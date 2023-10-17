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Виллы в Rojales, Испания

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155 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Отдельные Стильные Современные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста Бланка На …
€359,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Rojales, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Этаж 3/2
Впечатляющая Отдельная Вилла с Потолками Двойной Высоты в Кесаде, Аликанте Уникальная дизайн…
€969,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€1,28 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 4
Просторная Вилла Класса Люкс с 3 Личными Бассейнами в Рохалесе, Аликанте Роскошная вилла на …
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Великолепные Отдельные Виллы в Центральном Районе Сьюдад-Кесада, Аликанте Эти отдельно стоящ…
€510,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Современные Просторные Отдельные Виллы в Сьюдад-Кесада, Рохалес Современные отдельные виллы …
€679,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Отдельные Виллы с 3-мя Спальнями Рядом со Всеми Удобствами в Сьюдад-Кесада Просторные виллы …
€370,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Отдельные Виллы с 3-мя Спальнями и Личными Бассейнами в Сьюдад-Кесада Роскошные виллы в Сьюд…
€640,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Видом на Поле для Гольфа в Сьюдад-Кесада, Коста-Бланка Виллы…
€419,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями с Отделкой из Натурального Камня в Рохалесе, Сьюдад-Кесада Отд…
€566,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста-Бланка Ультрасовременные отдель…
€595,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Лос-Монтесинос, Коста-Бланка Шикарные виллы расположены в…
€499,000
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Откройте для себя, эксклюзивный жилой район, предлагающий отдельные виллы с 3 спальнями в Ро…
€557,500
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Комплекс роскошных вилл, расположенный в La Marquesa Golf, Рохалес. Он спроектирован с домам…
€1,28 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Виллы на продажу в Бенимар, Рохалес, Коста Бланка 9 современных домов с 3 спальнями в Рохале…
€497,500
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, состоящий всего из 12 вилл с частным бассейно…
€368,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с барбекю в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с барбекю
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продажа двух вилл в Рохалесе, Коста Бланка Это группа домов с частным бассейном, с роскошным…
€282,900
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Уникальные и прочные виллы резиденции спр…
€1,38 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Виллы расположены на поле для гольфа La Marquesa в Рохалесе. К услугам гостей отдельные вилл…
€468,000
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, в которых средиземноморский стиль экстерьера со…
€514,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Отдельные виллы с 3 и 4 спальнями, расположенные в Ла Эррада, Лос Монтесинос. Виллы распреде…
€439,000
Вилла 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Жилой район, состоящий из отдельных вилл, которые сочетают в себе средиземноморский стиль эк…
€595,000
Вилла 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Rojales, Испания
Вилла 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
О проекте: состоит из 4 вилл с 2 спальнями, 2 ванными комнатами и большой кухней, объединенн…
€475,000
Вилла 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС МОНТЕСИНОСЖилой комплекс из 12 новых вилл в Лос Монтесинос, Ла Херрада.Кра…
€368,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Виллы на продажу в Бенихофар, Коста Бланка Резиденция состоит из домов в современном стиле, …
€339,900
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