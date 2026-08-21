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Виллы в Альтее, Испания

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110 объектов найдено
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
A perfect blend of privacy, natural surroundings, and modern comfort, this elegant Mediterra…
$882 171
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕА Красивая новая отдельно стоящая вилла расположена в прест…
$2,43 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Эта вилла расположена на двух этажах. На первом этаже находятся две просторные и красиво меб…
$979 410
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Средиземноморская недвижимость в Blanc Altea Homes, Blanc-10, вилла, которая выделяется свое…
$1,27 млн
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Улучшенная вилла с частным бассейном, садом, большими террасами и потрясающим панорамным вид…
$1,91 млн
НДС
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Современная роскошная вилла с панорамным видом на море в Альтеа-Хиллз, Северное побережье Ко…
$3,84 млн
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TekceTekce
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Площадь 630 м²
Расположенная в одном из самых престижных районов Альтеи, эта впечатляющая вилла предлагает …
$2,34 млн
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 4
Исключительная вилла с 4 спальнями, уникальной архитектурой и первоклассными характеристикам…
$2,43 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В АЛТЕЕ Новая вилла класса люкс расположена в Альтее, самом живописном…
$1,62 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 374 м²
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
$2,22 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Потрясающая роскошная вилла, расположенная в красивом городке Алтея, на побережье Коста Блан…
$1,90 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Современная вилла в  Алтея Хиллс, с инновационными функциями, новейшими технологиями и потря…
$3,10 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Альтеа, эта вилла предлагает привилегированную обстановку …
$1,61 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Современная роскошная вилла с панорамным видом на море в Альтеа-Хиллз, Северное побережье Ко…
$3,85 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 785 м²
Расположенная в очаровательном городе Альтеа, эта вилла предлагает привилегированное местопо…
$3,98 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Площадь 254 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ На Сьерра-де-Альтеа, с впечатляющим видом на …
$2,48 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 547 м²
Расположенная в прекрасном городе Альтеа, эта эксклюзивная вилла предлагает привилегированну…
$2,02 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Площадь 484 м²
Расположенные в очаровательном городе Альтеа, эти эксклюзивные виллы предлагают привилегиров…
$2,74 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Современная семейная вилла в Алтее в тихой урбанизации Санта-Клары. Продается: красивая нова…
$1,13 млн
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Этаж 3/3
Вилла с видом на море в Альтее недалеко от пляжа и полей для гольфа Эта вилла находится в ид…
$2,04 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
$2,65 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 416 м²
Вилла, расположенная в уникальной и райской обстановке, является важной и основной частью, у…
$2,53 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 557 м²
Откройте для себя уникальную роскошную виллу в Sierra de Altea. Цена: € 2.200.000 Площадь …
$2,54 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 496 м²
Роскошная вилла нового строительства с панорамным видом на море в Альтеа-Хиллз Эксклюзивная…
$4,02 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Площадь 800 м²
Шикарная вилла в классическом стиле в Альтеа Хиллс с видом на море и горы Эта великолепная в…
$2,80 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Расположенная в прекрасном городе Альтеа, эта эксклюзивная вилла предлагает уникальный жизне…
$1,90 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
3 спальни, 5 ванных комнатПостроенная площадь: 560 м2Полезная площадь: 373 м2Размер участка:…
$1,98 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошная средиземноморская вилла в Альтеа. Эта красивая вилла в средиземноморском стиле име…
$1,75 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Площадь 635 м²
Представляем вам роскошную трёхэтажную виллу в одном из самых престижных районов побережья К…
$2,84 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Альтеи, эта вилла предлагает привилегированное окружение с…
$3,10 млн
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