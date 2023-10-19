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Виллы в Pilar de la Horadada, Испания

Вилла В архив
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103 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящая Вилла с 3 Спальнями и Собственным Бассейном в Камповерде, Пилар-де-ла-Орадад…
€360,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Вилла с 3 Спальнями и Индивидуальным Бассейном в Пинар-де-Камповерде Современная отдельная в…
€500,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Виллы с 3 Спальнями в Популярном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Отдельные вилл…
€395,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Просторные Виллы с 4 Спальнями Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Отдельные …
€585,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Личным Бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста…
€410,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Дома с Личными Бассейнами и Парковкой в Пинар-де-Камповерде, Коста-Бланка Современные отдель…
€399,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Роскошные отдельные виллы …
€1,09 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Видом на Море в Пилар-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Просторные…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Гольф-Курорте в Пинар-де-Камповерде, Коста-Бланка Современн…
€339,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Роскошный Отдельный Дом с 4 Спальнями в Камповерде, Коста-Бланка, Рядом с Полем для Гольфа С…
€799,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 149 м²
Стильные Отдельные Виллы в Пилар-де-ла-Орадада Возле Гольф-Поля. Отдельные виллы с прекрасны…
€698,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные о…
€460,000
Вилла 3 спальни с гаражом, с ванной, с личным бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, с ванной, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Виллы на продажу в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен в непосредственной близости …
€595,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Виллы на продажу в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Этот эксклюзивный набор из 4 независимы…
€580,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Уникальное предложение! Современная вилла на участке 12 соток.В 2012 году была полностью пер…
€350,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Хотите насладиться гольфом, не отказываясь от пляжа? Этот комплекс для вас. В самом сердце …
€698,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Виллы в Мил Пальмерас, Торре де ла Орадада, Коста Бланка Резиденция, предназначенная для исп…
€488,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Новый жилой дом, расположенный в 400 метрах от Плайя-де-лас-Игерикас. Жилой комплекс состоит…
€598,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Вилла в Пинар-де-Камповерде, Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Роскошный дом с видом на море…
€649,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Жилой комплекс, состоящий из независимых и смежных вилл, расположенный в Сан-Педро-дель-Пина…
€409,950
Вилла 3 спальни в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Эти эксклюзивные роскошные виллы расположены на территории поля для гольфа Las Colinas. Las …
€1,39 млн
Вилла 4 спальни в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 4 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Эти эксклюзивные роскошные виллы расположены на территории поля для гольфа Las Colinas. Las …
€2,02 млн
Вилла 3 спальни в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Эти эксклюзивные роскошные виллы расположены на территории поля для гольфа Las Colinas. Las …
€1,21 млн
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Комплекс из 6 отдельных вилл с бассейнами, расположенный в Пилар-де-ла-Орадада. Город выделя…
€365,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с садом в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с садом
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Жилой комплекс, состоящий из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположенный в Пилар-де-ла-Орадада,…
€365,900
Вилла 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Комплекс состоит всего из 4 двухквартирных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, располо…
€379,900
Вилла 3 спальни в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Жилой комплекс расположен на эксклюзивном поле для гольфа Las Colinas. Las Colinas Golf расп…
€875,000
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
El Pinar de Campoverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Если вы ищете роскошный дом в лучшем природном окружении, сообщество Оркидеа для вас. Распол…
€995,000
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