание исторических зданий…
$3,95 млн
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Параметры недвижимости на Балеарских островах, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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