ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Altea
Виллы
Виллы в Altea, Испания
Вилла
Очистить
50 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Altea, Испания
3
3
225 м²
Продается вилла в Альтеа-ла-Велья, Коста Бланка Недвижимость имеет вид на море, 3 спальни, 3…
€799,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
4
4
540 м²
Роскошная вилла в Сьерра-де-Альтеа, Коста Бланка Новый проект жилья, расположенный в С…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Altea, Испания
4
4
301 м²
Проект виллы в Алтея Хиллз, Коста Бланка Современный дом с инновационными функциями, передов…
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4
5
351 м²
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположен в известно…
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
4
325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5
6
267 м²
Blanca Altea - это светлый жилой комплекс с большими внутренними помещениями, уникальной арх…
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Altea, Испания
3
2
210 м²
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
5
6
418 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5
5
749 м²
Роскошная вилла с панорамным видом построена на большом участке, который предлагает уединени…
€4,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
4
6
517 м²
Роскошная вилла в Сьерра-де-Альтеа, Северная Коста Бланка Этот минималистский дом новой пост…
€2,09 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Altea, Испания
3
3
564 м²
Вилла с видом на море и горы в Альтеа, Коста Бланка Дом имеет застроенную площадь 564м2, рас…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
2
184 м²
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
€549,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4
4
210 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА НА АЛТЕЕ С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Светлый жилой комплекс с большими вну…
€858,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4
6
505 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая вилла класса люкс, расположенная в одном из самых п…
€1,91 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5
6
417 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая роскошная вилла расположена в жилом комплексе, напо…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5
6
417 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая роскошная вилла расположена в жилом комплексе, напо…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4
4
210 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА НА АЛТЕЕ С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Светлый жилой комплекс с большими вну…
€858,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4
6
505 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая вилла класса люкс, расположенная в одном из самых п…
€1,91 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5
6
417 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая роскошная вилла расположена в жилом комплексе, напо…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4
4
210 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА НА АЛТЕЕ С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Светлый жилой комплекс с большими вну…
€858,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4
6
505 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая вилла класса люкс, расположенная в одном из самых п…
€1,91 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
4
5
500 м²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
7
5
970 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
6
6
739 м²
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
10
11
1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Altea, Испания
7
6
2 600 м²
Очень близко к центру Альтеа-ла-Велья и всего в 15 минутах от Бенидорма и Кальпе. Недвижимос…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Altea, Испания
6
4
330 м²
Эта красивая вилла расположена в тихом жилом районе Санта-Клара, всего в нескольких километр…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Altea, Испания
5
6
417 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Altea, Испания
4
5
501 м²
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
3
210 м²
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
€820,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL