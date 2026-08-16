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Виллы в Рохалесе, Испания

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225 объектов найдено
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Расположенная в престижном районе Сьюдад-Кесада, эта отдельная собственность предлагает экск…
$939,990
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Расположенный в престижном районе Сьюдад-Кесада, этот эксклюзивный отдельный дом предлагает …
$935,662
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Расположенная в престижном районе Сьюдад-Кесада, эта независимая собственность предлагает ис…
$921,813
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
ДИЗАЙН ВИЛЛА СО ВСЕМИ РОСКОШЬЯМИ Отдельная вилла с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, с ЮГ …
$742,451
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Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Наслаждайтесь средиземноморским образом жизни в этом красивом таунхаусе с захватывающими вид…
$332,025
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 433 м²
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ГОЛЬФ ПОЛЕ "LA MARQUESA"! Эта красивая вилла, распол…
$693,756
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TekceTekce
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из 8 таунхаусов пре…
$518,335
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Эксклюзивные новые виллы в Сьюдад-Кесада - дизайн, комфорт и привилегированное расположение …
$896,825
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
$941,544
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
В самом сердце Сьюдад-Кесада, с панорамным видом на поле для гольфа La Marquesa, расположили…
$1,08 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Расположенный в очаровательном Сьюдад-Кесада, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает 18…
$656,135
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Роскошная вилла на первой линии поля для гольфа Он имеет лифт на всех этажах виллы, террас…
$1,01 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Описание объекта: В очаровательном городе Сьюдад-Кесада на побережье Коста-Бланка расположен…
$390,472
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 900 м²
Эта просторная вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами идеально расположена на участке пло…
$622,014
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 284 м²
Расположенная в самом сердце Сьюдад-Кесады, одного из самых востребованных районов Коста-Бла…
$1,22 млн
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Вилла 4 комнаты в Рохалес, Испания
Вилла 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Великолепные отдельные виллы с 3 спальнями в Сьюдад-Кесада, Аликанте Эти необычные отдельные…
$741,617
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Вилла 4 комнаты в Рохалес, Испания
Вилла 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Современные виллы с 3 спальнями и собственным бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти совреме…
$647,157
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Откройте для себя идеальную гармонию между роскошью и комфортом в  эксклюзивных виллах с 3 с…
$688,423
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эксклюзивная средиземноморская жизнь в Ло Марабу, Сьюдад Кесада Первоклассное местополо…
$627,346
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Вилла в стадии строительства. Общая площадь   238,7 м2 Жилая площадь   155,40 м2 Поверхн…
$1,00 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 284 м²
Новая вилла в Рохалес – современный дизайн и отличное расположение Откройте для себя эту п…
$1,22 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Сьюдад-Кесада, эта независимая собственность предлагает пр…
$982,472
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Вилла 4 комнаты в Рохалес, Испания
Вилла 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Изысканные частные виллы с 3 и 4 спальнями и потрясающими видами на природу в Рохалесе Виллы…
$1,17 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Эксклюзивные виллы нового строительства на продажу в Бенихофаре, недалеко от Сьюдад-Кесады …
$757,781
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Эксклюзивные новые виллы в Сьюдад-Кесада - дизайн, комфорт и привилегированное расположение …
$887,740
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Эксклюзивный комплекс современных вилл расположен в самом сердце Ло Марабу, в популярном рай…
$637,774
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из пяти отдельных д…
$753,944
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Расположенная в очаровательном местечке Рохалес, эта эксклюзивная коллекция из 7 независимых…
$610,009
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 174 м²
В одном из самых востребованных районов Коста-Бланки находится эта потрясающая отдельно стоя…
$892,833
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Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Расположенные в престижном районе Сьюдад-Кесада, эти эксклюзивные виллы предлагают среду рос…
$1,83 млн
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