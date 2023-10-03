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Виллы с видом на горы в Испании

Эстремадура
108
Мурсия
61
Los Alcazares
57
Altea
54
el Campello
35
San Javier
34
Torre Pacheco
28
Балеарские острова
26
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133 объекта найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 770 м²
Добро пожаловать во Виллу Элизию, место, где мечты о роскошной жизни становятся реальностью.…
€4,50 млн
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 706 м²
Откройте для себя средиземноморскую магию этой потрясающей роскошной виллы в Баия-де-Марбель…
€5,50 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 824 м²
Количество этажей 2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€4,88 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 996 м²
Погрузитесь в эмоциональный опыт роскошной жизни, обнаружив проект строящейся дизайнерской в…
€4,80 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 931 м²
Количество этажей 4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Вилла 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Добро пожаловать в вашу мечту, ставшую реальностью на Фламинго Гольф! Представляем вам восхи…
€3,25 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Добро пожаловать в Villa Torii в Альтос де Вальдеррама, Сотогранде! Сбывается мечта, где тра…
€4,80 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Enrique de Guadiaro, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Enrique de Guadiaro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 668 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Элегантная вилла в самом сердце Коста дель Соль Эта роскошная вилла в современном стиле пре…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Элитные Виллы в Востребованном Районе Фуэнхиролы. Отдельные виллы расположены в Фуэнхироле, …
€1,50 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€2,90 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€4,88 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 404 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€2,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Экологичные Виллы Класса Люкс на Лоне Природы в Бенаависе Роскошные виллы расположены в Бена…
€1,99 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Mijas, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами и Парковкой в Михасе Роскошные виллы расположены в…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением в Mijas, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением
Mijas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Средиземноморские Виллы с Энергосберегающими Технологиями Рядом со Всей Инфраструктурой Вилл…
€827,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями в Окружении Холмов в Марбелье, Малага Отдельная вилла со ст…
€2,87 млн

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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