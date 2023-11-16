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84 объекта найдено
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Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Santa Cristina d Aro, Испания
6
8
698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
€3,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Tossa de Mar, Испания
5
3
323 м²
2
Вилла в Tossa de Mar, SANTA MARIA DE LLORELL, продажа ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И ТУ…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
3
2
130 м²
1
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ТОССА-ДЕ-МАР, С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАЛИВ…
€877,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
8
3
474 м²
2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Это…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
9
5
209 м²
2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР …
€639,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
5
6
877 м²
2
КРАСИВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Этот…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
7
3
305 м²
2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Этот сказочный дом…
€949,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
5
5
352 м²
2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В МОНТГОДЕ, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Эта красивая роскошная вилла была по…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
6
3
350 м²
2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ГОРОДЕ ЛЬОРЕТ-ДЕ-…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Льорет-де-Мар, Испания
5
2
473 м²
2
ДОМ С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА- КРИСТИНА, БЛАНЕС Это большой дом общей площа…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
4
4
350 м²
2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА ГОРЫ И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ В БЛАНЕСЕ Этот неверо…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
6
4
340 м²
2
ПРЕКРАСНЫЙ, РОСКОШНЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ, САДОМ, БАССЕЙНОМ, С 6 СПАЛЬНЯМИ И 4 ВА…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
6
6
600 м²
2
ОТЛИЧНЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В УРБАНИЗАЦИИ КАЛА-САН-ФРАНЦЕС…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
4
5
570 м²
2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В КАЛА САН ФРАНСЕСК, БЛАНЕС Этот красивый дом общей площадь…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Барселонес, Испания
4
4
747 м²
Продается вилла в Жироне Барселона.
€9,00 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с садом, с сигнализацией, с парком
Santa Cristina d Aro, Испания
8
5
8 577 м²
Великолепная изолированная усадьба 1972 года общей площадью 435 м2, граничащая с одной сторо…
€2,35 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален с кондиционером, с садом, с парком
Santa Cristina d Aro, Испания
9
4
4 525 м²
Изолированный дом с 4525 м2 земли, примыкающий к 18-луночному полю для гольфа Санта-Кристина…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с садом, с Pool
Lower Emporda, Испания
4
3
1 007 м²
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
€689,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
4
3
2 563 м²
Впечатляющая вилла с видом на море, расположенный в 4 км (10 минут на машине) от великолепны…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Palafrugell, Испания
5
5
606 м²
Современная очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и подвалом с гаражом расположена в 1 км…
€1,06 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
7
9
3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
3
3
840 м²
Дом на двух этажах, с участком 840 м2 и 380 м2 построенной. Он расположен в урбанизации Mas …
€590,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
7
5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
10
5
6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
€8,61 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
4
1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
€6,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7
7
3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» …
€8,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Torre Valentina, Испания
4
4
833 м²
Впечатляющий современный дом новой постройки в тихом районе Треумаля. Урбанизация, расположе…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Сегрия, Испания
5
2
300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в одном из живописных районов юго-западного побережья острова …
€850,000
Рекомендовать
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком
Esparreguera, Испания
12
9
80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
€6,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
3
918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
€1,19 млн
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