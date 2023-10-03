ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Виллы
Виллы с видом на горы в Испании
Эстремадура
108
Мурсия
61
Los Alcazares
57
Altea
54
el Campello
35
San Javier
34
Torre Pacheco
28
Балеарские острова
26
Картахена
24
Фуэнхирола
20
Эльче
20
Дения
16
Виналопо-Митха
14
Selva
11
Arona
10
Aspe
6
Малага
5
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
4
Мадрид
4
Лос-Кристианос
3
Показать больше
Показать меньше
Вилла
Очистить
133 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
6
6
366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
5
5
405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
5
5
752 м²
3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
4
333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
4
5
496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
4
3
602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Helechosa de los Montes, Испания
4
4
770 м²
Добро пожаловать во Виллу Элизию, место, где мечты о роскошной жизни становятся реальностью.…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
7
7
706 м²
Откройте для себя средиземноморскую магию этой потрясающей роскошной виллы в Баия-де-Марбель…
€5,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
8
6
824 м²
2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€4,88 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
6
6
996 м²
Погрузитесь в эмоциональный опыт роскошной жизни, обнаружив проект строящейся дизайнерской в…
€4,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
4
3
230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
5
3
258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
4
3
241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
8
6
931 м²
4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
4
2
436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
479 м²
Добро пожаловать в вашу мечту, ставшую реальностью на Фламинго Гольф! Представляем вам восхи…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
6
6
1 200 м²
Добро пожаловать в Villa Torii в Альтос де Вальдеррама, Сотогранде! Сбывается мечта, где тра…
€4,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Enrique de Guadiaro, Испания
4
7
668 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
4
6
1 300 м²
Элегантная вилла в самом сердце Коста дель Соль Эта роскошная вилла в современном стиле пре…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
5
4
203 м²
3
Элитные Виллы в Востребованном Районе Фуэнхиролы. Отдельные виллы расположены в Фуэнхироле, …
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
6
6
555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
6
5
505 м²
2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
8
7
820 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€4,88 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
6
5
404 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
235 м²
2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
5
4
196 м²
3
Экологичные Виллы Класса Люкс на Лоне Природы в Бенаависе Роскошные виллы расположены в Бена…
€1,99 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
4
3
417 м²
2
Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами и Парковкой в Михасе Роскошные виллы расположены в…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением
Mijas, Испания
5
3
216 м²
3
Средиземноморские Виллы с Энергосберегающими Технологиями Рядом со Всей Инфраструктурой Вилл…
€827,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
4
408 м²
2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями в Окружении Холмов в Марбелье, Малага Отдельная вилла со ст…
€2,87 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Испании
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL