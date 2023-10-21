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Виллы в Альмерия, Испания

Cuevas del Almanzora
6
Вилла В архив
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10 объектов найдено
Вилла 2 спальни с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Вилла 2 спальни с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Современные Дома в 400 м от Пляжа в Альмерии, Испания. Современные дома в Альмерии, Испания,…
€265,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современные Дома в 400 м от Пляжа в Альмерии, Испания. Современные дома в Альмерии, Испания,…
€429,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии, Пульпи Ультрароскошные вил…
€395,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии, Пульпи Ультрароскошные вил…
€350,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Дома в Средиземноморском Стиле с Личными Бассейнами в Эксклюзивном Комплексе в Альмерии Отде…
€849,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Дома в Средиземноморском Стиле с Личными Бассейнами в Эксклюзивном Комплексе в Альмерии Отде…
€749,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Просторные Отдельные Виллы с 5 Спальнями в Эксклюзивном Курорте в Куэвас-дель-Альмансора Рос…
€1,000,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном в Vera, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном
Vera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
€379,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном в Vera, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном
Vera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
€359,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Виллы с 3 спальнями Виллы в средиземноморском стиле с частной территорией, 3 спальнями и 3 в…
€390,000

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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