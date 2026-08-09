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Виллы в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

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148 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Красивая вилла с большой террасой на крыше, огромным садом и частным бассейном, расположенно…
$622,323
НДС
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Вилла в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Вилла
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В МИЛ ПАЛЬМЕРАС Новые жилые виллы в Мил Пальмерас предназначены для наслажд…
$651,099
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Отдельные элегантные виллы с 3 спальнями на гольф-курорте в Пилар-де-ла-Орадада Эти изысканн…
$684,966
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TekceTekce
Вилла 6 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 6 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Великолепная вилла с частным бассейном, просторной террасой на крыше и прекрасным садом, рас…
$1,34 млн
НДС
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Описание объекта: Мы предлагаем уникальную возможность инвестировать в будущее, приобретя 28…
$325,393
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА Новый проект эксклюзивных и роско…
$479,937
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Описание объекта: В очаровательном районе Пилар-де-ла-Орадада строится жилой комплекс всего …
$332,814
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА Новый жилой комплекс из 6 отдельно…
$678,768
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Откройте для себя эксклюзивный комплекс Residencial de Obra Nueva в Пилар-де-ла-Орадада, сос…
$680,781
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Бутик-комплекс новых домов с частными бассейнами в Пилар-де-ла-Орадада Эксклюзивный жилой к…
$773,217
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот комплекс из шести от…
$516,605
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Потрясающий таунхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и прекрасным видом на мо…
$674,321
НДС
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Вилла в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Вилла
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот комплекс отдельных в…
$841,674
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Расположенная в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, эта эксклюзивная коллекци…
$570,803
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Современные виллы новой постройки в Пилар-де-ла-Орадада рядом с пляжем Эксклюзивная…
$548,270
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Новые таунхаусы и угловые таунхаусы в Пилар де ла Орадада Современная жизнь в сердце Коста…
$539,612
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНАР-ДЕ-КАМПОВЕРДЕ Современный жилой комплекс недавно построенных вилл в Пин…
$491,241
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Описание объекта: В самом сердце приморского поселка Пилар-де-ла-Орадада мы представляем экс…
$542,322
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла с бассейном в Пилар-де-ла-Орадада от 409 000 € В частности, эта вилла постав…
$482,910
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые таунхаусы и угловые таунхаусы в Пилар де ла Орадада Современная жизнь в сердце Ко…
$537,023
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА Новый проект эксклюзивных и роскошны…
$539,861
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 190 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНАР-ДЕ-КАМПОВЕРДЕ Современные новые виллы в Пинар де Камповерде. Виллы п…
$968,229
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
3 индивидуальные виллы с видом на море. Каждый дом имеет независимый доступ с улиц, окружающ…
$2,07 млн
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Невероятный дом площадью 220 м, построенный с террасой и гаражом на Пилар-де-ла-Орадада Это …
$433,910
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Красивая современная вилла с частным бассейном и просторной террасой на крыше, расположенная…
$695,249
НДС
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 212 м²
Этот проект предлагает эксклюзивные виллы на участках площадью около 800 м² в живописном рай…
$961,720
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную новую современную виллу, расположенную в одном из самых в…
$472,165
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 211 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТОРРЕ-ДЕ-ЛА-ХОРАДАДА Эксклюзивный жилой комплекс из 2 роскошных вилл с видом…
$2,22 млн
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Расположенная в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, эта эксклюзивная коллекци…
$547,740
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Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Бутик-комплекс новых домов с частными бассейнами в Пилар-де-ла-Орадада Эксклюзивный жил…
$764,523
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