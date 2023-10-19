ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Pilar de la Horadada
Виллы
Виллы в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Очистить
103 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
3
190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
2
96 м²
2
Отдельностоящая Вилла с 3 Спальнями и Собственным Бассейном в Камповерде, Пилар-де-ла-Орадад…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
2
191 м²
Вилла с 3 Спальнями и Индивидуальным Бассейном в Пинар-де-Камповерде Современная отдельная в…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
100 м²
Виллы с 3 Спальнями в Популярном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Отдельные вилл…
€395,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
5
3
133 м²
Просторные Виллы с 4 Спальнями Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Отдельные …
€585,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
98 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Личным Бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста…
€410,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
3
126 м²
Дома с Личными Бассейнами и Парковкой в Пинар-де-Камповерде, Коста-Бланка Современные отдель…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Pilar de la Horadada, Испания
5
3
156 м²
3
Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Роскошные отдельные виллы …
€1,09 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
211 м²
3
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Видом на Море в Пилар-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Просторные…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
3
116 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Гольф-Курорте в Пинар-де-Камповерде, Коста-Бланка Современн…
€339,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
5
4
230 м²
Роскошный Отдельный Дом с 4 Спальнями в Камповерде, Коста-Бланка, Рядом с Полем для Гольфа С…
€799,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
4
149 м²
Стильные Отдельные Виллы в Пилар-де-ла-Орадада Возле Гольф-Поля. Отдельные виллы с прекрасны…
€698,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером
Pilar de la Horadada, Испания
4
4
133 м²
2
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные о…
€460,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, с ванной, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
140 м²
Виллы на продажу в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен в непосредственной близости …
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
154 м²
Виллы на продажу в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Этот эксклюзивный набор из 4 независимы…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Pilar de la Horadada, Испания
6
3
297 м²
Уникальное предложение! Современная вилла на участке 12 соток.В 2012 году была полностью пер…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
150 м²
Хотите насладиться гольфом, не отказываясь от пляжа? Этот комплекс для вас. В самом сердце …
€698,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
131 м²
Виллы в Мил Пальмерас, Торре де ла Орадада, Коста Бланка Резиденция, предназначенная для исп…
€488,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
146 м²
Новый жилой дом, расположенный в 400 метрах от Плайя-де-лас-Игерикас. Жилой комплекс состоит…
€598,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
179 м²
Вилла в Пинар-де-Камповерде, Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Роскошный дом с видом на море…
€649,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
98 м²
Жилой комплекс, состоящий из независимых и смежных вилл, расположенный в Сан-Педро-дель-Пина…
€409,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
3
3
162 м²
Эти эксклюзивные роскошные виллы расположены на территории поля для гольфа Las Colinas. Las …
€1,39 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
4
5
290 м²
Эти эксклюзивные роскошные виллы расположены на территории поля для гольфа Las Colinas. Las …
€2,02 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
3
3
162 м²
Эти эксклюзивные роскошные виллы расположены на территории поля для гольфа Las Colinas. Las …
€1,21 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
111 м²
Комплекс из 6 отдельных вилл с бассейнами, расположенный в Пилар-де-ла-Орадада. Город выделя…
€365,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с садом
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
136 м²
Жилой комплекс, состоящий из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположенный в Пилар-де-ла-Орадада,…
€365,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
116 м²
Комплекс состоит всего из 4 двухквартирных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, располо…
€379,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
3
2
140 м²
Жилой комплекс расположен на эксклюзивном поле для гольфа Las Colinas. Las Colinas Golf расп…
€875,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
El Pinar de Campoverde, Испания
3
2
150 м²
Если вы ищете роскошный дом в лучшем природном окружении, сообщество Оркидеа для вас. Распол…
€995,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL