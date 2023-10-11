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Виллы в Altea, Испания

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50 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Продается вилла в Альтеа-ла-Велья, Коста Бланка Недвижимость имеет вид на море, 3 спальни, 3…
€799,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
Роскошная вилла в Сьерра-де-Альтеа, Коста Бланка  Новый проект жилья, расположенный в С…
€1,90 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
Проект виллы в Алтея Хиллз, Коста Бланка Современный дом с инновационными функциями, передов…
€2,25 млн
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 351 м²
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположен в известно…
€2,45 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Вилла 5 спален в Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 267 м²
Blanca Altea - это светлый жилой комплекс с большими внутренними помещениями, уникальной арх…
€1,14 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
€475,000
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с Lift в Altea, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 418 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
€1,15 млн
Вилла 5 спален в Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 749 м²
Роскошная вилла с панорамным видом построена на большом участке, который предлагает уединени…
€4,30 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 517 м²
Роскошная вилла в Сьерра-де-Альтеа, Северная Коста Бланка Этот минималистский дом новой пост…
€2,09 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Вилла с видом на море и горы в Альтеа, Коста Бланка Дом имеет застроенную площадь 564м2, рас…
€1,25 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
€549,000
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА НА АЛТЕЕ С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Светлый жилой комплекс с большими вну…
€858,000
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 505 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая вилла класса люкс, расположенная в одном из самых п…
€1,91 млн
Вилла 5 спален в Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая роскошная вилла расположена в жилом комплексе, напо…
€1,10 млн
Вилла 5 спален в Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая роскошная вилла расположена в жилом комплексе, напо…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА НА АЛТЕЕ С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Светлый жилой комплекс с большими вну…
€858,000
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 505 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая вилла класса люкс, расположенная в одном из самых п…
€1,91 млн
Вилла 5 спален в Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая роскошная вилла расположена в жилом комплексе, напо…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА НА АЛТЕЕ С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Светлый жилой комплекс с большими вну…
€858,000
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 505 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая вилла класса люкс, расположенная в одном из самых п…
€1,91 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
€1,80 млн
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€2,90 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 739 м²
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
€4,50 млн
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Altea, Испания
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Altea, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 600 м²
Очень близко к центру Альтеа-ла-Велья и всего в 15 минутах от Бенидорма и Кальпе. Недвижимос…
€2,20 млн
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Altea, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Эта красивая вилла расположена в тихом жилом районе Санта-Клара, всего в нескольких километр…
€1,10 млн
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Altea, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
€1,14 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 501 м²
€1,80 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
€820,000
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